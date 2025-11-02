Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà ở tuổi U40

Chia sẻ bộ hình chụp ngẫu hứng mừng sinh nhật tuổi 39 trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà nói cô đang ở giai đoạn thật đẹp của cuộc đời. Cô thấy tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và háo hức với chặng đường phía trước.

Cô yêu mọi dấu vết thời gian trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt sâu xuất hiện kể từ khi có con. Cô coi đó là một kiệt tác của hành trình làm mẹ và nét đẹp của sự trải nghiệm. "Mình học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi ấy bằng lòng biết ơn. Bởi đã đi qua bao năm tháng buồn vui đầy đủ, cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã qua", cô viết.

Sau ba lần sinh nở, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai và gợi cảm. Trong những lần hiếm hoi làm mẫu ảnh, cô đều nhận vô số lời khen cho nhan sắc mặn mà, rực rỡ và thân hình cân đối.

Tăng Thanh Hà thường nói gia đình là điều ý nghĩa nhất với mình. Cô và ông xã Louis Nguyễn có ba người con - Richard (sinh năm 2015), Chole (sinh năm 2017) và Mason (sinh năm 2021).

Nữ diễn viên có lần cho biết từ khi sinh con trai đầu lòng, cô mới cảm nhận được một tình yêu lớn đến mức khiến trái tim muốn vỡ òa, một cảm giác như đang bước đi trên mây. Cậu nhóc năm nay 10 tuổi, được mẹ coi như bạn thân luôn mang đến niềm hạnh phúc tròn đầy, ấm áp.

Con gái Tăng Thanh Hà tên Chole, năm nay 8 tuổi, là điều ngọt ngào nhất với nữ diễn viên. Cô bé yêu thích các trò vận động như leo núi, trượt tuyết và thường là bạn đồng hành của Tăng Thanh Hà mỗi lần đi dạo, trong các chuyến dã ngoại.

Trong khi đó, cậu út Mason luôn khiến trái tim Tăng Thanh Hà tan chảy bởi những biểu cảm dễ thương, câu nói ngọt ngào. "Mỗi lần ở bên em, mẹ cảm giác trái tim mẹ tràn đầy hạnh phúc rồi nó lan tỏa khắp lồng ngực, như tâm hồn mẹ đang mỉm cười", cô viết cho Mason khi cậu nhóc tròn ba tuổi hồi cuối năm ngoái.

Tăng Thanh Hà thường nói lời cảm ơn chồng - doanh nhân Louis Nguyễn - mỗi dịp sinh nhật hay kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Với cô, ông xã là điểm tựa lớn nhất của ba mẹ con. Ở bên anh và các con, cô cảm thấy cuộc sống thật đủ đầy, không còn phải mơ ước thêm điều gì nữa.

Vợ chồng Louis Nguyễn - Tăng Thanh Hà đã có hơn 16 năm đồng hành, tính cả yêu lẫn cưới. Từ khi kết hôn với nam doanh nhân, nữ diễn viên gác lại sự nghiệp đóng phim, chỉ thi thoảng xuất hiện trong một số sự kiện do gia đình hoặc bạn bè thân thiết tổ chức. Louis Nguyễn là con trai thứ của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn, người được mệnh danh "vua hàng hiệu". Anh hiện phụ trách mảng kinh doanh hàng hiệu trong tập đoàn gia đình.

Ngoài việc hỗ trợ chồng, Tăng Thanh Hà còn xây dựng sự nghiệp riêng với chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Nữ diễn viên cho biết dù đã gắn bó với công việc này 12 năm, mỗi lần set-up cơ sở mới, cô đều thấy háo hức như lần đầu.

Không còn hoạt động showbiz nhưng Tăng Thanh Hà vẫn giữ kết nối với những người bạn thân trong giới nghệ thuật như diễn viên Quốc Cường, Thân Thúy Hà...

Tăng Thanh Hà mừng sinh nhật tuổi 39 bên Lương Mạnh Hải. Hai diễn viên trở nên thân thiết từ khi đóng "Bỗng dưng muốn khóc" và vẫn thường xuyên tụ họp, ôn lại kỷ niệm xưa.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 ở TP HCM. Cô từng được khán giả đặt biệt danh "ngọc nữ màn ảnh" nhờ vai diễn hồn nhiên, trong trẻo trong "Bỗng dưng muốn khóc". Bên cạnh đó, cô còn tham gia các phim "Hàn Mặc Tử", "Hương phù sa", "Cánh đồng bất tận", "Mỹ nhân kế"... Cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012 và từ đó chọn cuộc sống kín đáo, ít hoạt động nghệ thuật.