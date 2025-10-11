Hàng vạn em xinh đổ về Mỹ Đình

Concert Em xinh say hi tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 11/10. Từ đầu giờ chiều, hàng chục nghìn khán giả đổ về khu vực tổ chức.

Nhiều người hâm mộ nữ đầu tư váy áo cầu kỳ, trang điểm nổi bật để gặp các thần tượng. 30 em xinh tề tựu đầy đủ trong concert Hà Nội. Trấn Thành tiếp tục giữ vai trò MC. Hôm 10/10, các em xinh đã có mặt để giao lưu với người hâm mộ ở các booth fan.

Theo thông báo của ban tổ chức, khán giả bắt đầu check-in từ 12h. Chương trình bắt đầu từ 19h.

MC Trấn Thành thông báo những fan giữ được trang phục từ concert đêm 1 (ở TPHCM) khi tham dự đêm nhạc thứ 2 tại Thủ đô sẽ nhận được món quà đặc biệt. Concert thứ hai dự kiến có những trải nghiệm khác biệt so với đêm 1, với những tiết mục đặc biệt dành riêng cho khán giả Hà Nội.

Việc mở rộng concert ra hai thành phố lớn thể hiện tham vọng và khả năng của chương trình trong việc tiếp cận khán giả trên toàn quốc.

Theo quan sát của phóng viên, khán giả của Em xinh say hi chủ yếu ở độ tuổi từ 15-25. Ngoài ra, concert ở sân Mỹ Đình tối 11/10 thu hút một số người hâm mộ ở tuổi trung niên.

Người hâm mộ chọn phụ kiện cầu kỳ khi tham dự concert.

Sáng 11/10, khu vực trung tâm Hà Nội có mưa rào rải rác, một số nơi mưa rất to. Từ khoảng 15h, trời quang hơn, khán giả đổ về sân ngày càng đông.

Khu vực dành cho khán giả được chia thành nhiều hạng vé, giá dao động từ 800.000 - 10 triệu đồng, đi kèm quà tặng và những quyền lợi khác nhau.

Một số khán giả cho biết khá hài lòng vì giá vé nằm trong khả năng chi trả.

Người dân đổ về khu vực tổ chức concert.

Khán giả phải xuất trình vé điện tử để đổi lấy vòng tay vào sân. Công tác đổi vé diễn ra khá trật tự, an toàn, không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.

Khu vực trước cổng sân đông nghịt người. Các dịch vụ ăn uống, bán phụ kiện đắt hàng. Nhiều người chủ động chuẩn bị áo mưa khi xem concert.

Phụ kiện như thẻ bo góc được bày bán, trao đổi ngay tại cổng sân.

Nhiều người hâm mộ có mặt từ sớm, trước giờ tổ chức khoảng 2-3 tiếng.

Phe vé hoạt động công khai, giá vé "chợ đen" được rao khá thấp, chỉ từ 300.000 đồng/vé.