Đạo diễn hàng đầu tiết lộ mức thù lao gây choáng của biên kịch

Đạo diễn, biên kịch Jang Hang Jun xuất hiện với tư cách khách mời trong talk show Have breakfast before you go do MC Jang Sung Kyu dẫn dắt. Tại đây, đạo diễn tiết lộ nhiều điều ít được biết về mức thù lao trong ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc.

Jang Sung Kyu mở đầu bằng câu hỏi: “Nghe nói có diễn viên nhận tới 700 triệu won (khoảng 503.000 USD) mỗi tập, điều này có thật không?”. Đạo diễn Jang không ngần ngại đáp lại: “Vợ tôi, biên kịch Kim Eun Hee, được trả 2,5 tỷ won (~1,8 triệu USD) mỗi tập!”.

Đạo diễn, biên kịch Jang Hang Jun (trái) và vợ - biên kịch Kim Eun Hee.

Câu nói khiến cả trường quay sững sờ trong giây lát, Jang Hang Jun nhanh chóng đính chính đó chỉ là lời nói đùa. Tuy nhiên cuộc trò chuyện rẽ sang khi các khách mời đi sâu vào thực tế thu nhập trong ngành K-Drama tại Hàn Quốc.

Đạo diễn Jang xác nhận thù lao của diễn viên đã tăng vọt. Hiện một số tên tuổi hàng đầu yêu cầu đến 1 tỷ won (xấp xỉ 719.000 USD) cho mỗi tập phim. Theo anh, xu hướng này bắt đầu từ khi các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu đổ tiền đầu tư mạnh vào nội dung Hàn Quốc, điển hình là Netflix.

Chuyển sang chủ đề tiền bản quyền phát lại phim, MC Jang Sung Kyu hỏi liệu đúng là biên kịch được nhận thêm 50% mức cát-xê gốc khi phim phát lại hay không. Jang Hang Jun chia sẻ, nếu phim đủ thành công, biên kịch có thể được nhận tới 100% thù lao ban đầu.

Kể lại kỷ niệm trong thời gian làm nghề, anh nói: “Tôi từng là biên kịch phim truyền hình. Một hôm đang đi bộ thì nhận được tin nhắn. Khi mở tài khoản ngân hàng, tôi thấy có hàng trăm triệu won được chuyển vào. Lúc đó tôi còn chẳng biết mình sẽ được nhận nhiều tiền đến thế”, Jang Hang Jun cho biết.

Đạo diễn nhấn mạnh công lao của biên kịch gạo cội Kim Soo Hyun trong việc bảo vệ quyền lợi cho các cây viết trong ngành. Jang Hang Jun cho hay bà Kim đã đấu tranh quyết liệt, với cả các đài truyền hình lớn, để đòi lại quyền được hưởng tiền bản quyền phát lại cho các đồng nghiệp.

Thời điểm hiện tại, Jang Hang Jun và Kim Eun Hee được xem là cặp sao quyền lực của giới giải trí Hàn Quốc. Anh là đạo diễn và biên kịch đứng sau hàng loạt tác phẩm đình đám như Gia đình là số 1, Vì sao đưa anh tới, Pinocchio… cùng các phim điện ảnh Ghost house và Love reset. Trong khi đó, Kim Eun Hee là "bà hoàng kịch bản" với các siêu phẩm như Signal, Kingdom và Revenant.