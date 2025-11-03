Mức án Trương Ngọc Ánh đối diện

Từng là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt với các vai diễn trong Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Ngọc viễn Đông… Trương Ngọc Ánh trượt chân, vướng vào vụ án hình sự, liên quan cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước khi vướng vòng lao lý, Trương Ngọc Ánh liên tiếp gặp rắc rối về tài chính, ồn ào kiện tụng và chuyện tình cảm trục trặc.

Mức án

Thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh tối 31/10 khiến dư luận dậy sóng. Nữ diễn viên bị điều tra tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự, trong thời gian cô giữ chức Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Theo hồ sơ điều tra, công ty do Trương Ngọc Ánh điều hành thành lập từ năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Từ năm 2007-2009, công ty kêu gọi ông P.G.M, quốc tịch Ireland, góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỷ đồng) vào hai dự án tại TPHCM, trong đó có tòa nhà Indochine ở đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tuy nhiên, trước khi ký kết hợp đồng đầu tư, bà Ánh và một người khác đứng tên cá nhân mua lại khu đất của dự án với giá trị thực khoảng 7.917 lượng vàng, nhưng sổ sách công ty ghi hơn 12.917 lượng, chênh lệch khoảng 5.000 lượng vàng. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi nâng khống giá trị tài sản nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch từ nguồn vốn góp của đối tác nước ngoài.

Quá trình điều tra cũng cho thấy Trương Ngọc Ánh chỉ đạo kế toán lập bút toán khống, chỉnh sửa sổ sách, tạo chứng từ giả về việc thanh toán đủ 4.458 lượng vàng cho bên bán đất, trong khi thực tế mới chi 3.000 lượng. Khoản chênh lệch được Trương Ngọc Ánh sử dụng cho mục đích cá nhân mà không thông qua Hội đồng quản trị hay báo cáo cổ đông.

Trong giai đoạn UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi khu đất dự án Indochine năm 2007 để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố bồi thường hơn 26 tỷ đồng cho bốn hộ dân. Sau khi nhận tiền, các hộ dân đã hoàn trả số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và cộng sự là người đứng tên mua bán. Cơ quan điều tra xác định nữ diễn viên chỉ hoàn trả 3 tỷ đồng, còn hơn 10 tỷ đồng được sử dụng cá nhân, không báo cáo hội đồng quản trị.

Trương Ngọc Ánh bị nhắc tên trên mạng xã hội với loạt biến cố nợ nần, kiện tụng.

Công chúng hiện quan tâm mức án phạt dành cho Trương Ngọc Ánh, sau loạt kết luận điều tra từ cơ quan công an. Chia sẻ với Tiền Phong, Tiến sĩ - Luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa Doanh nghiệp, hành vi của Trương Ngọc Ánh có nhiều dấu hiệu cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đây là tội có cấu thành vật chất, nghĩa là tội phạm được coi là hoàn thành kể từ khi thiệt hại thực tế xảy ra. Trong trường hợp xác định giá trị chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể đối diện mức án từ 12 đến 20 năm tù, kèm hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc cấm hành nghề.

Điều đáng chú ý là vụ án có yếu tố nhà đầu tư nước ngoài nhưng không ảnh hưởng đến thẩm quyền xét xử. Theo quy định, vụ án hình sự được giải quyết theo nơi xảy ra hành vi phạm tội. Yếu tố nước ngoài chỉ khiến quá trình tố tụng cần bổ sung thủ tục phiên dịch hoặc gửi tài liệu qua đường ngoại giao nếu người bị hại không có mặt tại Việt Nam. Phần bồi thường dân sự có thể được giải quyết cùng trong vụ án hoặc tách ra theo thủ tục tố tụng dân sự.

Với mức án có thể lên đến 20 năm tù, khán giả gọi đây là dấu chấm hết của Trương Ngọc Ánh. Điều đáng nói, nữ diễn viên chỉ vừa trở lại điện ảnh sau thời gian ồn ào kiện tụng, liên tục bị đối tác nhắc tên trên mạng xã hội.

Một năm nhiều biến cố

Trước khi vướng vòng lao lý, 2024-2025 là giai đoạn Trương Ngọc Ánh liên tiếp gặp rắc rối. Tháng 5/2024, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM gửi đơn kiện Công ty TNHH TNA Entertainment, doanh nghiệp do Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, yêu cầu thanh toán 360,9 triệu đồng tiền nợ gốc, phạt và lãi chậm trả.

Đây là hợp đồng tổ chức chương trình “Ceremony Welcome - Xin chào Miss Earth 2023” tại Nhà hát TPHCM. Dù sự kiện đã hoàn tất từ tháng 12/2023, phía công ty của Trương Ngọc Ánh không thanh toán đúng hạn dù đã ba lần nhắc nhở. Đến tháng 3/2024, nữ diễn viên xin trả góp làm sáu đợt trong ba tháng. Tháng 10/2024, Trung tâm xác nhận đã nhận đủ tiền và rút đơn kiện.

Trương Ngọc Ánh sau đó giải thích cô gặp ồn ào kiện tụng, vướng thị phi do đối tác thất hứa. Nữ diễn viên cho biết bị một đối tác chậm thanh toán hợp đồng trị giá 24 tỷ đồng, dù đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu.

Trong buổi họp báo hồi tháng 4, Trương Ngọc Ánh nói cô suy sụp vì mất chữ tín với đồng nghiệp, cộng sự. Cô khẳng định "vài chục năm theo nghề chưa từng đối diện sự việc tương tự".

Trước khi bị bắt tạm giam, Trương Ngọc Ánh nỗ lực trở lại điện ảnh sau khi thất bại ở lĩnh vực hoa hậu.

Nữ diễn viên nói thêm cô "không giàu nứt đố đổ vách, không quen đại gia, quan niệm tự đi lên bằng đôi chân". Cô than phải bán tài sản để trang trải, hạn chế thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội.

Những rắc rối này được cho là bắt nguồn từ thời gian Trương Ngọc Ánh tham gia lĩnh vực tổ chức các cuộc thi sắc đẹp quốc tế như Miss Earth Vietnam và Miss Supranational Vietnam. Trải qua giai đoạn biến động vì thất bại ở lĩnh vực sắc đẹp, Trương Ngọc Ánh bán lại bản quyền hai cuộc thi này cho đối tác khác, tuyên bố rút khỏi thị trường hoa hậu.

Trương Ngọc Ánh "làm lại từ đầu" với điện ảnh. Cô tập trung vào dự án Chrysalis - Chiếc kén, do họa sĩ và nhà điêu khắc gốc Việt Sir Daniel K. Winn đầu tư.

Nữ diễn viên tham gia với vai trò nhà sản xuất tại Việt Nam, đồng thời đảm nhận một vai trong phim. Tác phẩm còn có mặt các diễn viên Kiều Chinh, Sir Daniel K. Winn, Samuel An, Tiến Phạm, Lan Thy...

Trương Ngọc Ánh nói cô trở lại điện ảnh không hề dễ dàng, áp lực để khán giả hiểu và đồng cảm. Khi ra hiện trường, mọi thứ khác xa với kịch bản, cô và ê-kíp cố gắng xây dựng lại thương hiệu Trương ngọc Ánh.

Tuy nhiên, vụ việc cô bị khởi tố, bắt tạm giam khiến dự án đứng tên Trương Ngọc Ánh rơi vào cảnh lao đao. Trước đó, Trương ngọc Ánh cho biết Chiếc kén có buổi chiếu riêng tư ở nước ngoài. Cô có mặt ở Mỹ cùng doanh nhân gốc Việt Sir Daniel K. Win, diễn viên Kiều Chinh để quảng bá dự án.

Song, khả năng bộ phim do một Việt kiều đầu tư, hợp tác cùng Trương Ngọc Ánh phải đắp chiếu. Dự án đánh dấu nỗ lực quay lại điện ảnh của cô sau nhiều năm chuyển hướng kinh doanh tiếp tục gặp trắc trở.

Liên tục bị nhắc chuyện tình cảm

Song song với những biến động trong công việc, đời sống của Trương Ngọc Ánh cũng liên tục gặp trục trặc.

Từ năm 2019, Trương Ngọc Ánh vướng tin hẹn hò diễn viên Anh Dũng, kém cô 14 tuổi. Cả hai thường xuyên xuất hiện chung, chia sẻ nhiều hình ảnh thân mật. Đến tháng 4/2021, họ ngầm xác nhận mối quan hệ và được xem là một trong những cặp đôi đũa lệch nổi tiếng của làng giải trí.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, khán giả bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Hai người không còn xuất hiện chung trong các hoạt động nghệ thuật, ít tương tác trên mạng xã hội. Tin đồn rạn nứt được lan truyền từ tháng 3/2024, nhưng đến tháng 7/2025, Trương Ngọc Ánh đăng dòng trạng thái xác nhận đang độc thân, chấm dứt mối quan hệ kéo dài hơn năm năm.

Thời gian sau đó, trong các tin bài về nữ diễn viên, tên của Anh Dũng nhiều lần được nhắc tới. Khi được truyền thông hỏi về chuyện tình cảm, cả hai đều im lặng, không nhắc về đối phương.

Khi Trương Ngọc Ánh vướng ồn ào pháp lý, truyền thông lần nữa nhắc đến tên Anh Dũng. Nữ diễn viên vẫn "không yên" dù đã chia tay, liên tục bị mạng xã hội khui lại chuyện tình cảm.

Từ vị thế diễn viên nổi tiếng, doanh nhân ở nhiều lĩnh vực, Trương Ngọc Ánh bước vào năm biến động với hàng loạt biến cố nợ nần, kiện tụng, chia tay người yêu và sau cùng là bị khởi tố hình sự. Năm 2025 được xem là giai đoạn nhiều biến động nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh.