Ảnh sao 6/11: Đoàn Di Băng mếu máo khi công an đến khám nhà

Đoàn Di Băng khóc khi công an đến khám nhà, chồng bị bắt. Hôm 4/11, chồng Đoàn Di Băng - doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Xoài Non khoe ảnh Gil Lê thơm má mình và cho biết đã có một sinh nhật hạnh phúc bên những người thân yêu.

Mỹ Tâm được khen ngày càng trẻ trung, xinh đẹp khi đăng ảnh mừng ngày mở bán vé liveshow sắp diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Lê Phương đăng ảnh mừng sinh nhật NSƯT Thành Lộc và nói ông là đàn anh mình kính trọng suốt đời.

MC Ngô Mai Phương mê đắm mùa lá vàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hội ngộ Tú Mars, Bằng Kiều cùng dàn ca sĩ trẻ.

MC Thanh Thanh Huyền khoe khoảnh khắc thả dáng bên Nhà hát lớn và viết: "Vạn vật đều thua Hà Nội vào thu".

Vợ chồng "anh tài' Đỗ Hoàng Hiệp kỷ niệm 10 năm kết hôn.

Kay Trần và Bùi Công Nam thu hút hàng nghìn lượt "thích" khi mặc áo đôi.

Đan Lê hồi tưởng chuyến nghỉ hè đáng nhớ cùng gia đình tại Strasbourg (Pháp).

Ca sĩ Thanh Thảo khoe con gái có khiếu thể thao, sẵn sàng hành trình chinh phục đai đen Takewondo.