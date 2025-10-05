Nữ minh tinh Hồ Hạnh Nhi lên tiếng về tin đồn bị chồng đại gia phản bội

Hồ Hạnh Nhi lên tiếng trước tin đồn hôn nhân rạn nứt

Hồi tháng 3 vừa qua, mạng xã hội Weibo từng "dậy sóng" bởi loạt hình ảnh thân mật giữa doanh nhân Lý Thừa Đức, chồng nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi và một số bóng hồng trong quán bar. Trong các bức ảnh được lan truyền, vị doanh nhân liên tục có những cử chỉ gần gũi, thậm chí còn bị bắt gặp chạm vào vòng ba của một người phụ nữ lạ mặt.

Hồ Hạnh Nhi khéo léo đáp trả tin đồn đời tư khi dự sự kiện hồi đầu tuần. (Ảnh Internet).

Trước làn sóng tranh cãi, Hồ Hạnh Nhi đã lên tiếng khẳng định mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và bức ảnh đã bị hiểu sai bối cảnh. Không lâu sau đó, Hồ Hạnh Nhi xuất hiện tại một sự kiện thời trang và được hỏi về việc chồng xuất hiện tại hộp đêm hậu ồn ào. Nữ diễn viên 7X chia sẻ rằng đó chỉ là giao lưu xã hội thông thường và mong mọi người đừng hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư. Bà mẹ 3 con nhắc đến ồn ào cũ và bênh vực hành động lúc ấy của bạn đời: "Anh ấy chỉ làm chính mình thôi, bạn nam anh ấy cũng ôm, bạn nữ anh ấy cũng ôm. Mọi người không cần quá ngạc nhiên".

Minh tinh phim Vạn phụng chi vương cũng bày tỏ sự tin tưởng với chồng, tiết lộ bạn đời luôn nói với mình về việc anh đi đâu, làm gì như một sự tôn trọng. Cô cũng cho biết ông xã không cần phải "xin phép" mình trước khi muốn tiếp xúc với ai đó vì không cần thiết. Người đẹp cũng kể trước đó ít lâu, gia đình cô đã có chuyến du lịch đến Thái Lan, Maldives và có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, ngầm phủ nhận chuyện hôn nhân rạn nứt.

Hồ Hạnh Nhi khoe ảnh cùng chồng con đi nghỉ dưỡng ở Maldives hồi tháng 7. ẢNH: INSTAGRAM NV.

Theo trang QQ, nhân dịp Ngày của Cha, Hồ Hạnh Nhi đã đăng tải loạt ảnh chồng và ba cậu con trai trên mạng xã hội. Trong ảnh, cả bốn cha con đều tươi cười rạng rỡ, thể hiện rõ sự gắn bó thân thiết. Lý Thừa Đức được cho là người có kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái, đặc biệt khi vợ thường xuyên bận rộn công tác. Ba cậu nhóc cũng rất quấn bố, cho thấy vai trò quan trọng của anh trong gia đình.

Giữa muôn vàn nghi vấn, chuyến đi lần này chính là câu trả lời rõ ràng nhất mà Hồ Hạnh Nhi muốn gửi tới công chúng. Không cần lời thanh minh dài dòng, cô chọn dùng hành động để chứng minh mối quan hệ của mình vẫn êm ấm. Người hâm mộ cũng phần nào được an lòng khi thấy vợ chồng cô vẫn tay trong tay, tươi cười và đầy yêu thương như thuở mới cưới.

Hồ Hạnh Nhi - Philip Lee và 10 năm hôn nhân

Trước tin đồn gây bàn tán xôn xao, Philip Lee đăng bài giải thích những cái ôm của mình chỉ thể hiện sự thân thiết, quý mến đối với những người mình yêu quý. Chồng Hồ Hạnh Nhi nói rằng với những ai quen biết mình, họ đều biết rõ anh là người thích ôm. Ông bố ba con cũng lưu ý: "Góc chụp ảnh rất dễ gây hiểu lầm, thậm chí có thể khiến bạn trông giống như đang làm điều gì đó mà bạn thực sự không làm".

Chồng Hồ Hạnh Nhi sau đó có phản bác rằng anh chỉ ôm người quen nhưng vẫn không thể thoả mãn sự tò mò của công chúng. Ảnh: ETtoday.

Chưa dừng lại ở đó, trong một lần công tác tại Cảnh Đức Trấn, nữ diễn viên tiếp tục bị soi khi đi ăn tối mà không đeo nhẫn cưới. Chi tiết nhỏ này đã bị đẩy lên thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khách quan, đây có thể chỉ là một hành động vô ý, không đáng bị thổi phồng quá mức.

Trong khi đó, Hồ Hạnh Nhi giữ im lặng trước những lời bàn tán và khéo léo đáp trả tin đồn tiêu cực bằng việc chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên chồng và ba con trai. Thời gian qua, cô bận rộn với lịch trình hoạt động ở Hồng Kông (Trung Quốc) lẫn đại lục. Mới đây nhất, nữ diễn viên 46 tuổi gây chú ý khi tái xuất màn ảnh với bộ phim Cuộc đời tươi đẹp, đánh dấu màn tái hợp với Tôn Lệ sau 8 năm. Bên cạnh việc đóng phim, cựu ngôi sao TVB còn được săn đón tại các sự kiện thời trang, đắt show quảng cáo, tham gia chương trình giải trí...

Hồ Hạnh Nhi - Philip Lee vẫn hạnh phúc sau 10 năm chung sống. ẢNH: INSTAGRAM NV.

Hồ Hạnh Nhi và Philip Lee đã bên nhau hơn 10 năm. Trong một cuộc phỏng vấn, sao phim Bao la vùng trời bày tỏ niềm hạnh phúc khi gặp được doanh nhân này và cùng anh xây dựng tổ ấm với ba con trai kháu khỉnh. "Tôi tình cờ gặp Philip Lee, nhưng tôi không ngờ mình sẽ có cả gia đình lẫn sự nghiệp cùng một lúc. Thực ra, hẹn hò với tư cách là nghệ sĩ thì dễ hơn nhưng tìm được người yêu lại khó. Đó là vì 'nửa kia' phải hiểu công việc của mình và phải chịu được dư luận. Nhiều người sợ hãi điều đó. Tôi may mắn tìm được một người chồng can đảm và tôi cảm ơn anh ấy vì đã dám cưới tôi", nữ diễn viên bộc bạch.

Dù công việc ngày càng bận rộn, Hồ Hạnh Nhi vẫn luôn ưu tiên thời gian cho gia đình. Trong mọi khoảnh khắc, cô vẫn giữ được hình ảnh của một người mẹ chu toàn và một người vợ biết cách gìn giữ hạnh phúc.