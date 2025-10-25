Tăng Thanh Hà đeo đồng hồ gần 1,4 tỷ đồng

Tiếp nối thói quen nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện và thổi nến cùng đàn anh Lương Mạnh Hải nhân dịp cô tròn 39 tuổi. "Anh Bò Cạp chúc em Bò Cạp tuổi mới thật rực rỡ và hạnh phúc", bạn diễn thân thiết trong phim Bỗng dưng muốn khóc nhắn gửi người đẹp 8X.

Trong loạt ảnh do Lương Mạnh Hải chia sẻ, Hà Tăng mặc trang phục tối giản gồm áo thun không tay, váy jeans và tạo điểm nhấn bằng chiếc đồng hồ cao cấp.

Món phụ kiện của bà mẹ ba con là thiết kế Rolex dòng Oyster Perpetual Datejust, được bán ở mức gần 1,4 tỷ đồng. Tác phẩm làm từ vàng 18K, đính kim cương trên viền vỏ và mặt số, sử dụng kính sapphire chống xước. Thương hiệu Thụy Sĩ cho biết công đoạn khảm đá được thực hiện thủ công tỉ mỉ bởi đội ngũ thợ kim hoàn lành nghề. Họ căn chỉnh chính xác vị trí, hướng và độ cao từng viên kim cương nhằm đạt đến "sự hoàn thiện tinh xảo". Đồng hồ lên dây cót tự động hai chiều thông qua rotor Perpetual, có khả năng dự trữ năng lượng khoảng 55 giờ, chống nước ở độ sâu 100 mét.

Tăng Thanh Hà mừng sinh nhật tuổi 39 cùng bạn thân Lương Mạnh Hải.

Tác phẩm Rolex Oyster Perpetual Datejust trị giá gần 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh mẫu phụ kiện xa xỉ trên, Hà Tăng còn có chiếc đồng hồ Rolex cũng thuộc dòng Oyster Perpetual Datejust, tiêu tốn hơn 337 triệu đồng. Thiết kế này làm từ vàng trắng và thép không gỉ, đính 10 viên kim cương tại vị trí chỉ giờ, sử dụng vành khía đặc trưng của hãng. Nó có khả năng dự trữ năng lượng khoảng 70 giờ, chống nước ở độ sâu 100 mét.

Hai tác phẩm Rolex có kiểu dáng khá cá tính nên thường được "ngọc nữ màn ảnh" kết hợp cùng trang phục casual năng động.

Tăng Thanh Hà đeo đồng hồ Rolex vàng trắng hồi tháng 4/2024.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ). Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế...

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Vợ chồng nữ diễn viên có ba con: Richard sinh năm 2015, Chloe sinh năm 2017 và Mason sinh năm 2021. Louis Nguyễn nhiều lần nói Hà Tăng là "người vợ, người mẹ tuyệt nhất".