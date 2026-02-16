Tỷ phú Lý Gia Thành khởi kiện "thiên thần nội y" tội phỉ báng

Cáo buộc nghiêm trọng từ phía tỷ phú Lý Gia Thành

Vào ngày 14/2, giới truyền thông và công chúng Hong Kong (Trung Quốc) bất ngờ trước thông tin tỷ phú Lý Gia Thành chính thức đệ đơn kiện nữ diễn viên, người mẫu Châu Tú Na cùng 5 kênh YouTube. Nội dung đơn kiện xoay quanh các hành vi phỉ báng, quấy rối gây hậu quả nghiêm trọng. Theo phía nguyên đơn, Châu Tú Na bị cáo buộc là người đứng sau khởi xướng, lan truyền hàng loạt thông tin sai lệch về đời tư của vị tỷ phú này. Những tin đồn thất thiệt đã đeo bám gia đình anh suốt một thập kỷ qua, gây ra những tổn hại không thể đong đếm về mặt tinh thần lẫn uy tín.

Sự việc bắt đầu nhen nhóm khoảng năm 2016, trùng khớp thời điểm Châu Tú Na ra mắt các dự án phim ảnh mới. Dư luận khi ấy xôn xao trước thông tin cô trở thành "người thứ ba", chấp nhận mối quan hệ trong bóng tối để nhận sự bao nuôi từ Lý Gia Thành. Mức độ nghiêm trọng của các tin đồn ngày càng leo thang theo thời gian. Không dừng lại ở nghi vấn tình cảm, cả hai còn bị đồn thổi đã có con trai ngoài giá thú. Thậm chí, nhiều nguồn tin không kiểm chứng còn khẳng định Châu Tú Na được tặng một căn biệt thự sang trọng trị giá lên tới 120 triệu HKD (tương đương 406 tỷ đồng) như một phần thưởng vì đã sinh quý tử cho gia tộc bề thế họ Lý.

Trước những cáo buộc vô căn cứ này, Lý Gia Thành đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn. Anh khẳng định bản thân không hề quen biết Châu Tú Na, càng không tồn tại bất kỳ mối liên hệ nào với cô. Quá trình điều tra từ phía tỷ phú cho thấy chính nữ diễn viên là nguồn phát tán những thông tin mập mờ. Cô bị tố cáo đã sử dụng các cụm từ gây tò mò như "thiên thần nội y cặp kè với người thừa kế siêu giàu đời thứ 2 đã có vợ" để thu hút sự chú ý. Bên cạnh đó, hình ảnh của vị tỷ phú hoặc các thành viên trong gia đình anh liên tục bị lồng ghép vào các video, bài viết trên mạng xã hội nhằm tăng độ xác thực giả tạo cho câu chuyện. Động cơ của hành động này được cho là nhằm tạo ra các tin đồn tình ái giật gân, giúp Châu Tú Na tăng độ phủ sóng hình ảnh và hâm nóng tên tuổi giữa làng giải trí đầy cạnh tranh.

Tỷ phú Lý Gia Thành chia sẻ rằng anh từng có ý định bỏ qua, không muốn làm lớn chuyện để tránh ồn ào không đáng có. Tuy nhiên, sự im lặng của anh dường như không khiến đối phương dừng lại. Thay vì chấm dứt hành vi lợi dụng danh tiếng người khác, Châu Tú Na vẫn tiếp tục các động thái gây hiểu lầm. Điển hình là vào tháng 6/2025, trong một cuộc phỏng vấn quảng bá phim, cô một lần nữa khơi lại câu chuyện được đại gia bao nuôi. Dù miệng nói phủ nhận, nhưng cách cô nhắc lại tin đồn cũ đã vô tình thổi bùng ngọn lửa nghi ngờ trong dư luận, khiến cuộc sống của gia đình họ Lý một lần nữa bị xáo trộn.

Làn sóng chỉ trích hướng về phía nữ người mẫu

Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi Châu Tú Na công khai nhắc đến tin đồn ngay trong lúc gia đình Lý Gia Thành đang có tang sự. Trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi đó, "người đẹp gợi cảm" trứ danh showbiz khẳng định cô không quen biết Lý Gia Thành và bác bỏ chuyện cặp kè. Cô giải thích rằng trước đây bản thân chọn cách im lặng vì lo sợ càng thanh minh sẽ càng bị bôi đen. Tuy nhiên, cô cảm thấy oan ức khi bị tung tin mang bầu sau một thời gian vắng bóng để tập trung đóng phim. Lời giải thích này thay vì xoa dịu dư luận lại trở thành mồi lửa khiến các tin đồn bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết.

Tỷ phú Lý Gia Thành đã không giấu được sự phẫn nộ trước hành động mà anh cho là "tày trời" và ích kỷ này. Anh nhận định Châu Tú Na đã cùng chương trình dàn xếp nội dung phỏng vấn gây sốc, bất chấp hoàn cảnh tang gia của người khác chỉ để gây chú ý cho bộ phim mới. Hậu quả là vô số video xuyên tạc, xúc phạm gia đình anh xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Nhận thấy tình hình đã vượt quá giới hạn chịu đựng, Lý Gia Thành quyết định không thể tiếp tục nhân nhượng. Anh nộp đơn kiện ra tòa ngay ngày 27 Tết để bảo vệ danh dự cho bản thân, gia đình cũng như làm sáng tỏ sự thật trước công chúng.

Hiện tại, trước động thái quyết liệt từ phía tỷ phú giàu có bậc nhất Hong Kong, Châu Tú Na vẫn giữ thái độ im lặng. Cô từ chối mọi cuộc gọi và liên hệ từ cánh truyền thông, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên, làn sóng dư luận đã bắt đầu đảo chiều mạnh mẽ. Việc Lý Gia Thành đích thân ra mặt đính chính và tố cáo thẳng thừng khiến nữ diễn viên phải hứng chịu cơn bão chỉ trích dữ dội. Công chúng "ném đá", mỉa mai cô là người bất chấp thủ đoạn vì danh tiếng, tự hạ thấp bản thân khi gắn mình với những mác xấu như "tiểu tam" hay "vợ bé đại gia".

Lý Gia Thành vốn là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, con trai của cố tỷ phú Lý Triệu Cơ - người từng giữ vị trí giàu nhất Hong Kong. Sau khi cha qua đời, anh tiếp quản tập đoàn và nhận khoản thừa kế khổng lồ khoảng 70 tỷ HKD (khoảng 230.000 tỷ đồng). Cuộc hôn nhân của anh với nữ diễn viên Từ Tử Kỳ luôn được xem là hình mẫu hạnh phúc trong giới thượng lưu. Đám cưới thế kỷ của họ diễn ra năm 2016 tại Nhà hát Opera Sydney với chi phí lên tới 89 triệu USD (hơn 2.100 tỷ đồng) từng tốn không ít giấy mực báo chí. Trong khi đó, Châu Tú Na sinh năm 1985, nổi lên với danh xưng "nữ hoàng nội y" nhờ những bộ ảnh nóng bỏng, đặc biệt là bộ ảnh Kissy Chrissie gây sốt toàn châu Á mùa hè năm 2009. Cô cũng từng tham gia nhiều bộ phim và thậm chí đã đến Hội An du lịch vào tháng 4/2025. Vụ kiện này chắc chắn sẽ là một vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp của nữ diễn viên.