Trương Vũ Kỳ lao đao vì bê bối mang thai hộ

Nữ diễn viên 39 tuổi hiện trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Hoa ngữ trên trang Toutiao vì những bê bối đời tư nghiêm trọng. Người đứng ra tố cáo là bà Cát Hiểu Thiên, vợ cũ của doanh nhân Viên Ba Nguyên (chồng cũ Trương Vũ Kỳ). Bà Cát đã làm đơn tố cáo nữ diễn viên sử dụng dịch vụ mang thai hộ vào năm 2016. Điểm nghi vấn lớn nhất nằm ở giấy tờ khai sinh khi cặp song sinh của cô lại chào đời cách nhau tới 85 ngày.

Cáo buộc thuê người mang thai gây chấn động

Bà Cát Hiểu Thiên không chỉ đưa ra lời nói suông mà còn cung cấp nhiều video cùng hình ảnh làm bằng chứng. Theo bà Cát, sự việc diễn ra vào năm 2016 khi cuộc hôn nhân giữa bà cùng Viên Ba Nguyên chưa kết thúc. Trương Vũ Kỳ bị tố đã xen vào mối quan hệ này, thường xuyên lui tới căn hộ của bà Cát. Thậm chí nữ diễn viên còn tự ý sử dụng mỹ phẩm cũng như đồ dùng cá nhân của "chính thất".

Trương Vũ Kỳ đang đối diện khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp. Sina.

Trước hàng loạt cáo buộc gay gắt từ phía Cát Hiểu Thiên, phía Trương Vũ Kỳ vẫn giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên, phản ứng từ thị trường lại vô cùng dữ dội. Kể từ ngày 27/1, nhiều thương hiệu đã lần lượt đơn phương chấm dứt hợp tác với cô. Danh sách này bao gồm các nhãn hàng kem dưỡng da hay son phấn nổi tiếng. Mọi bài viết, hình ảnh quảng bá liên quan tới Trương Vũ Kỳ trên website hay mạng xã hội của các đối tác đều nhanh chóng bị gỡ bỏ hoặc ẩn đi.

Động thái quyết liệt của các nhãn hàng xuất phát từ tính chất nghiêm trọng của sự việc. Trung Quốc đã ban hành luật cấm mang thai hộ năm 2001 nhằm ngăn chặn các vấn đề pháp lý hay đạo đức phức tạp. Những hệ lụy thường thấy bao gồm ép buộc phá thai nếu là con gái hoặc bỏ rơi trẻ khi mắc khiếm khuyết. Trước Trương Vũ Kỳ, diễn viên Trịnh Sảng cũng từng đánh mất hoàn toàn sự nghiệp vì lộ chuyện thuê người mang thai tại Mỹ.

Nguy cơ đánh mất sự nghiệp rực rỡ

Scandal lần này đánh mạnh vào kinh tế của mỹ nhân họ Trương. Cô vốn là gương mặt đắt khách trong lĩnh vực livestream bán hàng với mức thù lao cao ngất ngưởng. Theo bảng báo giá rò rỉ, một video quảng cáo ngắn khoảng 1 tới 20 giây giúp cô thu về 540.000 nhân dân tệ (tương đương hai tỷ đồng). Với thời lượng 21 tới 60 giây, con số này tăng lên 600.000 tệ (2,2 tỷ đồng). Riêng những video dài trên một phút sẽ mang lại mức thù lao 800.000 tệ (3 tỷ đồng).

Scandal lần này đánh mạnh vào kinh tế của mỹ nhân họ Trương. Sina.

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, từng nhận được nhiều thiện cảm của khán giả nhờ vai cô giáo hiền lành trong phim Siêu khuyển thần thông của Châu Tinh Trì. Đến năm 2016, cô lột xác với vai phản diện đầy quyến rũ trong bom tấn Mỹ nhân ngư. Ngoài ra cô còn ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Bạch lộc nguyên hay Trăng mật với kẻ địch. Những năm gần đây, cô duy trì sức nóng tên tuổi chủ yếu qua các chương trình truyền hình thực tế.

Đời tư của người đẹp cũng ồn ào không kém sự nghiệp. Cô từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân đầy sóng gió. Năm 2011, cô kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An nhưng chia tay vào năm 2015 sau bê bối mua dâm tập thể của chồng. Chỉ một năm sau đó, nữ diễn viên lên xe hoa cùng doanh nhân Viên Ba Nguyên. Cặp đôi công bố sinh được một trai một gái nhưng cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng kết thúc vào năm 2018. Hiện tại, nghi vấn mang thai hộ đang đẩy cô vào tình thế khó khăn chưa từng có.