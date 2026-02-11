Đời thăng trầm của dàn diễn viên 'Tam Quốc diễn nghĩa' sau hơn 3 thập kỷ

Tam Quốc diễn nghĩa (1994) là một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc được chuyển thể thành phim. Dự án mất 4 năm sản xuất, tổng kinh phí đầu tư lên đến 170 triệu nhân dân tệ (hơn 583 tỷ đồng) trở thành tác phẩm kinh điển, gây tiếng vang tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tác phẩm được đánh giá thể hiện thành công hồn tiểu thuyết đồng thời làm sống dậy một giai đoạn lịch sử. Hầu hết diễn viên tham gia phim đều là những nghệ sĩ có thực lực của làng giải trí. Sau 32 năm, cuộc sống của dàn diễn viên đều nhiều thay đổi, mỗi người một số phận.

Đường Quốc Cường vai Gia Cát Lượng

Đường Quốc Cường đóng Khổng Minh Gia Cát Lượng được giới điệu mộ đánh giá là phiên bản thành công nhất trên màn ảnh nhỏ. Ông đạt nhiều giải thưởng lớn nhờ vai diễn đỉnh cao trong Tam quốc diễn nghĩa. Sau vai diễn kinh điển, ông được tín nhiệm giao nhiều vai quan trọng khác như Ung Chính, Mao Trạch Đông, Tần Thủy Hoàng…

Bên cạnh vai trò diễn viên, ông còn là nghệ sĩ thư pháp có nhiều tác phẩm trưng bày tại các triển lãm trong và ngoài nước. Tuy sự nghiệp nở rộ, đời tư của ông gặp nhiều sóng gió khi trải qua hai cuộc hôn nhân, vợ đầu tự sát, vợ hai mang danh tiểu tam.

Đường Quốc Cường giờ có cuộc sống sung túc.

Ở tuổi 70, ông có cuộc sống sung túc cùng người vợ hai Tráng Lệ. Họ có một con trai chung. Nghệ sĩ không quá coi trọng sự nghiệp như xưa. Thi thoảng ông nhận lời đóng phim, tham gia gameshow, làm giám khảo chương trình văn hóa…

Tôn Ngạn Quân vai Lưu Bị

Lưu Bị do diễn viên Tôn Ngạn Quân thủ vai là cây đa, cây đề của điện ảnh đất nước tỷ dân. Ông sinh năm 1952, gia đình có truyền thống quân đội, tuổi thơ bất hạnh vì bố mẹ qua đời sớm. Năm 1971, ông dấn thân vào con đường diễn xuất, từng có thời gian trầy trật để được nhận vai.

Những ngày quay Tam quốc là khoảng thời gian ông “nếm mật nằm gai”, vất vả đủ đường. Bộ phim khi đó kinh phí lớn nhưng cát-xê không cao. Có lần đói bụng, ông đánh liều rủ “nhị đệ” Lục Thụ Minh (vai Quan Vũ) và “tam đệ” Lý Tĩnh Phi (vai Trương Phi) vào làng ăn cắp ngô và bị bắt gặp.

Sau bộ phim kinh điển, Tôn Ngạn Quân còn được biết đến qua Tôn Võ, Ám sát Uông Tinh Vệ, Chìa khóa vàng…

"Lưu Bị" Tôn Ngạn Quân chọn cuộc sống giản dị.

Tôn Ngạn Quân từng được Bộ Văn hóa nước này trao nhiều giải thưởng về diễn xuất. Từ năm 2000, ông giữ chức hiệu trưởng Học viện Biểu diễn nghệ thuật ATV Quảng Đông (do đài ATV Hong Kong liên kết sáng lập).

Về đời tư, nghệ sĩ không chia sẻ nhiều. Theo thông tin hiếm hoi, ông kết hôn với người phụ nữ ngoài ngành, tên Trần Hiểu Húc.

Bào Quốc An vai Tào Tháo

Diễn viên Bào Quốc An gây ấn tượng sâu đậm khi thể hiện xuất sắc vai Tào Tháo. Nghệ sĩ sinh năm 1964 tại Thiên Tân, đóng phim từ năm lên 13 và hoạt động nghệ thuật xuyên suốt mấy chục năm.

Vai diễn để đời mang lại cho ông hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Kim ưng 1995 và Giải thưởng Giải Phi Thiên. Ngoài ra, ông nhận nhiều vai chính từ hiệu ứng Tào Tháo như Huynh đệ Sơn Đông, Võ Tắc Thiên, Khai sáng thịnh thế.

Bào Quốc An tạm dừng đóng phim vì sức khỏe không cho phép.

Theo Sina, năm 2016 sau khi đóng Thiếu Lâm Tự truyền kỳ: Đông quy anh hùng, diễn viên quyết định về hưu do tuổi tác, không đảm bảo sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc.

Về đời tư, Bào Quốc An có hai con trai. Vợ ông về hưu đã lâu, nhiều năm qua giữ vai trò trợ lý cho chồng. Bà giúp ông chọn kịch bản, chăm sóc chồng trên trường quay.

Lý Tĩnh Phi vai Trương Phi

Lý Tĩnh Phi sinh năm 1957 tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Ông hoạt động chủ yếu trên sân khấu kịch và chỉ đóng khoảng 10 bộ phim. Trong đó, vai diễn ấn tượng nhất của ông là Trương Phi trong phim Tam Quốc diễn nghĩa (năm 1994).

Nhân vật Trương Phi của Lý Tính Phi nhận được cơn mưa lời khen vì ông thể hiện xuất sắc khí chất trượng nghĩa, thần thái anh hùng và chất "ngông" của nhân vật. Lý Tĩnh Phi vốn xuất thân là vận động viên. Ông được chọn đóng Trương Phi nhờ ngoại hình cao lớn, cường tráng.

Tuy nhiên so với nhiều đồng nghiệp trong phim, Lý Tĩnh Phi là nghệ sĩ có cuộc đời bi kịch nhất. Ở tuổi trung niên, ông không may bị xuất huyết não, phải ngồi xe lăn. Ông phải chịu cảnh sống cô độc, chịu sự giày vò của bệnh tật và túng quẫn tài chính trong hơn nửa cuộc đời.

Sinh thời, "Trương Phi" Lý Tĩnh Phi qua đời ở tuổi 65.

Theo Sohu, gia đình ông thiếu thốn, phải nhờ cậy sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp. “Quan Vũ” Lục Thụ Minh khi đó tìm người liên lạc, đưa ông vào sống trong viện dưỡng lão Hà Bắc để được chăm sóc tốt hơn.

Sina cho biết thêm kinh tế của Lý Tĩnh Phi không tốt. Lúc trung niên, ông bị tai biến, phải ngồi xe lăn, gia đình không có điều kiện chữa trị. Sau đó, họ gửi ông vào viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt hơn.

Tháng 11/2022, Lý Tĩnh Phi qua đời ở tuổi 65 sau nhiều năm bị bệnh tật giày vò.

Trần Hồng vai Điêu Thuyền

Trong Tam Quốc diễn nghĩa (1994), Trần Hồng xuất hiện không nhiều, nhưng bà gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vẻ đẹp thơ mộng và diễn xuất tốt. Chính vì vậy, năm 2003, Trần Hồng thêm một lần nữa vào vai Điêu Thuyền trong bộ phim truyền hình Lã Bố và Điêu Thuyền.

Trần Hồng sinh năm 1968 tại Giang Tây, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Người đẹp tham gia ngành giải trí từ năm 17 tuổi. Thời xuân sắc, vẻ đẹp của Trần Hồng được khán giả Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi. Cô từng được báo giới gọi là "Nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc", "Nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", "Báu vật phim cổ trang".

"Điêu Thuyền" Trần Hồng vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U60.

Ở tuổi 58, nữ diễn viên rút lui khỏi màn ảnh và chuyên tâm chăm lo cho gia đình, đứng sau hỗ trợ ông xã Trần Khải Ca. Chuyện tình của hai nghệ sĩ từng gây tốn nhiều giấy mực báo giới khi Trần Hồng bị nghi là "người thứ ba", bởi năm xưa, Trần Khải Ca đang sống như vợ chồng với người khác. Tuy nhiên, Trần Hồng lên tiếng phủ nhận. Bà khẳng định Trần Khải Ca mất nhiều công sức mới theo đuổi được mình.

Sau nhiều năm, cả hai hiện sống hạnh phúc với 2 con trai. Trong đó, con trai Trần Phi Vũ theo nghiệp mẹ làm diễn viên.