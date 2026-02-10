"Nàng thơ" phim truyền hình Trung Quốc giờ vàng dính bê bối ngoại tình

Trữ Tử Thuyên từng được ca ngợi là “nàng thơ” thuần khiết và đầy triển vọng của truyền hình Trung Quốc giờ vàng, nữ diễn viên thế hệ GenZ đã trở thành một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong làng giải trí Trung Quốc sau những cáo buộc chấn động về việc cô ngoại tình với nam diễn viên kỳ cựu Cao Nha Lâm (Gao Yalin), một người đàn ông đã có vợ con. Vụ bê bối không chỉ phá vỡ hình tượng được xây dựng cẩn thận của cô mà còn gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong công chúng do những tuyên bố và yêu sách sau đó của cô.

Vụ bê bối nổ ra vào năm 2024 khi Trữ Tử Thuyên, sinh năm 1998, bị cáo buộc là “người thứ ba” gây chia rẽ gia đình của Cao Nha Lâm, người từ lâu được coi là “ông bố quốc dân” nhờ hình tượng hiền lành trên màn ảnh, đã chứng kiến ​​danh tiếng của mình sụp đổ gần như chỉ sau một đêm. Trong khi đó, Trữ Tử Thuyên đang nhanh chóng nổi lên như một nữ diễn viên trẻ triển vọng, thường xuyên được chọn vào các bộ phim truyền hình giờ vàng.

Những bức ảnh xuất hiện vào tháng 5/2024 cho thấy Trữ Tử Thuyên và Cao Nha Lâm có những hành động thân mật đáng ngờ trên phim trường, trao đổi những cái nhìn lén lút và tương tác thân mật. Ngay sau đó, vợ của Cao Nha Lâm đã công khai gọi Trữ Tử Thuyên là tình nhân của chồng mình, xác nhận những tin đồn đã tồn tại từ lâu.

Vợ của Cao Nha Lâm tiết lộ rằng cô phát hiện ra chuyện ngoại tình vào năm 2021 khi đang mang thai hai tháng. Vào thời điểm đó, Cao Nha Lâm được cho là đã bỏ vợ đang mang thai ở nhà để đi ăn tối với Trữ Tử Thuyên tại một nhà hàng sang trọng, tiêu hơn 4.000 nhân dân tệ. Mặc dù Gao khẳng định mối quan hệ này chỉ là “vui chơi” và hứa sẽ chấm dứt, nhưng anh ta được cho là vẫn tiếp tục gặp gỡ một cách bí mật, thậm chí còn đổi tên số liên lạc của cô trong điện thoại để che giấu chuyện ngoại tình và chu cấp tài chính cho cô trong nhiều năm.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Cao Nha Lâm bị vợ tố cáo bạo lực gia đình, cho rằng anh ta đã hành hung cô khi cô đang mang thai để bảo vệ Trữ Tử Thuyên. Cuối cùng vợ của Cao Nha Lâm đã công khai sự việc vào đầu năm 2024 sau khi Cao Nha Lâm được cho là đã ngừng chu cấp tài chính cho con của họ.

Người trong ngành cho rằng Trữ Tử Thuyên đã bị đưa vào danh sách đen, không còn cơ hội đóng phim, tham dự sự kiện hay xuất hiện trên truyền thông.

Sau vụ bê bối, sự nghiệp của Trữ Tử Thuyên gần như sụp đổ ngay lập tức. Đối mặt với phản ứng dữ dội từ dư luận, cô đã đưa ra một tuyên bố dài phủ nhận việc cố ý trở thành tình nhân của Cao Nha Lâm. Cô khẳng định anh chưa bao giờ tiết lộ về việc mình đã kết hôn hay có con khi họ gặp nhau lần đầu, và tự miêu tả mình là một nữ diễn viên trẻ bị một người đàn anh quyền lực lừa gạt. Trữ Tử Thuyên thừa nhận đã đi ăn tối với Cao Nha Lâm và nhận tiền nhưng khẳng định cô chưa bao giờ yêu anh ta và không phải là tình nhân của anh ta. Điều này càng khiến công chúng phẫn nộ.

Trong một động thái gây sốc cho nhiều người, Trữ Tử Thuyên yêu cầu Cao Nha Lâm phải công khai xin lỗi cô, cho rằng sự im lặng của ông ta đã biến cô thành vật tế thần và hủy hoại sự nghiệp của cô và khẳng định rằng mình mới là nạn nhân thực sự. Tuy nhiên, dư luận vẫn phần lớn là tiêu cực. Nhiều cư dân mạng chỉ trích lời bào chữa của cô là trơ trẽn, cho rằng việc nhận trợ cấp tài chính từ một người đàn ông đã có vợ trong nhiều năm trong khi phủ nhận mối quan hệ tình cảm phản ánh sự suy đồi đạo đức chứ không phải sự vô tội.