Cựu Thủ tướng Canada chi hàng triệu USD tậu tổ ấm cùng Katy Perry

Thương vụ bất động sản đình đám này vừa được hoàn tất vào đầu tuần qua, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống cá nhân của cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau sau khi ông rời chính trường. Theo các hồ sơ mua bán được công bố, ông Trudeau đã đặt bút ký hợp đồng vào giữa tháng 1 và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục bàn giao. Căn biệt thự tọa lạc tại Outremont, một khu dân cư được mệnh danh là nơi sinh sống của giới thượng lưu bậc nhất thành phố Montreal. Với mức giá 3,1 triệu USD, bất động sản này không chỉ mang giá trị về mặt vật chất mà còn sở hữu những nét kiến trúc lịch sử độc đáo.

Ông Trudeau cùng bạn gái Katy Perry. IG.

Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng đá, có tuổi đời gần 100 năm, nằm nép mình dưới chân núi Mount Royal thơ mộng. Tổng diện tích sử dụng của căn biệt thự lên tới 461 mét vuông, mang đến một không gian sống rộng rãi nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng cần thiết. Cấu trúc ngôi nhà bao gồm 7 phòng ngủ lớn và 5 phòng tắm được thiết kế tinh xảo. Điểm nhấn đặc biệt của công trình là khu vực phòng làm việc riêng biệt cùng một phòng khiêu vũ lớn. Không gian này được đánh giá là cực kỳ phù hợp để tổ chức các sự kiện xã giao hoặc những buổi tiệc thân mật, đáp ứng nhu cầu của một chính trị gia lẫn một ngôi sao giải trí hàng đầu thế giới.

Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những công trình có giá trị kiến trúc tiêu biểu của khu vực Outremont. Vẻ đẹp cổ kính của ngôi nhà được bảo vệ bởi một hệ thống hàng rào kim loại kiên cố bao quanh khuôn viên. Bên trong, những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát không chỉ tạo nên cảnh quan xanh mát mà còn đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho gia chủ, tránh xa những ánh mắt tò mò của người qua đường hay giới săn ảnh.

Ngay sau khi thông tin về việc mua nhà được tiết lộ, người dân địa phương đã bắt gặp cặp đôi quyền lực này xuất hiện tại khu vực lân cận. Ông Trudeau cùng bạn gái Katy Perry đã có buổi dùng bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng Pháp sang trọng, nằm cách biệt thự mới chưa đầy 1,6 km. Sự hiện diện của hai nhân vật nổi tiếng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thực khách cũng như người dân trong vùng. Khi được một số người hâm mộ đề nghị chụp ảnh chung, cựu Thủ tướng Canada đã lịch sự từ chối với lý do cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư. Trái lại, nữ ca sĩ người Mỹ tỏ ra vô cùng thân thiện khi vui vẻ ký tặng cho người hâm mộ trước khi cả hai rời đi, để lại ấn tượng tốt đẹp về sự hòa nhập của họ tại nơi ở mới.

Hành trình tình yêu thăng hoa của cặp đôi quyền lực

Mối quan hệ giữa cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng giọng ca "Firework" đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm vào mùa thu năm ngoái sau một thời gian vướng vào các tin đồn hẹn hò. Kể từ thời điểm đó, công chúng thường xuyên thấy họ sánh đôi bên nhau tại hàng loạt sự kiện nghệ thuật lẫn chính trị quan trọng. Một nguồn tin thân cận với cặp đôi tiết lộ rằng mối quan hệ này đang tiến triển vô cùng tốt đẹp và ngày càng trở nên nghiêm túc hơn. Thậm chí, cả hai đã bắt đầu thảo luận về những kế hoạch dài hạn, bao gồm việc xây dựng tổ ấm chung hay suy nghĩ về những đứa con trong tương lai.

Nguồn tin này khẳng định ông Justin thể hiện rất rõ ràng mong muốn xây dựng cuộc sống lâu dài với Katy Perry chứ không phải là một cuộc dạo chơi tình ái. Ban đầu, khi thông tin nữ ca sĩ hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada mới rò rỉ, nhiều người hoài nghi cho rằng đây chỉ là một mối quan hệ chóng vánh. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh điều ngược lại. Bản thân Katy Perry từng tâm sự với bạn bè rằng cô cảm giác như định mệnh đã sắp đặt để đưa họ đến với nhau. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào trong kỳ nghỉ đông vừa qua, bao gồm chuyến trượt tuyết đầy niềm vui cùng ông Trudeau kèm theo dòng chú thích đầy ý nghĩa: "Hãy để tình yêu trở thành cuộc cách mạng".

Căn biệt thự trị giá 3,1 triệu USD của ông Justin Trudeau. Daily Mail.

Sự gắn kết của cặp đôi còn được thể hiện qua sự ủng hộ lẫn nhau trong công việc. Katy Perry hiện đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn quốc tế "Lifetimes Tour" vào tháng 12/2025. Cô dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi này cho gia đình, bạn bè nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là người yêu. Đầu tháng 1 vừa qua, nữ ca sĩ gây bão mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh hôn bạn trai nồng nàn bên bờ biển, trên cổ đeo một mặt dây chuyền hình lá phong - biểu tượng đặc trưng của đất nước Canada. Hành động tinh tế này được xem như một lời khẳng định ngầm về tình yêu cô dành cho quê hương của bạn trai.

Cũng trong tháng 1, cả hai đã cùng nhau tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quyền lực mềm (Global Soft Power Summit) thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ. Những hình ảnh ông Trudeau cùng Katy Perry sánh bước bên nhau tại sự kiện đẳng cấp này đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Theo nguồn tin từ tạp chí People, chính sự kiên trì theo đuổi của ông Trudeau là yếu tố then chốt khiến trái tim Katy Perry rung động. Cô cảm động trước những nỗ lực chân thành của ông nhằm chinh phục tình cảm của cô.

Trước đó, vào cuối tháng 12 năm ngoái, cặp đôi đã có chuyến đi đáng nhớ tới Nhật Bản. Họ bất ngờ xuất hiện trong bài đăng của cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trên nền tảng X. Chính trị gia người Nhật đã chia sẻ bức ảnh chụp chung thân mật cùng hai ngôi sao, đồng thời tiết lộ vợ chồng ông đã có buổi dùng bữa trưa vui vẻ với họ. Những chuyến đi liên tục, sự xuất hiện công khai tại các sự kiện ngoại giao cấp cao cho thấy sự hòa hợp tuyệt vời giữa một chính trị gia lỗi lạc cùng một ngôi sao giải trí hàng đầu.

Về quá khứ, Justin Trudeau từng giữ chức Thủ tướng Canada giai đoạn 2015 - 2025, được biết đến là một trong những lãnh đạo trẻ nhất lịch sử nước này trước khi tuyên bố từ chức vào tháng 1/2025. Ông từng có cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm với bà Sophie Grégoire trước khi thông báo ly thân vào tháng 8/2023. Trong khi đó, Katy Perry cũng từng trải qua thăng trầm trong chuyện tình cảm với cuộc hôn nhân cùng danh hài Russell Brand hay mối tình với tài tử Orlando Bloom. Giờ đây, ngôi nhà mới tại Montreal dường như là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cả hai đã sẵn sàng khép lại quá khứ để cùng nhau mở ra một chương mới hạnh phúc hơn.