Vợ NSND Tạ Minh Tâm qua đời

Tin buồn được nghệ sĩ Tạ Minh Tâm thông báo trên trang cá nhân kèm lời bộc bạch: "Người yêu, bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi".

Tang lễ nghệ sĩ Bạch Vân được tổ chức tại nhà riêng ở TP HCM, diễn ra từ ngày 5 đến sáng 9/7. Sau đó, bà được an táng tại phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ).

Vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm - nghệ sĩ Bạch Vân. Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của NSND Tạ Minh Tâm, đông đảo khán giả cùng bạn bè gửi lời chia buồn đến gia quyến, trong đó có diva Thanh Lam, nghệ sĩ Quyền Linh, Công Ninh, Mỹ Uyên, Kha Ly...

Tạ Bạch Dương - con gái Tạ Minh Tâm và Bạch Vân - cũng bày tỏ nỗi lòng: "Mẹ đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời. Bây giờ mẹ hãy mỉm cười đi về với Phật, không còn đau đớn nữa. Mẹ con mình sẽ gặp lại sau. Con cảm ơn mẹ rất nhiều".

Nghệ sĩ Bạch Vân tên đầy đủ Nguyễn Thị Bạch Vân, sinh năm 1962, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Bà sớm nổi tiếng ở vai trò diễn viên kịch nói, khiến Tạ Minh Tâm "từng sợ không cưới được Bạch Vân vì bà xinh đẹp, tài năng và có nhiều người theo đuổi".

Cả hai kết hôn vào thập niên 1980 và có hai con gái. Giai đoạn ấy, cuộc sống của họ không ít khó khăn nên Bạch Vân chọn lui về làm hậu phương, chăm lo gia đình để chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Nhờ đó, Tạ Minh Tâm ngày càng thăng hoa trong nghệ thuật và gặt hái nhiều thành công. Ông luôn bày tỏ trân trọng, cảm kích sự hy sinh của vợ.

Tạ Minh Tâm sinh năm 1960 tại An Giang, là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng. Ông nhận danh hiệu NSND năm 2019, hiện giữ chức phó giám đốc Nhạc viện TP HCM. Ngoài ca hát, ông còn làm MC, giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc và đóng phim như: Blouse trắng, Nghề báo, Siêu quậy có bầu...