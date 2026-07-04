Taylor Swift không mời bạn thân Blake Lively dự đám cưới

Theo Page Six, Blake Lively và Ryan Reynolds không có tên trong danh sách khách mời đám cưới quy tụ dàn sao hạng A của Taylor Swift - Travis Kelce tại nhà thi đấu Madison Square Garden. Cặp sao cũng vắng mặt tại bữa tiệc tiền hôn lễ diễn ra hôm 2/7. Thay vào đó, cả hai xuất hiện tại Lake Placid, thị trấn phía bắc bang New York - cách địa điểm tổ chức lễ cưới hàng trăm km - để cổ vũ con gái Betty, 6 tuổi, tham gia một cuộc thi cưỡi ngựa.

Vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds ở ngoại ô New York trong khi Taylor Swift tổ chức tiệc trước đám cưới hôm 2/7. Ảnh: TMZ

Một nguồn tin cho biết Taylor chủ động không mời vợ chồng Blake vì cô muốn ngày trọng đại chỉ có những người thực sự khiến mình cảm thấy tin tưởng và bình yên.

"Taylor đang ở một giai đoạn khác của cuộc sống và chỉ muốn ở bên những người cô ấy tin tưởng, mang lại sự bình yên. Thật đáng tiếc vì Taylor và Blake từng rất thân thiết, nhưng Taylor không nghĩ mối quan hệ này còn có thể hàn gắn. Với cô ấy, tình bạn giữa hai người đã kết thúc", nguồn tin nói.

Người này cho biết Taylor từng tin rằng cả hai sẽ vượt qua những khúc mắc. Tuy nhiên, hàng loạt sự việc phát sinh sau đó khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

"Không phải chỉ một sự việc duy nhất khiến tình bạn đổ vỡ mà là rất nhiều vấn đề tích tụ theo thời gian. Khi lên danh sách khách mời cho đám cưới, Taylor nhận ra cô ấy không muốn mang nguồn năng lượng đó đến một sự kiện quan trọng như vậy. Đó là bước ngoặt đối với Taylor", nguồn tin tiết lộ.

Trước đó, từ tháng 6, một số tờ báo Mỹ cũng đưa tin Taylor Swift không gửi thiệp mời đám cưới cho nữ diễn viên Gossip Girl. Đại diện của Blake và Ryan không phản hồi trước thông tin này.

Taylor Swift, 36 tuổi, và Blake Lively, 38 tuổi, từng có tình bạn thân thiết suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ là mẹ đỡ đầu của các con Blake Lively và Ryan Reynolds, trong khi Blake từng đảm nhận vai trò đạo diễn MV I Bet You Think About Me cho Taylor năm 2021. Họ nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, buổi tiệc và sự kiện.

Taylor và Blake Lively năm 2023. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Tuy nhiên, mối quan hệ bắt đầu rạn nứt khi Taylor bị kéo vào cuộc chiến pháp lý giữa vợ chồng Blake Lively và nam diễn viên - đạo diễn Justin Baldoni về bộ phim It Ends With Us.

Tháng 1/2025, Justin Baldoni đệ đơn kiện Blake Lively, Ryan Reynolds và người đại diện của họ, yêu cầu bồi thường 400 triệu USD với các cáo buộc phỉ báng, tống tiền cùng nhiều hành vi khác. Trong hồ sơ pháp lý, Baldoni công bố các tin nhắn được cho là của Blake Lively, trong đó nữ diễn viên ví Taylor Swift như một "con rồng" luôn bảo vệ mình.

Ở một tin nhắn khác, Blake được cho là gọi Taylor Swift và Ryan Reynolds là "những đối tác đáng tin cậy nhất" của cô.

Đến tháng 5/2025, Taylor Swift nhận trát triệu tập để ra làm nhân chứng trong vụ kiện. Thông qua người đại diện, ca sĩ khẳng định cô không liên quan đến bộ phim It Ends With Us cũng như những tranh chấp giữa các bên. Cuối tháng đó, Justin Baldoni đã rút lại lệnh triệu tập.

Blake Lively và Justin Baldoni. Ảnh: GC

Đầu năm 2026, thêm nhiều tin nhắn riêng tư giữa Taylor Swift và Blake Lively tiếp tục bị công khai trong hồ sơ tòa án. Trong một đoạn trao đổi từ năm 2023, Taylor được cho là mỉa mai Justin Baldoni rằng anh "lại mang cây violin tí hon của mình ra" - cách nói ám chỉ việc than thân trách phận hoặc cố tỏ ra đáng thương.

Các tài liệu cũng cho thấy Blake và Taylor từng bàn kế hoạch để ca sĩ công khai ủng hộ bản chỉnh sửa kịch bản phim It Ends With Us, dù Taylor chưa đọc kịch bản.

Những tin nhắn sau đó phản ánh sự bất an của Blake Lively trước nguy cơ tình bạn rạn nứt. Theo hồ sơ tòa án, ngày 4/12/2024, Blake nhắn cho Taylor: "Mình không biết có nên hỏi không, nhưng mình cảm thấy nên làm vậy... Mọi chuyện giữa chúng ta vẫn ổn chứ?".

Khi đó, Taylor - chỉ còn vài ngày là kết thúc chuyến lưu diễn Eras Tour - thừa nhận cảm giác lo lắng của Blake là "không sai", nhưng khẳng định mọi chuyện "không quá nghiêm trọng".

Tuy nhiên, những diễn biến pháp lý kéo dài đã khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Taylor Swift và Blake Lively chưa xuất hiện cùng nhau kể từ năm 2024, thời điểm vụ kiện bắt đầu bùng nổ. Blake cũng không tham gia các hoạt động tiệc độc thân của Taylor diễn ra vào tháng 6 và cuối cùng vắng mặt trong lễ cưới của ca sĩ với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Trong khi đó, nhiều bạn thân khác của Taylor tham dự lễ cưới như Selena Gomez, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Zoë Kravitz...