Đám cưới Taylor Swift có thể khiến New York náo loạn

Theo New York Post, Tòa thị chính New York xác nhận một đơn xin cấp phép đã được nộp lên chính quyền thành phố để phong tỏa các tuyến đường xung quanh Madison Square Garden (MSG) từ ngày 2/7 đến trưa 4/7, nhằm phục vụ cho một sự kiện diễn ra vào ngày 3/7.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là sẽ kết hôn tại Madison Square Garden ở khu Midtown Manhattan, New York. Ảnh: GC, Adobe Stock

Ban tổ chức sự kiện đã đề nghị được bố trí không gian quanh khu vực nhà thi đấu để dựng lều, mái che và xe phục vụ. Hồ sơ cho biết chương trình dự kiến có từ 500-999 khách.

Nguồn tin thân cận tiết lộ các xe tải phục vụ sự kiện nhiều khả năng sử dụng đường 33 để vận chuyển và bốc dỡ thiết bị. Các thành viên của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs - đội bóng duy nhất Travis Kelce từng thi đấu - được cho là đã đặt phòng tại khách sạn Marriott Marquis ở khu Midtown trong cùng thời gian.

Kế hoạch trên khiến một số doanh nghiệp quanh nhà thi đấu lo ngại việc phong tỏa đường, tăng cường an ninh và lượng lớn người hâm mộ đổ về có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Nhà thi đấu Madison Square Garden. Ảnh: Page Six

Trước đó, truyền thông Anh Mỹ đồng loạt đưa tin Taylor Swift và Travis Kelce, đều 36 tuổi, dự định tổ chức hôn lễ tại MSG vào ngày 3/7, đúng dịp cuối tuần nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ. Cặp sao được cho là mời khoảng 1.000 khách.

Nguồn tin của Page Six cho biết chuyên gia tổ chức đám cưới nổi tiếng Mark Seed, có trụ sở tại Los Angeles, đã chuẩn bị cho hôn lễ của cặp sao "suốt nhiều tháng". Đáng chú ý, nhà thi đấu có sức chứa 20.000 chỗ ngồi này hiện không có sự kiện thể thao hay giải trí nào trong lịch trình từ ngày 29/6 đến 6/7.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani cũng làm dấy lên đồn đoán khi phát biểu trong một cuộc họp báo gần đây rằng thành phố có thể xử lý những "sự kiện lớn", trong đó có "đám cưới của Taylor Swift".

Nếu thông tin trên là chính xác, hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sự kiện giải trí được chú ý nhất năm, với danh sách khách mời được đồn đoán gồm nhiều ngôi sao như Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Zoë Kravitz và Suki Waterhouse.

Taylor Swift và Travis Kelce hiện chưa lên tiếng về các thông tin liên quan đến đám cưới. Tuy nhiên, gần đây Taylor Swift và Travis Kelce nhiều lần được bắt gặp xuất hiện tại New York, làm dấy lên nghi vấn đang bí mật chuẩn bị cho lễ cưới.

Taylor Swift từng biểu diễn tám lần tại Madison Square Garden trong suốt sự nghiệp âm nhạc, vì vậy việc lựa chọn địa điểm này được xem là mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với ca sĩ.