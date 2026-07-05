12 chiếc váy cưới kinh điển của sao thế giới

Truyền thông quốc tế đang dõi theo đám cưới sắp diễn ra của Taylor Swift và Travis Kelce, trong đó chiếc váy cưới được cho là lấy cảm hứng từ minh tinh Elizabeth Taylor trở thành chủ đề được quan tâm. Nhân sự kiện này, Page Six điểm lại 12 chiếc váy cưới biểu tượng của các ngôi sao, những thiết kế đi vào lịch sử thời trang.

Elizabeth Taylor

Dù trải qua 8 cuộc hôn nhân, chiếc váy trong lễ cưới đầu tiên của Elizabeth Taylor với Conrad "Nicky" Hilton năm 1950 vẫn là thiết kế được nhắc đến nhiều nhất. Bộ váy satin của Helen Rose có cổ cao xuyên thấu và phần eo ôm sát, trở thành hình mẫu của phong cách cưới cổ điển Hollywood.

Công nương Diana

Lễ cưới của Công nương Diana và Thái tử Charles năm 1981 là một trong những sự kiện được theo dõi nhiều nhất thế kỷ 20. Chiếc váy do David và Elizabeth Emanuel thiết kế gây choáng ngợp với tà dài hơn 7,6 m, tay áo phồng lớn, nhiều lớp bèo nhún và khoảng 10.000 hạt ngọc trai đính thủ công.

Thiết kế này góp phần định hình xu hướng váy cưới của thập niên 1980 và đến nay vẫn được xem là một trong những chiếc váy cưới nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Grace Kelly

Khi kết hôn với Thân vương Rainier III của Monaco năm 1956, Grace Kelly mặc chiếc váy màu ngà do Helen Rose thiết kế. Bộ váy nổi bật với phần cổ cao bằng ren, chân váy lụa phồng cổ điển và hàng trăm mét lụa, voan cùng ren cổ.

Nhiều chuyên gia thời trang cho rằng đây là một trong những thiết kế có ảnh hưởng sâu rộng nhất lịch sử, đặc biệt truyền cảm hứng cho váy cưới của Kate Middleton hơn nửa thế kỷ sau.

Kate Middleton

Chiếc váy cưới của Kate Middleton trong hôn lễ với Hoàng tử William năm 2011 từng là bí mật được giữ kín đến phút cuối. Sarah Burton của Alexander McQueen tạo nên thiết kế bằng lụa satin gazar với phần thân đính ren thủ công hình hoa hồng, cây kế và cỏ ba lá, do các nghệ nhân của Trường Nghệ thuật Thêu Hoàng gia thực hiện.

Meghan Markle

Trong lễ cưới với Hoàng tử Harry năm 2018, Meghan Markle chọn phong cách tối giản với chiếc váy lụa trắng của Givenchy do Clare Waight Keller thiết kế. Bộ váy không có họa tiết cầu kỳ, điểm nhấn nằm ở khăn voan thêu biểu tượng hoa của 53 quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung cùng hoa anh túc California, quê hương của cô.

Kim Kardashian

Năm 2014, Kim Kardashian kết hôn với Kanye West tại Florence, Italy trong chiếc váy Givenchy Haute Couture do Riccardo Tisci thiết kế. Bộ váy ren tay dài với phần lưng khoét sâu kết hợp khăn voan mềm mại nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh cưới được chia sẻ nhiều nhất năm.

Victoria Beckham

Victoria Beckham diện váy quây màu champagne của Vera Wang trong lễ cưới với David Beckham năm 1999. Thiết kế có tà dài khoảng 6 m, kết hợp corset được nghệ nhân Mr. Pearl chỉnh sửa nhiều lần trước khi hoàn thiện. Chiếc vương miện vàng càng làm nổi bật vẻ lộng lẫy của cô dâu.

Angelina Jolie

Trong lễ cưới với Brad Pitt năm 2014 tại Pháp, Angelina Jolie chọn chiếc váy lụa màu ngà của Atelier Versace. Điểm đặc biệt là phần váy và khăn voan được thêu hàng chục bức vẽ do sáu người con của cặp sao thực hiện, biến bộ váy thành món quà mang ý nghĩa gia đình.

Priyanka Chopra

Đám cưới kéo dài 4 ngày của Priyanka Chopra và Nick Jonas năm 2018 quy tụ nhiều trang phục xa hoa. Riêng trong nghi lễ Thiên chúa giáo, cô mặc chiếc váy Ralph Lauren đính hơn hai triệu hạt sequin, kết hợp khăn voan dài khoảng 23 m. Sau đó, diễn viên thay sang bộ lehenga đỏ của Sabyasachi được 110 nghệ nhân thực hiện trong hơn 3.700 giờ.

Gwen Stefani

Thay vì chiếc váy trắng truyền thống, Gwen Stefani chọn thiết kế Christian Dior của John Galliano với phần chân váy và khăn voan được nhuộm hiệu ứng ombré màu hồng trong lễ cưới với Gavin Rossdale năm 2002. Đây vẫn là một trong những mẫu váy cưới táo bạo nhất của các ngôi sao.

Hailey Bieber

Hailey Bieber diện chiếc váy trễ vai của Off-White do Virgil Abloh thiết kế khi kết hôn với Justin Bieber năm 2019. Trên mép khăn voan là dòng chữ "Till Death Do Us Part" (Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta), trở thành chi tiết được nhắc đến nhiều sau lễ cưới.

Dua Lipa

Dua Lipa gần đây gây chú ý khi kết hôn với diễn viên Callum Turner. Sau lễ đăng ký kết hôn tại London trong bộ suit couture màu trắng của Schiaparelli, nữ ca sĩ tiếp tục xuất hiện tại tiệc cưới ở Sicily với chiếc váy Chanel Haute Couture đầu tiên do Matthieu Blazy thiết kế, được đính 480.000 hạt cườm thêu tay cùng các chi tiết lông vũ cầu kỳ. Đây được xem là một trong những mẫu váy cưới đáng chú ý nhất của làng giải trí những năm gần đây.