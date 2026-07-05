Loạt sao Hollywood khoe diện mạo quyến rũ khi đi đám cưới Taylor Swift

Ngày 4/7, Jennifer Lopez chia sẻ trên Instagram loạt ảnh dự đám cưới với biểu tượng cảm xúc hai ly sâm panh. J.Lo là đồng nghiệp thân thiết với Taylor Swift nhiều năm qua, từng vài lần biểu diễn cùng trên sân khấu. Ngôi sao 56 tuổi diện chiếc váy nhung đen của Bach Mai với phần cổ khoét sâu, eo hạ thấp và chân váy lurex xòe bồng dài qua gối. Cô kết hợp bộ trang phục với chiếc ví cầm tay bằng satin của Carolina Herrera, đôi giày cao gót đế xuồng bọc nhung đen cùng bộ trang sức kim cương lấy cảm hứng từ họa tiết hoa, nổi bật là chiếc vòng cổ hai tầng lấp lánh.

Dưới phần bình luận, Jennifer Lopez nhận cơn mưa lời khen của bạn bè, người hâm mộ. Diễn viên Jessica Alba viết: "Gương mặt 10 điểm và tâm hồn cũng 10/10".

Trên Instagram, Jessica Alba hé lộ hình ảnh dự đám cưới đình đám, với trang sức Grabire & Co cùng váy Prada. Nữ diễn viên mặc bộ đầm xẻ ngực và đính sequin.

Jessica - người đóng vai chính trong MV "Bad Blood" của Taylor Swift - tham dự cùng bạn trai, tài tử Danny Ramirez. Cặp sao nằm trong số 1.000 khách mời chứng kiến Swift và Kelce kết hôn tại nhà thi đấu Madison Square Garden, trong đó có hàng trăm nghệ sĩ Hollywood. Nữ diễn viên cũng chia sẻ cảm xúc sau lễ cưới: "Chúc mừng Taylor và Travis! Một đêm thật đẹp để cùng nhau kỷ niệm, chúc phúc cho hạnh phúc của hai bạn".

Selena Gomez lựa chọn thiết kế đính kết lấp lánh của Oscar de la Renta khi dự hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce. Chiếc váy ánh kim nổi bật với hai dây vai mảnh, điểm nhấn là phần tua rua ở gấu váy, mang đến vẻ quyến rũ và sang trọng. Nữ ca sĩ tạo kiểu tóc bob uốn nhẹ ôm khuôn mặt, gợi phong cách cổ điển của bộ phim 'Gatsby vĩ đại', đồng thời hoàn thiện diện mạo với đôi giày cao gót tông màu champagne đồng điệu.

Trên Instagram, ca sĩ 33 tuổi khoe ảnh tham dự cùng chồng, nhạc sĩ Benny Blanco - người mặc tuxedo dáng cổ điển. Trước đó, Selena một mình tham dự bữa tiệc tối thân mật của bạn thân với 100 người vào tối thứ Năm, mặc một bộ đầm lộng lẫy khác của Oscar de la Renta.

Trong bức ảnh nhà tạo mẫu tóc chia sẻ, Gigi Hadid diện đầm hồng ôm sát tôn vóc dáng siêu mẫu, kết hợp cùng vòng cổ kim cương. Vào chiều 3/7, Gigi được trông thấy tới dự đám cưới bạn thân cùng người yêu, tài tử Bradley Cooper.

Người mẫu Karlie Kloss tỏa sáng trong chiếc váy Tove màu vàng sâm panh và phụ kiện đồng điệu. Karlie và Taylor bắt đầu tình bạn khi gặp nhau ở hậu trường tại Victoria's Secret Fashion Show 2013, nơi ca sĩ Blank Space biểu diễn và siêu mẫu là một trong những thiên thần nội y catwalk.

Nữ diễn viên Lena Dunham nổi bật trong chiếc áo đỏ đính hoa, kết hợp chân váy dài và giày cao gót cùng tông khi đến chúc mừng bạn thân.

Người mẫu Natalia Bryant - con gái cả của huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant - chọn đầm xanh cúp ngực khi tham dự đám cưới của cặp sao nổi tiếng bậc nhất làng giải trí và thể thao tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York.