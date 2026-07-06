Hương Tràm chính thức lên tiếng về chi tiết gây tranh cãi trong MV "gái NGHỆ": "Cá gỗ là biểu tượng của ý chí"

Hương Tràm chính thức lên tiếng về chi tiết gây tranh cãi trong MV "gái NGHỆ"

Những ngày qua, MV gái NGHỆ của Hương Tràm gây bão trên rất nhiều diễn đàn với đủ các ý kiến khen che, góp ý. Dẫu vậy, chủ nhân của sản phẩm âm nhạc này vẫn chọn cách bình tĩnh nghe ngóng chứ không vội lên tiếng thanh minh.

Đến tối qua (5/7), Hương Tràm mới có những lời chính thức nói về “đứa con tinh thần” đang gây “bão” của mình. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Là người con xứ Nghệ, Tràm chỉ muốn nói một lời cảm ơn thật sâu từ trái tim mình đến bà con quê hương. Cảm ơn vì đã luôn thương, luôn đón nhận và dành cho Tràm một tình cảm quá đỗi ấm áp.

Hương Tràm trong MV "gái NGHỆ". Ảnh: FBNV

Để nói về mảnh đất xứ Nghệ - quê hương của biết bao danh nhân, anh hùng, hào kiệt và những con người đã làm nên lịch sử, có lẽ cả một đời cũng không thể kể hết niềm tự hào.

Mảnh đất ấy còn là quê hương của Ví, Giặm Nghệ Tĩnh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mong rằng những câu hát mộc mạc, nghĩa tình ấy sẽ còn được gìn giữ, ngân vang và đi cùng nhiều thế hệ mai sau.

Người ta vẫn nhắc đến xứ Nghệ với điển tích “cá gỗ” nhưng với Tràm, đó chưa bao giờ là câu chuyện của sự nghèo khó, mà là biểu tượng của ý chí. Là những đứa trẻ lớn lên trong gian khó nhưng luôn mang trong mình khát vọng học hành, khát vọng vươn lên. Là những con người chắt chiu từng ngày để làm rạng danh gia đình, dòng họ và quê hương.

Xứ Nghệ quê Tràm, nắng thì bỏng rát bởi gió Lào, mưa thì oằn mình trong bão lũ. Thiên nhiên có thể khắc nghiệt, nhưng con người xứ Nghệ chưa bao giờ thôi ấm áp. Họ sẵn sàng sẻ chia với nhau từng bát cơm, manh áo mỗi khi hoạn nạn. Có lẽ chính vì vậy mà nghĩa đồng bào nơi đây luôn khiến Tràm xúc động mỗi lần nhớ về.

Người dân Nghệ An chờ mưa gió tạnh để cùng Hương Tràm hoàn thành các cảnh quay. Ảnh: FBNV

Lần quay MV này là một kỷ niệm mà Tràm sẽ không bao giờ quên. Hẹn bà con 10 giờ trưa nhưng mưa giông gió kéo dài, sấm chớp liên tục. Vậy mà mọi người vẫn ngồi ở cửa biển, kiên nhẫn chờ đến tận 5 giờ chiều khi trời tạnh để cùng Tràm hoàn thành những thước phim. Tình cảm ấy, Tràm xin được khắc ghi mãi mãi. Tràm biết ơn bà con vô hạn”.

Ngoài việc gửi lời cảm ơn các thành viên trong ê-kíp đã cùng chung tay tạo nên gái NGHỆ, Hương Tràm còn nhấn mạnh “đã dốc hết lòng, dốc hết sức, như rút từng khúc ruột” để làm nên món quà này gửi về quê hương.

“Và khi thấy bà con vui, thấy ánh mắt, nụ cười của mọi người, Tràm hiểu rằng tất cả đều xứng đáng. Để rồi nhận ra, gió Lào có thể bỏng rát, mưa quê có thể dữ dội, nhưng chính những điều tưởng như khắc nghiệt ấy lại bồi đắp nên cốt cách người Nghệ: bền bỉ, nghĩa tình, kiêu hãnh và giàu yêu thương. Và Gấy Nghệ thì cụng rứa luôn. Và Tràm sẽ mãi tự hào vì mình là một người con xứ Nghệ, giống như cha Tiến Dũng… Nặng tình quê hương, nặng nghĩa đồng bào”.

Hình ảnh cá gỗ trong MV "gái NGHỆ" của Hương Tràm gây tranh cãi. Ảnh: FBNV

Trước đó, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Mạnh Cường đã đã đăng bài bày tỏ quan điểm phản bác cách khai thác hình ảnh cá gỗ trong MV gái NGHỆ của Hương Tràm.

Theo quan điểm của anh, cá gỗ là một điển tích gắn với hoàn cảnh khó khăn trong lịch sử của người Nghệ nhưng theo thời gian đã bị sử dụng như một khuôn mẫu (stereotype) để trêu chọc hoặc gán ghép với tính cách người xứ Nghệ.

Trần Mạnh Cường cho rằng, việc tiếp tục đưa hình tượng này vào một sản phẩm giải trí đại chúng có thể vô tình củng cố định kiến thay vì tôn vinh văn hóa địa phương.

Quan điểm này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng đồng tình, cho rằng các biểu tượng văn hóa cần được khai thác cẩn trọng để tránh làm sâu sắc thêm những định kiến lâu nay về người Nghệ.

NSND Phạm Tiến Dũng - bố Hương Tràm xuất hiện trong MV. Ảnh: FBNV

Ngược lại, nhiều ý kiến khác cho rằng, ê-kíp của Hương Tràm không hề có ý chế giễu. Theo họ, MV chủ động sử dụng hàng loạt hình ảnh rất đời thường của xứ Nghệ, trong đó có "cá gỗ" như một cách tái hiện ký ức, bản sắc và niềm tự hào quê hương bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Tại buổi ra mắt MV gái NGHỆ, Hương Tràm cũng nhiều lần nhấn mạnh mục đích của dự án là tri ân quê hương, tiếp nối dòng chảy văn hóa dân gian Ví, Giặm theo cách hiện đại. Cô cho biết, cảm hứng thực hiện MV bắt nguồn từ lời nhắn nhủ của cha mình – NSND Phạm Tiến Dũng rằng, nếu có điều kiện hãy làm điều gì đó để hướng về quê hương.