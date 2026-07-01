Taylor Swift gấp rút chuẩn bị cho lễ cưới cổ tích vào cuối tuần

Theo Page Six, công tác trang trí bắt đầu từ đầu tuần này. Hôm 29/6, nhiều xe tải chở thiết bị và đồ trang trí được nhìn thấy tập kết bên ngoài nhà thi đấu nổi tiếng ở New York, trong đó có xe chở hệ thống ánh sáng. Lực lượng an ninh được tăng cường và các công nhân tất bật làm việc phía sau những lối vào được rào chắn. Ngoài ra, các công nhân còn treo vải phủ từ trần nhà và che kín mặt sàn để hoàn thiện không gian.

Xe tải chở đồ tới trang trí tới nhà thi đấu Madison Square Garden. Ảnh: NY Post

Trong lúc vận chuyển đồ vào bên trong, một túi bọc màu đen bất ngờ rơi xuống, để lộ hai lan can cầu thang màu trắng. Truyền thông Mỹ dự đoán đây có thể là một phần của mô hình lâu đài dành cho hôn lễ. Nguồn tin thân cận cũng tiết lộ trên TMZ, một lâu đài lớn sẽ được dựng giữa khu vườn trong nhà, biến địa điểm này thành không gian cổ tích.

Trước đó, nhiều kiện hàng được chuyển tới có dán nhãn "Garden Party" (tiệc trong vườn). Các thùng hàng chứa cây xanh và tiểu cảnh liên tục được đưa vào địa điểm tổ chức.

Ý tưởng này được cho là lấy cảm hứng từ màn cầu hôn của Travis Kelce vào tháng 8/2025, khi ngôi sao đội Kansas City Chiefs quỳ gối hỏi cưới Taylor Swift giữa khu vườn ngập tràn hoa trắng và hồng.

Khu vườn nơi Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift. Ảnh: Instagram

Hình ảnh lâu đài cũng gắn liền với sự nghiệp của Taylor Swift. Trong các tour diễn Speak Now và Fearless, ca sĩ từng biểu diễn trên sân khấu được thiết kế như một tòa lâu đài cổ tích.

Chiều 30/6, cánh săn ảnh tiếp tục ghi lại cảnh một tấm thảm đỏ được trải trên cầu thang dẫn vào lối VIP của Madison Square Garden trước khi nhanh chóng được cuộn lại. Một nhân viên tiết lộ tấm thảm dành cho một "đám cưới", nhưng được dọn đi vì "chưa đến lúc" sử dụng.

Taylor Swift và Travis Kelce, cùng 36 tuổi, được cho là sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 3/7 tại Madison Square Garden. Khách mời dự kiến gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng như Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Suki Waterhouse, Gigi Hadid và Selena Gomez.

Theo Page Six, Stevie Nicks và Tim McGraw sẽ biểu diễn trong lễ cưới, còn Taylor Swift dự kiến thay nhiều bộ váy trong suốt buổi lễ. Cặp sao cũng đã xin giấy phép phong tỏa một số tuyến phố quanh nhà thi đấu và dựng một khu lều bên ngoài địa điểm tổ chức.

Taylor Swift và Travis Kelce sẽ kết hôn vào cuối tuần này tại New York. Ảnh: Splash