Vợ Hồ Quang Hiếu: 'Chồng lo mọi việc để tôi thoải mái dưỡng thai'

Hôm 1/7, vợ chồng Hồ Quang Hiếu thông báo tin vui sắp đón em bé thứ hai sau 1,5 năm quý tử đầu lòng chào đời. Cả hai cùng con trai - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên thân mật là Hin) - thực hiện bộ ảnh kỷ niệm dấu mốc đáng nhớ, ghi lại những biểu cảm tự nhiên khi vui đùa bên nhau.

Trò chuyện với Ngôi Sao, Tuệ Như tiết lộ cô mang bầu được 7 tháng, sức khỏe hai mẹ con hiện ổn định. Người đẹp bị ốm nghén nhiều trong vài tháng đầu, nhưng sau đó ăn uống tốt hơn, chăm chỉ tẩm bổ nên đã tăng khoảng 10 kg.

Mỹ nhân 26 tuổi nói vui rằng cô "chạy KPI 3 năm hai bé cho ông xã yêu". Tuệ Như mang thai khá gần lần đầu bởi hai vợ chồng đều mong muốn sinh thêm em bé để các con "có anh có em chơi cùng nhau".

Từ khi cựu người mẫu cấn bầu, Hồ Quang Hiếu là người chịu trách nhiệm chăm lo mọi thứ. "Anh ấy chu toàn tất cả, từ nhà cửa đến con cái, không chỉ lo việc ăn uống cho gia đình mà còn chăm bé Hin kỹ lưỡng. Nhờ vậy, tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi và thoải mái đầu óc để tập trung dưỡng thai", cô bày tỏ.

Tuệ Như cảm nhận những năm qua với cô không dễ dàng vì hai vợ chồng đều lần đầu làm cha mẹ. Họ từng khá bỡ ngỡ, gặp khó khăn trong việc chăm sóc và hiểu con, nhưng đã kiên nhẫn cố gắng để mọi chuyện dần ổn định. "Quan trọng là tôi và anh Hiếu rất hạnh phúc khi làm những điều đó, mỗi người san sẻ một chút với nhau. Hiện tại, chúng tôi cảm thấy tổ ấm nhỏ này trọn vẹn, đủ đầy yêu thương", nhan sắc Gen Z bộc bạch.

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như. Ảnh: NVCC

Hồ Quang Hiếu cho hay cuộc sống của anh giờ hướng về gia đình, làm mọi điều tốt nhất để vun vén tổ ấm. Anh thấy mình sống chậm, suy nghĩ thấu đáo hơn trước. Theo giọng ca 43 tuổi, vai trò người bố rất quan trọng nên anh phấn đấu trở thành tấm gương để con noi theo.

Trong hôn lễ tháng 9/2025, Hồ Quang Hiếu xúc động cảm ơn vợ vì đã mang đến cho anh mái nhà bấy lâu hằng mong. Anh muốn cả hai xây dựng cuộc sống giản dị, cùng nhau hoàn thiện bản thân và dõi theo hành trình trưởng thành của các con.

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, nổi tiếng với loạt ca khúc Con bướm xuân, Không cảm xúc, Nơi ấy con tìm về... Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn, tham gia một số web drama như: Giải cứu tiểu thư, Thiếu niên ra giang hồ, Hiếu bến tàu, Tết này có chồng...

Tuệ Như sinh năm 2000 tại Cà Mau. Cô và Hồ Quang Hiếu làm lễ hỏi tháng 8/2023, sau đó dọn về chung sống trong căn nhà phố bề thế ở TP HCM. Đầu năm 2025, Tuệ Như sinh con trai đầu lòng, từ đó lui về làm hậu phương, chăm sóc gia đình và quản lý công việc cho ông xã. Cả hai tổ chức đám cưới tháng 9/2025.