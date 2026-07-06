Đám cưới Taylor Swift có chi phí lên tới 50 triệu USD

Nhà thiết kế và tổ chức sự kiện Edward Perotti, 60 tuổi, cho biết việc biến một nhà thi đấu khổng lồ thành không gian cưới ấm cúng là "một kỳ tích" không hề đơn giản. Với hơn 30 năm kinh nghiệm và từng thực hiện hơn 2.000 sự kiện xa xỉ trên khắp thế giới, ông đã đưa ra ước tính về chi phí hôn lễ của Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce hôm 3/7.

Taylor Swift và Travis Kelce đã kết hôn trong lễ cưới tại Madison Square Garden với hơn 1.000 khách mời hôm 3/7. Ảnh: GC

Dù chưa tổ chức sự kiện tại Madison Square Garden (New York), Perotti từng làm việc cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ariana Grande và Nick Jonas tại các địa điểm mang tính biểu tượng như Bảo tàng Louvre, Cung điện Versailles, bể chứa nước ngầm Basilica Cistern ở Istanbul hay Vạn Lý Trường Thành.

Trong cuộc trò chuyện với People trước đám cưới, Perotti cho biết chi phí thuê một sân vận động hoặc nhà thi đấu trong nhiều ngày có thể lên tới gần một triệu USD/ngày. Trước đó, New York Post cũng dẫn nguồn tin cho biết riêng chi phí thuê Madison Square Garden trong ba ngày để lắp đặt, tổ chức và tháo dỡ sự kiện được ước tính khoảng ba triệu USD.

Nhà thi đấu Madison Square Garden sáng rực đèn trong ngày cưới của Taylor Swift. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, tiền thuê địa điểm chỉ là một phần trong tổng ngân sách. "Bạn không nhận một tòa nhà trống. Đó là công trình đã tồn tại gần 60 năm, mang trong mình linh hồn của New York thấm vào từng lớp bê tông và từng hàng ghế".

Theo ông, hầu hết các sân vận động đều sử dụng lao động công đoàn nên đơn vị tổ chức phải chi thêm nhiều khoản cho nhân công, kỹ thuật và vận hành.

Chuyên gia ước tính khi cộng tất cả hạng mục như sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hoa tươi, thiết kế riêng, tiệc chiêu đãi, vận chuyển và nhân công, tổng ngân sách lễ cưới có thể dao động từ 35 đến 50 triệu USD.

Một phần không gian cưới được vợ huấn luyện viên cá nhân Rob Jordan, Joann Jordan, tiết lộ trên Instagram sau đám cưới kèm theo chia sẻ: "Tình yêu hiện hữu ở khắp mọi nơi, thành phố đẹp kỳ ảo và mọi chi tiết của hôn lễ đều thật sự khó quên".

Ngay cả việc phục vụ bữa tối cũng là bài toán không đơn giản. Ông nói: "Dù thuê đầu bếp hay đơn vị catering 5 sao nào, việc phục vụ bữa ăn cho quy mô đó, đúng thời điểm và vẫn giữ được chất lượng hoàn hảo là một thách thức."

Perotti cho rằng khó khăn lớn nhất là biến nhà thi đấu có sức chứa từ 20.000 đến 45.000 người thành không gian đủ ấm cúng và gần gũi. Theo ông, trong một địa điểm có quy mô khổng lồ như Madison Square Garden, êkíp phải đầu tư rất nhiều vào thiết kế, ánh sáng và cách bố trí không gian để tránh cảm giác trống trải.

"Bạn phải xử lý mặt sàn rộng và trần nhà rất cao. Chỉ riêng lượng rèm nhung cần để che toàn bộ khán đài cũng là một bài toán lớn", ông nói, đồng thời cho biết hầu như mọi hạng mục đều phải được chế tác riêng theo kích thước của nhà thi đấu.

Các nhân viên treo rèm trong nhà thi đấu trước đám cưới. Ảnh: Backgrid

Theo ông, ánh sáng đóng vai trò quyết định trong việc tạo cảm giác thân mật, kết hợp với những cụm hoa quy mô lớn và các tiểu cảnh để "hạ thấp" cảm giác về chiều cao của không gian.

Dù ngân sách có thể lên tới hàng chục triệu USD, Perotti cho rằng điều tạo nên một đám cưới đáng nhớ không nằm ở số tiền bỏ ra. "Tiền không thể tạo ra điều đó. Chính sự chân thật, chỉn chu và tỉ mỉ trong từng chi tiết mới làm nên được điều đó", ông nói. "Những gì họ thực hiện tại Madison Square Garden thực sự là một kỳ tích".

Những chia sẻ của các vị khách sau lễ cưới cho thấy nhận định của Perotti đã trở thành hiện thực. CEO chuỗi rạp AMC, Adam Aron, tiết lộ Madison Square Garden đã "lột xác", biến thành một khu vườn lãng mạn với hàng nghìn bông hoa tươi. Ông cho biết tường và trần nhà đều được phủ rèm màu trắng và hồng đào trong khi những bức ảnh chưa từng công bố của Taylor Swift và Travis Kelce được trưng bày dọc lối đi.

Các khách mời nổi tiếng như Robin Roberts, George Stephanopoulos và Michael Strahan cũng xác nhận trên chương trình Good Morning America rằng buổi lễ vẫn mang đến cảm giác riêng tư, ấm cúng dù được tổ chức trong một nhà thi đấu khổng lồ.

Nhà báo truyền hình George Stephanopoulos chia sẻ: "Buổi lễ thật tuyệt vời. Lời thề nguyện của họ chân thật, nghiêm túc nhưng cũng đầy hài hước và yêu thương. Thật khó tin một địa điểm rộng lớn như vậy lại có thể mang đến cảm giác gần gũi và cá nhân đến thế".

Bác của Travis Kelce là Don Blalock miêu tả hôn lễ bằng từ "fantastic" (ngoạn mục), trong khi một vị khách khác mô tả đây là "một đám cưới hoành tráng với quy mô chưa từng có".