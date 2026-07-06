Lý Tiểu Lộ trải lòng sau scandal ngoại tình: Cái giá phải trả quá đắt!

Ít có vụ bê bối nào trong làng giải trí Trung Quốc gây chấn động như vụ scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ với nam rapper trẻ tuổi PGone, một vụ bê bối không chỉ chấm dứt cuộc hôn nhân của cô với Giả Nãi Lượng mà còn khiến sự nghiệp từng rất thành công của cô bị đình trệ.

Vụ bê bối nổ ra vào cuối năm 2017 đã phá hủy hình ảnh công chúng mà Lý Tiểu Lộ đã dày công xây dựng. Cô phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ công chúng, mất các hợp đồng quảng cáo, biến mất khỏi các dự án diễn xuất chính thống và kể từ đó chủ yếu dựa vào bán hàng trực tuyến và sáng tạo nội dung trực tuyến.

Lý Tiểu Lộ kết hôn cùng Giả Nãi Lượng năm 2011 và sau đó cặp đôi có 1 cô con gái.

Trong một buổi livestream gần đây, Lý Tiểu Lộ bất ngờ chia sẻ về sự kiện đã thay đổi cuộc đời mình. Cô thừa nhận rằng sự nghiệp của mình đã thành công rực rỡ từ khi còn trẻ, khiến cô tự thuyết phục bản thân rằng tình yêu quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Theo nữ diễn viên, sự thăng tiến nhanh chóng trong ngành giải trí đã khiến cô đặt các mối quan hệ lên trên sự nghiệp, một suy nghĩ mà giờ đây cô tin rằng đã góp phần vào những sai lầm trong hôn nhân của mình.

Lý Tiểu Lộ nói rằng cô hoàn toàn hiểu cái giá mình phải trả. Cô không còn nhận được lời mời đóng phim hay các hợp đồng quảng cáo lớn, và dành phần lớn thời gian để khiêu vũ hoặc livestream trên mạng. Cô thừa nhận rằng việc duy trì tình trạng này quá lâu đã dần dần làm suy giảm sự tự tin của mình. Nếu bất ngờ gặp lại những đồng nghiệp cũ vẫn còn là ngôi sao đang hoạt động, cô thường cảm thấy ngượng ngùng và cố gắng rời đi càng nhanh càng tốt.

Vụ bê bối ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và trai trẻ PGone năm 2017 đã dẫn đến cái kết là Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ly hôn vào năm 2019.

Nữ diễn viên dường như cũng ám chỉ đến một trong những người đàn ông trong quá khứ của mình, dù không nói rõ liệu mình đang ám chỉ chồng cũ Giả Nãi Lượng hay người tình cũ PGone: “Mặc dù anh ấy rất nhạy cảm và hay nghi ngờ, nhưng tôi tin rằng anh ấy thực sự yêu tôi. Đó là cách tôi sống khi bị tình yêu chi phối”.

Sinh năm 1982, Lý Tiểu Lộ đã gặt hái được thành công đáng kể từ khi còn rất trẻ. Sở hữu vẻ ngoài nổi bật, tài năng diễn xuất bẩm sinh và gia đình có truyền thống lâu đời trong ngành giải trí, cô bắt đầu diễn xuất từ ​​năm ba tuổi. Năm 17 tuổi, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất từng đoạt giải Kim Mã cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, một kỷ lục tồn tại trong nhiều năm.

Lý Tiểu Lộ gặp Giả Nãi Lượng qua bạn bè chung vào năm 2011. Theo các nguồn tin, Giả Nãi Lượng đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và theo đuổi cô hết lòng. Anh được cho là đã làm rất nhiều điều để giành được tình cảm của cô, luôn cố gắng trở thành người bạn đời lý tưởng mà cô mong muốn. Anh không chỉ tận tâm với Lý Tiểu Lộ mà còn tôn trọng cha mẹ cô, cuối cùng đã nhận được sự chấp nhận của cô và dẫn đến lễ đính hôn của họ.

Sau ly hôn, Lý Tiểu Lộ nuôi con gái và rời xa màn ảnh.

Tuy nhiên, mẹ của Lý Tiểu Lộ được cho là đã có những lo ngại về mối quan hệ này ngay từ đầu. Bà tin rằng sự cân bằng tình cảm giữa hai người không đồng đều, khi Giả Nãi Lượng đầu tư nhiều hơn vào mối quan hệ so với con gái bà. Bà cũng từng đã cảnh báo rằng sự mất cân bằng như vậy cuối cùng có thể gây ra vấn đề trong hôn nhân.

Bản thân Lý Tiểu Lộ cũng nhận ra rằng cô và Giả Nãi Lượng xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau, có tính cách và triết lý sống trái ngược. Mặc dù vậy, cô vẫn chọn kết hôn với anh, bất chấp lời khuyên của mẹ.

Sau đám cưới, cặp đôi chào đón con gái và nhanh chóng trở thành một trong những gia đình nổi tiếng được ngưỡng mộ nhất làng giải trí Trung Quốc. Sự nổi tiếng của Giả Nãi Lượng cũng tăng lên nhờ hình ảnh người chồng, người cha tận tâm, khiến anh ngày càng bận rộn với công việc. Trong khi đó, Lý Tiểu Lộ dần rút lui khỏi sự nghiệp diễn để tập trung vào cuộc sống gia đình.

Theo trang tin Sohu của Trung Quốc, sự khác biệt về lối sống, giá trị trái ngược và việc dành ít thời gian cho nhau đã dần làm suy yếu mối quan hệ của họ. Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc khi vụ bê bối ngoại tình của Lý Tiểu Lộ nổ ra vào cuối năm 2017, chấm dứt đột ngột một cuộc hôn nhân từng được coi là cổ tích của làng giải trí.

Cuối năm 2019, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng chính thức tuyên bố ly hôn, Lý Tiểu Lộ được quyền nuôi con gái. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc về mặt pháp lý, nhưng vụ bê bối ngoại tình vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ, vĩnh viễn thay đổi vị trí của cô trong ngành giải trí Trung Quốc.