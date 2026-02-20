Subeo được nhận xét là 'bản sao' của Cường Đôla

Hôm 17/2, doanh nhân Cường Đôla đăng những khoảnh khắc sum vầy bên vợ, con dịp Tết Bính Ngọ. Trong khi anh cùng hai con trai Subeo và Sutin mặc đồng phục áo lụa cách tân từ áo dài cho nam giới trong khi Đàm Thu Trang và con gái Suchin diện áo dài thêu hoa tông hồng.

Subeo là con trai riêng của Cường Đôla và vợ cũ - ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Dưới bức ảnh hai bố con, nhiều người nhận xét Subeo "giống y chang ba", là bản sao của nam doanh nhân cả về ngoại hình lẫn phong thái.

Subeo năm nay 16 tuổi, thừa hưởng nét mặt giống bố và đôi chân dài giống mẹ. Cậu hiện học một trường quốc tế ở TP HCM, được bố cho thực tập một số công việc ở công ty của gia đình dịp nghỉ hè và định hướng sẽ ra nước ngoài du học.

Con trai lớn của Cường Đôla được nhận xét là anh Hai ngọt ngào, ân cần của các em. Ngoài hai em cùng cha khác mẹ là Suchin và Sutin, Subeo còn có hai em cùng mẹ khác cha là Lisa và Leon.

Gia đình Cường Đôla - Đàm Thu Trang giữ thói quen cùng mặc áo dài, chụp ảnh kỷ niệm khi cùng chúc Tết, nhận lì xì trong ngày mùng Một.

Mỗi năm, Đàm Thu Trang đều dành nhiều tâm huyết cho việc trang hoàng nhà cửa để mang không khí Tết về tổ ấm. Năm nay, con gái lớn Suchin bắt đầu tham gia cùng mẹ từ khâu gắn hoa, sắp xếp tiểu cảnh đến việc góp ý cách bày biện từng góc nhà.

Bà xã Cường Đôla cho rằng tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh nên cô tranh thủ mọi cơ hội để cả nhà có những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.

Suchin (5 tuổi) và Sutin (2 tuổi) được mẹ nhận xét là những em bé lém lỉnh, ngọt ngào, là nguồn năng lượng để vợ chồng cô quên mọi mệt mỏi ngoài cuộc sống.

Bận rộn với việc kinh doanh nhưng Cường Đôla luôn cố gắng sắp xếp để có thời gian chơi với con, thậm chí trông con để vợ đi "đu idol" hoặc du lịch ngắn ngày với bạn thân.

Vợ chồng Cường Đôla - Đàm Thu Trang tình tứ bên nhau trong ngày đầu năm.