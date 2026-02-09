Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up

Doanh nhân Cường Đôla thoải mái để các con trang điểm cho mình; Hồ Ngọc Hà sexy hết cỡ tại sự kiện; Tuấn Trần ngồi xe lăn sau phẫu thuật dây chằng.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 1

Doanh nhân Cường Đôla khiến nhiều fan khen là ông bố đáng yêu khi để hai con Suchin và Sutin make-up với má hồng, son môi như chú hề.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 2

Hồ Ngọc Hà sexy hết cỡ với jumsuit chất liệu ren xuyên thấu, xẻ ngực táo bạo tại sự kiện.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 3

Diễn viên Tuấn Trần ngồi xe lăn dự họp báo sau phẫu thuật nối dây chằng.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 4

Diễn viên Lương Thu Trang tận hưởng thời gian thảnh thơi đi dạo phố, mua sắm ngày cuối năm sau khi hoàn thành các dự án phim.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 5

Vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp tình tứ ở phim trường.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 6

Hoa hậu H'Hen Niê nhí nhảnh cùng chồng đưa con đi dạo phố.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 7

Ca sĩ Minh Tuyết háo hức chờ Tết đến xuân về.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 8

Hòa Minzy được khen sexy khi diện trang phục cách điệu từ áo yếm, váy đụp của phụ nữ Bắc bộ xưa.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 9

Diễn viên Lương Thế Thành phấn khích khi được trở lại Đà Lạt đóng phim.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 10

NSƯT Kiều Anh được khen trẻ trung với áo dài đính kết, tham dự một buổi ghi hình chương trình Tết.

Ảnh sao 9/2: Cường Đôla khoe má hồng, môi son do các con make-up - 11

Hoa hậu Kỳ Duyên tự tin khoe vòng eo nhỏ xíu nhờ chăm chỉ luyện tập.

Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi
Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

Sự trở lại của Hồng Đăng trong phim "Đồng hồ đếm ngược" không như những gì khán giả kỳ vọng, bởi vai diễn này vừa xuất hiện đã khiến khán giả tranh...

