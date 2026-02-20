Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình

Sự kiện: Sao Việt

Hoa hậu Kỳ Duyên về Bắc đón Tết, du xuân cùng đại gia đình; Đạt G - Cindy Lư nhí nhố bên hai con; quý bà Thu Hương tình tứ với chồng đại gia.

Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình - 1

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe ảnh ra Bắc ăn Tết, chơi xuân với bố mẹ, anh chị và các cháu.

Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình - 2

Đạt G chân trần tạo dáng nhí nhố chụp ảnh với Cindy Lư cùng hai con gái hôm mùng Ba Tết.

Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình - 3

Tranh thủ con lớn du học nước ngoài, con út về thăm nhà ngoại, á hậu quý bà Thu Hương hẹn hò, đi chơi riêng cùng chồng đại gia.

Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình - 4

Nghệ sĩ Lan Hương và ông xã Đỗ Kỷ chúc Tết, mừng tuổi cô giáo cũ năm nay 93 tuổi.

Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình - 5

Pha Lê và bé Ốc trải nghiệm tắm bùn ngâm khoáng nóng trong chuyến du lịch đầu năm ở Khánh Hòa.

Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình - 6

Con trai hoa hậu Dương Mỹ Linh hóa ông đồ nhí mừng Tết Bính Ngọ ở Mỹ.

Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình - 7

Diễn viên Băng Châu tụ họp bạn thân - Hoa hậu Áo dài 1995 Đàm Lưu Ly, dịp đầu năm.

Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình - 8

Hiền Mai khoe không gian sống lung linh, đầy sắc xuân.

Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình - 9

Ngọc Quyên đưa mẹ du xuân, chụp ảnh mừng năm mới tại xứ cờ hoa.

Ảnh sao 20/2: Kỳ Duyên sum họp du xuân cùng đại gia đình - 10

Trịnh Tú Trung dạo phố đón xuân với hai con gái và chó cưng.

Tết nhà Thúy Diễm - Lương Thế Thành ở biệt thự 200 m2
Tết nhà Thúy Diễm - Lương Thế Thành ở biệt thự 200 m2

TP HCM - Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành dựng backdrop để chụp ảnh, bày nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ để đón xuân về căn biệt thự 200 m2 tại Thủ...

Theo Hương Giang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/02/2026 01:12 AM (GMT+7)
