Đàm Vĩnh Hưng vỡ trận 3 ngày Tết

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tiệm cà phê anh vừa khai trương cách đây ít lâu đang "vỡ trận". Khách hàng đến nườm nượp, vừa thưởng thức nước uống, vừa trực tiếp giao lưu với thần tượng. "Mong là không phải ngày Tết cũng vỡ trận thế này. Dữ dội hơn những ngày khai trương", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Mùng 2 Tết, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến khán giả vì lượng khách quá đông. "Hóa đơn như hồ sơ 8 năm chưa duyệt. Đông khách quá, nếu lỡ làm ai chưa vui cho tôi xin lỗi, đừng giận tôi. Lúc đầu mở quán không dám nghĩ đông như vậy, vỡ trận là có thật", nam ca sĩ chia sẻ niềm vui ngày Tết.

Cảnh khán giả xếp hàng dài, chờ vào quán cà phê để gặp Đàm Vĩnh Hưng vào 3 ngày Tết Bính Ngọ.

Thiên Ân đăng ảnh cùng cha với dòng caption: "Mỗi năm cho ba ba lên sóng một lần". Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 còn đăng khoảnh khắc hài hước cùng hội chị em Thanh Thủy và Lương Thùy Linh với lời hỏi thăm khán giả: "Mùng 3 của các bạn sao rồi".

Hoa hậu Thanh Thủy diện áo dài form suông nền nã, trang điểm và kiểu tóc gợi hình ảnh phụ nữ xưa. "Bé Nhâm Ngọ 2002 check-in Bính Ngọ Đà Nẵng", hoa hậu 24 tuổi chia sẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh tụ tập cùng ST Sơn Thạch, cặp hot TikToker Lucy - Tuấn Dương vào Mùng 3 Tết, tự nhận là hội bạn "ồn nhất Mùng 3".

Kim Tuyến gia nhập đường đua áo dài dịp Tết. Nữ diễn viên còn đăng ảnh chơi Tết ở phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng gia đình, kèm chia sẻ: "Du xuân đón Tết Mùng 3, vẫn còn rực rỡ phố hoa ngợp trời".

Mai Tài Phến đăng ảnh cùng gia đình, nhưng sự chú ý của khán giả đổ dồn vào dòng caption: "Có Tài là có Tâm". Dưới bình luận, khán giả gọi tên Mỹ Tâm, yêu cầu Mai Tài Phến công khai "nhà gái".

Mỹ Tâm không kém cạnh khi gọi tên Mai Tài Phến cùng dòng bình luận "Mùng 3 có TÀI".