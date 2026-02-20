Ảnh du xuân gây sốt của anh em Sơn Tùng M-TP

Outfit của anh em Sơn Tùng M-TP và Mono (áo đen) trong ngày Mùng 3 Tết. Sau ít tiếng đăng tải, loạt ảnh nhận được hơn 160.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, anh em nghệ sĩ đều có hình ảnh du xuân bên gia đình.

Ca sĩ Anh Tú có nhiều hình ảnh "viral" trong dịp Tết. Ngày Mùng 3, nam nghệ sĩ hóa thân thành Thần Tài tưới cây vườn, mừng tuổi họ hàng...

Sắc đỏ của Hoàng Thùy Linh trong những ngày đầu năm mới. Nữ ca sĩ gửi lời chúc đến khán giả: "Chúc quý vị những ngày bình an, thảnh thơi, một năm mới bền bỉ, hoan hỉ và hạnh phúc".

Nhà của Phương Ly tràn ngập hoa hồng.

Set đồ đón Tết của Quỳnh Anh Shyn được khen cá tính, tôn dáng. Trong dịp Tết, nữ fashionista luôn được cư dân mạng trông đợi cách phối đồ, diện trang phục truyền thống, cách tân.

Vợ chồng Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đến chúc năm mới NSND Tự Long. Cường Seven thân quen với đàn anh khi cùng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, kết hợp trong bản hit Trống cơm.

Soobin check-in cho ngày Mùng 3. Ngôi sao sinh năm 1992 về Hà Nội ăn Tết, dành thời gian cho gia đình, bạn bè.

Gia đình ca sĩ Đức Phúc tham gia "đường đua" áo dài Tết năm nay.