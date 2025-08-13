Subeo ra dáng thanh niên bên Cường Đôla, Đàm Thu Trang

Hôm 9/8, trên trang cá nhân, doanh nhân Cường Đôla đăng tải hình ảnh gia đình trong tiệc mừng sinh nhật 5 tuổi của con gái Suchin. Subeo gây chú ý khi phối sơ mi với quần tây tối màu, mái tóc vuốt gọn gàng, phong thái chững chạc. Ở tuổi 15, cậu cao khoảng 1,8 m, vượt hẳn bố mẹ. Nhiều khán giả trầm trồ trước diện mạo "tổng tài trẻ tuổi" của Subeo.

Subeo cao vượt trội khi chụp hình gia đình.

"Subeo đẹp trai, phong độ dữ dội"; Anh Subeo càng lớn càng đẹp trai như Bi Rain"; "Cả nhà toàn siêu phẩm"; "Giật mình vì chiều cao của bạn Subeo, bảnh trai, đáng ngưỡng mộ quá"... một số người hâm mộ bình luận.

Gần đây, Cường Đôla cho Subeo tham gia làm thực tập sinh các vị trí từ kinh doanh đến phục vụ nhà hàng trong công ty. Doanh nhân phố núi cho biết anh muốn con dần làm quen với công việc kinh doanh của gia đình. Trước đây, nhóc tì khá nhút nhát, ít nói, tuy nhiên càng lớn, Subeo càng dạn dĩ, trưởng thành hơn. Cậu cả nhà Cường Đôla dự định đi du học trong năm tới. Hồi tháng 5, Subeo cùng bố dượng Kim Lý đã qua New Zealand tham quan trường, tìm hiểu cuộc sống ở nước ngoài trước khi du học.

Cường Đôla cho con trai vào thực tập tại công ty gia đình trước khi đi du học.

Subeo sinh năm 2010, là con trai Cường Đôla với vợ cũ - ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cậu được nhận xét thừa hưởng gương mặt của bố và chiều cao người mẫu của mẹ. Sau khi bố mẹ chia tay, Subeo giữ mối quan hệ hòa thuận với cả hai bên gia đình, sống luân phiên cùng bố và mẹ.

Trên mạng xã hội, Cường Đôla và Đàm Thu Trang nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc Subeo chăm sóc, chơi đùa với em Suchin và Sutin. Hồ Ngọc Hà cũng thường bày tỏ niềm tự hào về con trai, khen Subeo ngoan ngoãn, tự lập và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Từ khi có các em, Subeo trưởng thành, tâm lý hơn. Cường Đô La cho biết, Subeo luôn có chính kiến riêng và thường tự đưa ra quyết định trong các vấn đề cá nhân.