Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla 'bỏ rơi' vợ, ngủ riêng với ba con

Sự kiện: Sao Việt

Cường Đôla một mình trông ba con; Tăng Duy Tân công khai đi biển với Bích Phương; Diệu Nhi - Anh Tú đưa nhau đi Hàn Quốc...

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla &#39;bỏ rơi&#39; vợ, ngủ riêng với ba con - 1

Cường Đôla ngủ riêng cùng các con, trong khi bà xã Đàm Thu Trang nằm một mình. Doanh nhân cho biết bình thường các nhóc tì ngủ riêng, nhưng khi con muốn ngủ cùng ba, anh luôn chiều theo.

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla &#39;bỏ rơi&#39; vợ, ngủ riêng với ba con - 2

Uyên Linh diện đầm yếm ôm dáng, tôn body trong chuyến du lịch Singapore.

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla &#39;bỏ rơi&#39; vợ, ngủ riêng với ba con - 3

Trương Mỹ Nhân khoe hạnh phúc viên mãn bên ông xã và hai con gái.

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla &#39;bỏ rơi&#39; vợ, ngủ riêng với ba con - 4

Đỗ Mạnh Cường chụp hình trước cánh cổng của biệt thự rộng 2.000 m2 tại TP HCM. Nhiều khán giả khen không gian sống của anh đẹp như cổ tích.

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla &#39;bỏ rơi&#39; vợ, ngủ riêng với ba con - 5

Hội bạn thân gồm Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh và Huyền Baby tụ tập mừng sinh nhật Trang Pháp.

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla &#39;bỏ rơi&#39; vợ, ngủ riêng với ba con - 6

Tăng Duy Tân công khai đi biển với Bích Phương. Lâu nay, cặp sao vướng tin hẹn hò nhưng úp mở không thừa nhận.

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla &#39;bỏ rơi&#39; vợ, ngủ riêng với ba con - 7

Lương Thùy Linh tôn đôi chân thon dài trong chuyến nghỉ dưỡng ở Đà Lạt.

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla &#39;bỏ rơi&#39; vợ, ngủ riêng với ba con - 8

Hoa hậu Tiểu Vy cười rạng rỡ khi chơi đùa cùng em bé vùng cao.

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla &#39;bỏ rơi&#39; vợ, ngủ riêng với ba con - 9

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật rủ nhau đi chơi pickleball xả stress.

Ảnh sao 29/1: Cường Đôla &#39;bỏ rơi&#39; vợ, ngủ riêng với ba con - 10

Diệu Nhi và Anh Tú Atus trùm kín mít khi đến Hàn Quốc mùa đông. Thời gian qua, cặp sao vướng tin đồn trục trặc. Thay vì phủ nhận, họ khoe ảnh cùng nhau đi du lịch.

Cường Đôla tự hào khi Subeo mua đồ cứu trợ bằng tiền riêng
Cường Đôla tự hào khi Subeo mua đồ cứu trợ bằng tiền riêng

Doanh nhân Cường Đôla hạnh phúc khi biết con trai đầu lòng tự bỏ tiền sinh hoạt để mua thực phẩm, nước uống... hỗ trợ bà con vùng lũ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 23:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN