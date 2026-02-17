Ảnh sao 17/2: Gia đình Cường Đôla đọ chiều cao đón năm mới

Gia đình Cường Đôla có thông lệ đo chiều cao mỗi năm mới. Doanh phân phố núi tự hào vì con trai cả Subeo ngày càng cao lớn, vượt hẳn Đàm Thu Trang. Dù xếp vị trí thứ ba, Cường Đôla cho rằng anh sẽ sớm bị 'soán ngôi' vì hai nhóc tì Suchin, Sutin cũng đang 'nhổ giò'.

Khánh Thi đưa Phan Hiển ra Hà Nội đón Tết. Cặp sao tay trong tay tận hưởng không khí mùa xuân.

Ngô Thanh Vân tận hưởng bình yên bên chồng con. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc trong năm đầu tiên có bé Gạo và được làm mẹ. 'Gia đình nhỏ này là điều đẹp nhất của năm qua', cô viết.

Vợ chồng Ngọc Hân cho con trai đầu lòng đi ngắm phố phường nhưng khi được bố địu, cậu nhóc say giấc nồng.

Lê Âu Ngân Anh diện áo dài rạng ngời đón Tết cùng con trai.

Gia đình Đăng Khôi biến góc sân vườn thành chỗ check-in, chụp ảnh Tết cho cả nhà.

Kỳ Duyên ở lại TP HCM đón Tết thay vì về Bắc như mọi năm. Hoa hậu cho biết mất hai ngày để dọn dẹp, cắm hoa, trang trí nhà cửa.

Ngọc Trinh tôn đường cong trong bộ ảnh chào năm mới.

Chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm được khen như sinh đôi khi khoe dáng.

Hoa hậu Giáng My đón Tết trong biệt thự phủ đầy hoa.