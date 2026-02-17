Quảng trường mùa xuân: Pha trộn phong cách của cả Gala Cười và Táo Quân nhưng tiếng cười vẫn thiếu độ “đậm”, "sắc"

Quảng trường mùa xuân: Pha trộn bóng dáng của cả Gala Cười và Táo Quân

Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân – chương trình nghệ thuật mới thay thế Táo Quân vừa chính thức phát sóng trên VTV trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Ất Tỵ với năm mới Bính Ngọ.

Đỗ Duy Nam và Phùng Tiến Minh đóng vai Bắc Đẩu, Thiên Lôi. Ảnh: VTV

Lấy bối cảnh “quảng trường”– biểu tượng của sự kết nối cộng đồng và sự giao thoa văn hóa đa sắc màu làm trung tâm, chương trình mang đến nhiều lát cắt của đời sống dân sinh. Trên cơ bản, đây vẫn là một chương trình nghệ thuật tổng hợp được ghép lại từ nhiều phân cảnh, trong đó, có cả tiếng cười và những khoảng lặng. Tiếng cười chương trình mang đến cũng nhẹ nhàng, giải trí… chứ không gợi quá nhiều suy ngẫm như Táo Quân.

Chương trình mở đầu bằng màn trình diễn thời trang áo dài truyền thống trên nền tiếng hát của nhân vật Bắc Đẩu (diễn viên Duy Nam đảm vai). Tiếp theo là màn khui quà của nhân vật Bắc Đẩu và Thiên Lôi (Nghệ sĩ Ưu tú Phùng Tiến Minh đảm vai) mở ra câu chuyện về các vấn đề “nóng hổi” trong năm đã qua như trào lưu chơi pickleball nở rộ khắp nơi nơi gây ô nhiễm tiếng ồn; vụ lắp camera AI ở các tuyến phố để theo dõi và phạt nguội các phương tiện vi phạm giao thông; hạt giống xanh gieo mầm cho tương lai.

Màn đối đáp của hai Táo ông và một Táo bà. Ảnh: VTV

Mặc dù mới chỉ dừng lại ở việc “đề cập vấn đề” chứ không “xắt xéo” sâu sắc như Táo Quân nhưng màn đối đáp của hai nhân vật cũng tạo nên không khí vui vẻ. Đặc biệt, dù không xuất hiện trực tiếp trong chương trình nhưng giọng nói của “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh vẫn vang lên đầy quen thuộc, dễ gợi liên tưởng đến Táo Quân.

Câu chuyện về giá vàng phi mã, về giá chung cư tăng tốc lực, quỹ “nuôi em” gây tai tiếng… qua màn đối đáp của hai Táo ông (Nghệ sĩ Ưu tú Thái Sơn và Trung ruồi đóng) và một Táo bà (Huyền Trang đảm vai) như một nét điểm xuyết về những vụ việc nóng được dư luận quan tâm trong năm qua.

Phân cảnh 4 bảo vệ quảng trường mùa xuân và khán giả đến xem live concert. Ảnh: VTV

Sự xuất hiện của 4 bảo vệ quảng trường do Mạnh Dũng, Thái Dương, Việt Bắc… lại mở ra cái cớ để nhắc đến sự kiện A80, đến sự bùng nổ của nhiều concert… Đáng tiếc là ở phân cảnh này có rất nhiều chất liệu để đẩy “độ đậm” của tiếng cười lên, mở rộng biên độ của các vấn đề được đề cập nhưng lại chỉ dừng ở mức độ điểm xuyết.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung làm sống lại những ký ức đẹp qua câu chuyện "mối tình già" của hai người lính từng gặp nhau trong chiến trường. Cả hai lạc mất nhau sau chiến tranh, 50 năm vẫn chưa gặp lại. Trong quán trà hoài niệm, cả hai vô tình tìm thấy nhau. Câu chuyện tình yêu bền chặt qua năm tháng của hai nhân vật Hồng - Chí mang đến những khoảng lặng đầy nhân văn giữa nhịp sống hối hả. Và diễn xuất duyên dáng của hai nghệ sĩ gạo cội mang đến tiếng cười... đáng yêu.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Chí Trung trong vai cặp tình già. Ảnh: VTV

Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân cho biết, dù đã hoạt động nghệ thuật hơn 35 năm nhưng đây là lần đầu tiên chị được tham gia một chương trình phát trên VTV đêm giao thừa. Và đây cũng là lần đầu tiên chị được đóng cặp cùng Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung. Phân cảnh ngắn gọn nhưng cả hai phải trao đổi thường xuyên từ khi nhận kịch bản đến khi ghi hình.

"Tôi đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội trước ngày ghi hình mấy hôm để cùng tập với anh Chí Trung. Buổi ghi hình hôm đó, thời tiết Hà Nội rất lạnh và chúng tôi ghi hình đến tận 3h sáng. Mặc dù hơi mệt một chút nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được gặp lại nhiều nghệ sĩ của cả hai miền Nam - Bắc…", Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân bày tỏ.

Vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trị xuất hiện trong chương trình. Ảnh: VTV

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cũng chia sẻ với Dân Việt rằng, mặc dù phân cảnh của anh và Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân không dài nhưng đây là hai nhân vật mang lại khoảng lặng, gợi nhắc ký ức đã xa của những người từng đi qua cuộc chiến.

"Câu chuyện chúng tôi thể hiện mang bóng dáng của Mưa đỏ nhưng cũng là câu chuyện của nhiều người lính trở về từ chiến tranh. Và trong thời khắc của năm mới, chúng ta nhắc đến quá khứ cũng là nhắc đến sự hy sinh và nuôi dưỡng lòng biết ơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được thể hiện vai diễn này dù hơi tiếc vì quá ít đất diễn", Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung nói thêm.

Bên cạnh những tiểu phẩm hài hước, chương trình Quảng trường mùa xuân còn có nhiều tiết mục âm nhạc hiện đại pha trộn dân ca 3 miền qua sự thể hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường, Thùy Liên, ca sĩ Bảo Yến, Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng, MisThy...

Các ca sĩ trẻ góp mặt trong chương trình. Ảnh: VTV

Có thể nói, vì là chương trình nghệ thuật tổng hợp nên Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân “chuyển cảnh” liên tục khiến người xem cũng phải thay đổi cảm xúc rất nhanh. Đang được xem hài kịch lại chuyển qua thưởng thức âm nhạc và xem các phóng sự ngắn xen kẽ. Màu sắc nghệ thuật của chương trình vì thế mà vừa pha chút phong cách của Táo Quân, vừa có bóng dáng của Gala Cười, vừa có hơi hướng của nhạc kịch đương đại... nhưng không rõ rệt với phong cách nào.

Ngoài ra, việc lồng ghép quá nhiều nội dung, truyền bá quá nhiều thông điệp... mà thiếu tính sâu chuỗi, kết nối liền mạch giữa các phân cảnh cũng khiến cho chương trình bị rời rạc. Nhất là việc quảng cáo liên tục cũng tạo cảm giác khó chịu nhất định cho người xem.

5 BTV của VTV kết hợp trong nhạc kịch "Quảng trường mùa xuân". Ảnh: VTV

Một điểm được xem là mới mẻ đó là sự xuất hiện của 5 gương mặt dẫn quen thuộc của VTV gồm: Tuấn Dương, Hạnh Phúc, Phí Linh, Thúy Hằng và Bảo Châu. Họ không chỉ là những người dẫn chương trình đơn thuần mà còn kết hợp trong nhạc kịch Quảng trường mùa xuân.

Nếu như Phí Linh và Hạnh Phúc vốn đã quen thuộc với phong cách đa tài, ứng biến linh hoạt, thì sự xuất hiện của BTV Tuấn Dương – "người đàn ông thời sự" vốn gắn liền với sự nghiêm túc, chuẩn mực – trong một loại hình nghệ thuật đòi hỏi vũ đạo chuyên nghiệp và tính giải trí cao như nhạc kịch chắc chắn sẽ là một "ẩn số" đầy thú vị.

Sự phá cách táo bạo này hứa hẹn mang đến một luồng gió mới, khiến người xem không khỏi bất ngờ và mong chờ những khía cạnh nghệ thuật chưa từng được hé lộ từ những người vốn được mệnh danh là "linh hồn" của các bản tin chính luận.