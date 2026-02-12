Nghệ sĩ Ưu tú từng nổi tiếng với Táo Giao thông: "Táo Quân chưa chiếu xong đêm 30 đã có các bài chê"

Theo nam nghệ sĩ, dù ê-kíp luôn nỗ lực đổi mới nội dung, vẫn có không ít người cho rằng chương trình lặp lại hoặc không còn mới mẻ. Thậm chí, có năm khi đêm 30 Tết chưa phát sóng xong, những bài nhận xét, chê Táo Quân đã xuất hiện trên truyền thông.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung gắn bó với vai Táo Giao thông qua nhiều mùa Táo Quân. Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ chia sẻ, với nhiều khán giả, Táo Quân không chỉ đơn thuần là một chương trình giải trí mà còn trở thành “gia vị” quen thuộc của đêm giao thừa. Anh cho rằng khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên mâm cỗ, vừa dọn dẹp vừa dõi theo chương trình, đã trở thành nét văn hóa đặc trưng. Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung nhấn mạnh, để có được một đêm diễn mang lại tiếng cười nhẹ nhàng cho khán giả là quá trình lao động nghệ thuật đầy áp lực. Ê-kíp thường làm việc liên tục từ 14 giờ chiều đến 2 giờ sáng trong suốt nhiều tuần. Dù trên sân khấu mang lại tiếng cười, phía sau hậu trường là những cuộc tranh luận căng thẳng, thậm chí có lúc xảy ra bất đồng quan điểm.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung, chính sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm với khán giả đã giúp các nghệ sĩ duy trì chương trình suốt hơn hai thập kỷ. Anh cho rằng nếu làm hời hợt sẽ là điều có lỗi với người xem. Tuy vậy, việc tồn tại những lời khen, chê là điều tất yếu đối với một chương trình có sức ảnh hưởng lớn như Táo Quân.

Nhắc đến dấu ấn cá nhân, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung thừa nhận Táo Quân đã giúp anh được khán giả nhớ đến nhiều với hình ảnh “Táo Giao thông”. Danh xưng này, theo anh, không phải chiêu trò xây dựng hình ảnh mà đến từ sự phù hợp về ngoại hình và phong cách thể hiện nhân vật. Nam nghệ sĩ cho biết điểm mạnh của anh là cách sử dụng ngôn ngữ, những câu thoại mang tính châm biếm, hài hước nhưng vẫn phản ánh đời sống xã hội. Nhiều câu nói trở thành dấu ấn riêng, được anh đúc kết từ trải nghiệm cuộc sống, từ góp ý của đạo diễn, đồng nghiệp, thậm chí có những câu thoại được sáng tạo ngay trên sân khấu.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu mến Táo Quân nói chung và nhân vật Táo Giao thông nói riêng. Anh bày tỏ mong muốn công chúng tiếp tục ủng hộ chương trình, đồng thời thẳng thắn cho rằng việc một số ý kiến chưa đón nhận là điều bình thường trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.

Táo Giao thông Chí Trung từng "viral" trong Táo Quân 2025

Năm 2025, Táo Giao thông của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung từng được quan tâm, thảo luận nhiều nhất. Nhân vật này có nhiều câu thoại "viral", gây bùng nổ trên mạng xã hội như: “Đi bộ lấn làn phạt 3-5 triệu đồng, không mang tiền thì thu dép 3 tháng”; “Bao giờ hết tắc đường tôi không trả lời được. Tôi có đề xuất nếu tắc đường quá thì tài xế xe ôm bỏ xe, chuyển sang cõng khách”; “Phạt lúc đầu thì đau nhưng về sau là biết sợ”; “Cơ sở hạ tầng là việc của Bộ Xây dựng, việc của tôi là phạt, phạt, phạt”; “Trung niên Cổ Nhuế xin thề, chưa đầy sọt táo chưa về quê hương”; “Tính tôi nóng như kem, tôi luôn đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của xã hội”…

Chia sẻ với PV Dân Việt khi đó về cảm xúc khi tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao Thông trong Táo Quân 2025, NSƯT Chí Trung bày tỏ: "Nhiều năm đóng Táo Giao thông nên những vui buồn của tôi gắn liền với các vấn đề giao thông của đất nước từ hàng chục năm trước. Năm nay, ngoài những vấn đề cũ như tắc đường - đúng như lời Táo Giao thông từng nói: "Tắc đường là một phần tất yếu của cuộc sống" còn có câu chuyện "nóng" về mức phạt của Nghị định 168".

Táo Giao Thông Chí Trung từng sợ Táo Quân đến không muốn phát sóng. Ảnh: FBNV

Chia sẻ cảm xúc với PV Dân Việt vào năm 2025 khi nhận được lời khen từ khán giả, Táo Giao Thông Chí Trung cho biết: "Sau khi thực hiện 3 đêm ghi hình, chúng tôi vẫn mệt. Thật sự, làm Táo Quân khó lắm! Dù tôi vẫn thích làm nhưng lúc làm mệt chỉ muốn nghỉ. Có lúc tôi làm mà chỉ muốn họ đuổi mình vì không tìm thấy đường ra. Khi thấy khán giả khen thì tôi mới thấy yên tâm. Trước đó, tôi sợ đến mức chỉ mong Táo Quân không phát sóng. Sợ lắm vì mình hiểu khán giả bị "nhờn thuốc", ăn món đã 20 năm rồi. Mình đã nỗ lực vì mọi thứ nhưng tài năng có hạn, làm được Táo Quân không đơn giản".

Ngay sau khi lên sóng, Táo Quân 2025 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả truyền hình. Nhiều vấn đề nổi cộm trong năm qua được chương trình tổng kết bằng lối thể hiện dí dỏm, châm biếm nhưng gần gũi. Trên các diễn đàn mạng xã hội và trang cá nhân của các nghệ sĩ tham gia chương trình, nhiều khán giả dành lời khen cho kịch bản và cách dàn dựng.