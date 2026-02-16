Lý Á Bằng trả hết khoản nợ 7 triệu USD

Trong buổi livestream, Lý Á Bằng mặc chiếc sơ mi màu trơn giản dị, tóc chải gọn gàng nhưng vẫn thấy rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Anh bình thản nói trước ống kính: "Tiền đã trả xong". Không có tiếng hô hào hay cảm xúc bùng nổ, anh chỉ nhấc tách trà trên bàn nhấp một ngụm, đọc phần bình luận liên tục hiện lên trên màn hình. Phía sau anh là những hộp trà vừa đóng gói, trên bàn làm việc vẫn còn vương vụn lá trà. "Đó chính là hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống hai năm trả nợ của anh ấy", "Không dễ dàng"... là những bình luận của khán giả.

Trong năm 2024, Lý Á Bằng livestream 139 buổi với doanh thu vượt 300 triệu NDT. Riêng 5 tháng đầu năm 2025, anh bán được gần 100 triệu NDT, trong đó trà và trà cụ chiếm khoảng 70% tổng doanh số. Cuối năm 2025, doanh thu bùng nổ, giúp anh "về bờ" sau thời gian dài gặp khó khăn.

Lý Á Bằng livestream bán trà. Ảnh: Weibo

Quay lại năm 2012, Lý Á Bằng vừa rời xa giới diễn xuất và dồn tâm huyết, lý tưởng vào việc xây dựng một "không gian tinh thần". Anh đầu tư 3,5 tỷ NDT để khởi động dự án thị trấn nghệ thuật dưới chân núi tuyết ở Lệ Giang. Bản quy hoạch với các bảo tàng mỹ thuật, công viên điêu khắc và homestay, đối tác Thái Hòa Hữu Liên góp vốn 60 triệu NDT, thỏa thuận sau ba năm sẽ thu về 40 triệu NDT lợi nhuận cố định.

Tuy nhiên, Lý Á Bằng được cho quá kiên định với "tính thuần khiết của nghệ thuật". Khi các nhà phát triển bất động sản đề nghị xây nhà cao tầng để thu hồi vốn nhanh, anh từ chối. Có người gợi ý đưa các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng trên mạng vào để thu hút khách, anh lại cho rằng điều đó sẽ làm "ô nhiễm bầu không khí văn hóa", thậm chí chỉ muốn biến khu phố thương mại thành không gian trưng bày.

Đến năm 2015, khi dự án hết thời hạn, tỷ lệ mặt bằng bỏ trống lên tới 70%, ngay cả chi phí vận hành thường ngày cũng khó duy trì, khoản lợi nhuận 40 triệu NDT hoàn toàn không thể thực hiện. Để giữ dự án, Lý Á Bằng cùng anh trai ký Thư cam kết, cá nhân đứng ra bảo lãnh khoản nợ. Điều anh không ngờ là từ đó, anh gánh khoản nợ khủng suốt 7 năm, bị các nhà đầu tư đâm đơn ra tòa kiện cáo.

Vụ kiện trải qua 6 lần xét xử, từ sơ thẩm đến tái thẩm. Khi anh thua kiện chung thẩm năm 2022, cả gốc lẫn lãi đã lên tới 50 triệu NDT. Trong giai đoạn khó khăn đó, Lý Á Bằng bị liệt vào danh sách người mất tín nhiệm, bị hạn chế chi tiêu cao cấp. Căn tứ hợp viện 500 m² tại Thuận Nghĩa bị niêm phong đấu giá, căn biệt thự từng chung sống với Vương Phi cũng không giữ được. Cuối cùng, Lý Á Bằng phải bán hai căn nhà ở Triều Dương và Hải Điến để gom gần 20 triệu NDT làm vốn ban đầu trả nợ.

Cuộc sống Lý Á Bằng từ đó thay đổi hoàn toàn. Anh chuyển từ biệt thự 500 m² sang căn nhà thuê 90 m², tiết kiệm được khoảng 2,6 triệu NDT tiền thuê mỗi năm. Quần áo từ các thương hiệu cao cấp chuyển sang những nhãn phổ thông, phương tiện đi lại cũng từ xe sang thành xe gia đình bình thường. Vợ cũ của anh, Hải Hà Kim Hỷ, đi đôi giày vải cũ giá 15 NDT, ngồi lau từng khe gạch trong căn nhà thuê. Con gái lớn Lý Yên cũng chung sức quay video ngắn để quảng bá sản phẩm, giúp một buổi bán hàng đạt doanh thu hơn 20 triệu NDT.

Điều đặc biệt, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, trong các buổi livestream bán hàng, Lý Á Bằng vẫn kiên định không hô hào thúc ép mua mà chậm rãi giới thiệu quy trình chế tác trà cụ và vùng trồng trà. Nhiều người không hiểu vì sao anh không xin phá sản doanh nghiệp, nhưng anh nói rõ: "Đây là trách nhiệm cá nhân tôi đã cam kết, không thể để người khác gánh thay". Với tinh thần trách nhiệm cùng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả sau sự kiện Quỹ Thiên Thần Yên Nhiên, tài tử kiếm đủ tiền trả nợ.

Hiện nay, khi khoản nợ đã được xóa sạch, phòng livestream của Lý Á Bằng vẫn hoạt động. Anh tự tay đóng gói hàng, dự định dành một phần lợi nhuận từ trà cụ cho các dự án văn hóa nông thôn.

Trả hết nợ, Lý Á Bằng có một cái Tết yên ổn. Ngày 14/2, anh đăng tải video lên mạng xã hội, cho biết về quê ăn Tết với mẹ. Anh đăng ảnh mẹ lái xe và viết: "Tôi đã ăn cơm và uống vài ly với những người hàng xóm cũ trong dịp Tết Nguyên đán, tôi phải nhờ mẹ 83 tuổi lái xe đưa về nhà. Có một báu vật ở nhà giúp tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này".

Lý Á Bằng và mẹ. Ảnh: Weibo

Tài tử Lý Á Bằng sinh năm 1971, là ngôi sao làng giải trí Hoa ngữ với nhiều phim như Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ... Anh từng hẹn hò những gương mặt tên tuổi như người mẫu - diễn viên Kha Lam, Cù Dĩnh, diễn viên Châu Tấn, Vương Phi... Anh kết hôn với Vương Phi năm 2005, ly hôn 2013 và có chung con gái là Lý Yên. Năm 2022, anh lấy diễn viên Hải Hà Kim Hỷ, sinh thêm con gái Hạ Hạ. Gần đây, anh và vợ thứ hai ly hôn.

Những năm gần đây, Lý Á Bằng gây nhiều chú ý vì kinh doanh thất bại, dẫn đến nợ nần, hiện phải trả nợ gần 6 triệu USD. Anh bị thu giữ nhiều tài sản, hiện chật vật về kinh tế. Gần đây, khi vụ ồn ào quỹ từ thiện viện nhi Thiên sứ Yên Nhiên gây xôn xao, anh được sự ủng hộ, quyên góp của nhiều người.