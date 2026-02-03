Táo Y tế Vân Dung: "Năm nay sẽ vẫn có Táo Quân"

Mới đây, chia sẻ với PV Dân Việt, nghệ sĩ Vân Dung cho biết chương trình Quảng trường mùa xuân phát sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ mang diện mạo hoàn toàn khác so với Gặp nhau cuối năm – Táo Quân. Theo nữ nghệ sĩ, đây là chương trình tạp kỹ kết hợp ca múa nhạc, trong đó có cả phần kịch nói.

Nghệ sĩ Vân Dung là người góp mặt trong tất cả các mùa Táo Quân. Ảnh: FBNV

Nội dung kịch nói không đi theo phong cách quen thuộc của Táo Quân, song vẫn điểm lại những vấn đề xã hội nổi bật trong năm qua. Đáng chú ý, Quảng trường mùa xuân sẽ có sự xuất hiện của một số gương trong Táo Quân từng quen thuộc với khán giả. Theo tiết lộ của nghệ sĩ Vân Dung, đó là các Táo trẻ như Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, Nghệ sĩ Ưu tú Thái Sơn… Trong khi đó, các Táo "già" thuộc thế hệ trước sẽ không góp mặt do lịch trình cá nhân đều bận rộn trong dịp này.

Nói về tình hình sức khỏe năm nay, nghệ sĩ Vân Dung cho biết năm nay không làm Táo Quân nên chị không bị ốm, dù lịch làm việc cũng khá bận: "Nếu làm Táo Quân thì tôi lại ốm ngay!". Thời điểm chia sẻ với PV, nghệ sĩ Vân Dung đang quay phim ở TP.HCM. Hiện chị đang có 2 dự án phim điện ảnh sẽ ra mắt trong năm 2026.

Nữ nghệ sĩ có mặt trong tất cả các mùa Táo Quân

Vân Dung là nữ nghệ sĩ duy nhất tham gia đầy đủ 20 số đã phát sóng của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân.

Vai "Táo Y tế" trở thành thương hiệu của Vân Dung. Chị từng nhập vai Táo Kinh tế, Táo Xã hội, Táo Điện lực, Táo Dân sinh. Khán giả truyền hình đã quen với lối diễn và giọng thoại "chanh chua" của Vân Dung ở mỗi buổi chầu.

Vân Dung cùng các Táo trong một mùa Táo Quân. Ảnh: FBNV

Trong "gia tài" làm nghề của nghệ sĩ Vân Dung, chị cho biết mình tự hào nhất là Táo Quân. 20 mùa Táo Quân, không mùa nào là không có Vân Dung.

Suốt hành trình đó, Vân Dung để lại ấn tượng với khán giả qua nhiều dạng vai, từ Táo Kinh tế, Táo Xã hội, Táo Điện lực, Táo Dân sinh… Chị không đóng khung mình trong một dạng vai nào.

Gắn bó với Táo Quân hơn hai thập kỷ, Táo Quân với Vân Dung giống như bánh chưng hay cành đào ngày Tết – những hình ảnh quen thuộc gắn liền với không khí sum họp. “Cứ đến Tết, cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm, bật tivi chờ Táo Quân để cười và để ngẫm”, chị nói. Với nhiều người, chương trình không chỉ mang tính giải trí mà còn là một phần không thể thiếu của khoảnh khắc đoàn viên.

Theo nghệ sĩ Vân Dung, sức sống lâu bền của Táo Quân đến từ việc hiếm có chương trình nào hội tụ được nhiều yếu tố như vậy. Không đơn thuần mang đến tiếng cười, Táo Quân còn phản ánh những vấn đề thời sự nóng hổi, chạm đến những điều khán giả quan tâm suốt cả năm. Trẻ nhỏ xem để vui, người lớn xem để suy ngẫm, người trẻ bắt gặp những xu hướng quen thuộc, để rồi mỗi đối tượng đều tìm thấy trong đó tiếng nói của chính mình.

Nói về các chương trình thay thế, nữ nghệ sĩ cho rằng việc bị đặt lên bàn cân so sánh là điều khó tránh, bởi “cái bóng của Táo Quân quá lớn”. Tuy nhiên, chị mong khán giả đón nhận những sản phẩm mới với tâm thế cởi mở hơn. Theo Vân Dung, những món ăn cũ luôn là ký ức khó quên, nhưng những món ăn mới cũng có giá trị riêng. “Có thể ban đầu chưa thấy hay, nhưng xem dần rồi sẽ thấy thấm”, chị bày tỏ.

Đánh giá về lớp nghệ sĩ trẻ, Vân Dung dành nhiều lời khen khi cho rằng các bạn trẻ hiện nay ngoan ngoãn, lễ phép, có tư duy và biết lắng nghe. Theo chị, các nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình đã dần bắt nhịp được với tinh thần của Táo Quân, và thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho mọi sự so sánh.

Vân Dung trong một mùa Táo Quân. Ảnh: FBNV

Trước đó, chia sẻ về việc đối diện với những ý kiến trái chiều từ khán giả mỗi kỳ làm Táo Quân, nghệ sĩ Vân Dung cho biết chị không xem đó là áp lực hay lý do để mệt mỏi, chán nản. Theo nữ nghệ sĩ, khi đã lựa chọn con đường hoạt động trong lĩnh vực giải trí, việc đón nhận khen chê là điều tất yếu và bản thân luôn xác định phải không ngừng cầu tiến.

Vân Dung cho rằng mỗi khán giả đều có gu thưởng thức riêng. Có người yêu thích Táo Quân, có người lại nghiêng về âm nhạc hay phim ảnh, vì vậy không thể kỳ vọng tất cả mọi người đều dành sự yêu mến cho mình. Với chị, điều quan trọng hơn cả là khán giả vẫn dành thời gian theo dõi. Bởi chỉ khi quan tâm, xem và theo dõi, họ mới có cơ sở để đưa ra nhận xét, góp ý. “Khi khán giả còn xem mình thì đó đã là niềm hạnh phúc rất lớn”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Trước những lời khen chê, Vân Dung nhìn nhận đó là một phần của nghề và xem như động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Chị cho biết mình không có thói quen để những đánh giá ấy khiến bản thân buồn bực hay nặng nề. Ngược lại, việc lắng nghe phản hồi giúp chị suy nghĩ nhiều hơn để làm nghề tốt hơn. “Với tôi, nhu cầu lớn nhất chỉ là tiến lên phía trước”, nghệ sĩ Vân Dung khẳng định.