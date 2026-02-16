Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, BTV truyền hình nào góp mặt trong chương trình thay thế Táo Quân phát đêm giao thừa?

Chương trình thay thế Táo Quân phát sóng đêm giao thừa Tết Bính Ngọ

Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa Xuân là chương trình thay thế Táo Quân phát sóng vào khung giờ chào đón giao thừa Tết Bính Ngọ. Vì năm nay không có Táo Quân nên đây sẽ là chương trình được mong chờ nhất.

Phía Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết, Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa Xuân là chương trình nghệ thuật tổng hợp có nhiều sự mới mẻ thú vị. Chương trình là sự giao thoa rực rỡ giữa âm nhạc, kịch nghệ và nhạc kịch đương đại. Tại đây, những giá trị truyền thống được làm mới trong một không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết nối những gương mặt tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung sẽ đóng hai vai diễn đặc biệt. Ảnh: VTV

Chương trình được xem là nơi gửi gắm ước vọng về một năm mới hạnh phúc. Dù năm cũ còn khó khăn, tinh thần tích cực và niềm tin vào vận hội mới của đất nước sẽ là động lực cho mỗi người, mỗi nhà.

Ở Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa Xuân, khán giả truyền hình sẽ được thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc và nghệ thuật đặc biệt; những tiểu phẩm hài với tiếng cười "thương hiệu" đêm giao thừa; những câu chuyện của năm cũ được kể lại theo phong cách mới mẻ, đầy dư vị.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi như: Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Tiến Minh, Nghệ sĩ Ưu tú Thái Sơn, diễn viên Thanh Tú, Duy Nam, Trung Ruồi, Dũng Hớn, Việt Bắc, Thái Dương....

Các nghệ sĩ trong một phân cảnh của tiểu phẩm hài. Ảnh: VTV

Ngoại trừ Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân thì các gương mặt còn lại đều có nhiều năm tham gia Táo Quân của VTV và gây ấn tượng với lối diễn xuất duyên dáng trong rất nhiều tiểu phẩm hài. Những gương mặt này hứa hẹn sẽ mang đến những tiếng cười sảng khoái và dí dỏm thông qua các tiểu phẩm hài kịch được đầu tư xây dựng kịch bản.

Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân cho biết, để kịp tiến độ hoàn thiện chương trình trước 30 Tết, cả ê-kíp sản xuất và các nghệ sĩ đã có một đêm dài với cái lạnh dưới 10 độ C tại Đài Truyền hình Việt Nam ngày 22/1 để ghi hình. Mặc dù hơi mệt một chút nhưng chị cảm thấy vui vẻ và hào hứng vì được gặp lại nhiều nghệ sĩ của cả hai miền Nam - Bắc …

Không chỉ có hài kịch và âm nhạc, chương trình còn có nhạc kịch đương đại. Ảnh: VTV

“Năm nay, vai của tôi với vai của anh Chí Trung có rất nhiều sự thú vị. Đây là hai vai mang màu sắc bi duy nhất trong chương trình. Chúng tôi có màn kết hợp ăn ý, tung hứng nhịp nhàng. Hy vọng chương trình sẽ mang đến “bữa tiệc nghệ thuật” trong dịp Tết Bính Ngọ để nhà nhà, người người đều vui vẻ, hân hoan trong những ngày Xuân”, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân bộc bạch.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung là nghệ sĩ duy nhất dàn Táo Quân lớn tuổi tham gia chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa Xuân. Anh vẫn sẽ diện trang phục của Táo và có những màn tung hứng đầy hài hước với các nghệ sĩ trẻ.

Diễn viên Đỗ Duy Nam chia sẻ: "Nam vào một vai vô cùng đặc biệt, chưa thể bật mí nhưng sẽ là một nhân vật xuyên suốt từ 8h tối đến tận giao thừa. Quảng trường mùa xuân sẽ mang lại rất nhiều sự mới lạ xen lẫn giữa âm nhạc, nhạc kịch, hài kịch, múa... là một chương trình đáng chờ đón vào đêm giao thừa".

BTV Tuấn Dương, Thúy Hằng, Phí Linh, Bảo Châu và Hạnh Phúc sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Ảnh: VTV

Ngoài các nghệ sĩ và diễn viên trong các tiểu phẩm hài kịch, chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ trẻ như: Isaac, Hoàng Hải... Đặc biệt, những gương mặt thân quen của sóng truyền hình như: BTV Tuấn Dương, Thúy Hằng, Phí Linh, Bảo Châu và Hạnh Phúc sẽ là những người dẫn dắt, kết nối cảm xúc xuyên suốt chương trình.

Đêm Giao thừa không thể thiếu tiếng cười, nhưng cũng sẽ có những phút giây sâu lắng. Rất nhiều những sự kiện nổi bật của đất nước xuất hiện tại Gặp nhau cuối năm -Quảng trường mùa Xuân, để khán giả cùng nhìn lại một năm với thật nhiều cung bậc cảm xúc.

Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa Xuân vào lúc 20h ngày 16/2/2026 (29 Tết) trên sóng VTV.