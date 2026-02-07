3 Nghệ sĩ Ưu tú của dàn Táo Quân tái ngộ khán giả trong chương trình phát Giao thừa Bính Ngọ là ai?

3 Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất của dàn Táo Quân tái ngộ khán giả đêm Giao thừa

Thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết, đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ không có chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Thay vào đó, khung giờ đặc biệt vốn đã quen thuộc suốt hơn 20 năm qua sẽ được lấp đầy bằng một chương trình mới mang tên Quảng trường mùa xuân – với kịch bản mang phong cách hiện đại và trẻ trung; kết hợp hài kịch, nhạc kịch và các yếu tố trình diễn tổng hợp.

Những hình ảnh đầu tiên được hé lộ trong "Quảng trường mùa Xuân". Ảnh: VTV

Theo đó, chương trình Quảng trường mùa xuân sẽ được phát sóng vào 20h tối 29 Tết (ngày 16/2).

Quảng trường mùa xuân sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân, vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng. Chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho quý vị khán giả một điểm hẹn nghệ thuật mới, nơi âm nhạc, hài kịch và nghệ thuật trình diễn gặp nhau… Đây cũng là nơi những câu chuyện của một năm được kể lại theo một cách khác - mới mẻ và nhiều cảm xúc cho một buổi tối cuối năm.

Quảng trường mùa xuân được xây dựng như một không gian nghệ thuật ấm áp, rộn ràng, mang đậm không khí đoàn viên, sum họp trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới. Trong không gian ấy, tiếng cười rất quen thuộc của đêm giao thừa vẫn hiện diện.

Đặc biệt, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung là nghệ sĩ duy nhất dàn Táo Quân lớn tuổi sẽ tham gia chương trình này. Anh vẫn sẽ diện trang phục của Táo và có những màn tung hứng đầy hài hước với các nghệ sĩ trẻ.

Các nghệ sĩ của dàn Táo Quân xuất hiện trong tiểu phẩm hài. Ảnh: VTV

Ngoài nghệ sĩ Chí Trung còn có Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, Nghệ sĩ Ưu tú Phùng Tiến Minh, Nghệ sĩ Ưu tú Thái Sơn, diễn viên Đỗ Duy Nam, Việt Bắc… Dẫn chương trình là các BTV thân quen như: Tuấn Dương, Thúy Hằng...

Diễn viên Đỗ Duy Nam chia sẻ: "Nam vào một vai vô cùng đặc biệt, chưa thể bật mí nhưng sẽ là một nhân vật xuyên suốt từ 8h tối đến tận giao thừa. Quảng trường mùa xuân sẽ mang lại rất nhiều sự mới lạ xen lẫn giữa âm nhạc, nhạc kịch, hài kịch, múa... là một chương trình đáng chờ đón vào đêm giao thừa".

Đêm Giao thừa không thể thiếu tiếng cười, nhưng cũng sẽ có những phút giây sâu lắng. Rất nhiều những sự kiện nổi bật của đất nước xuất hiện tại Quảng trường mùa xuân, để khán giả cùng nhìn lại một năm với thật nhiều cung bậc cảm xúc.

Quảng trường mùa xuân đã chinh phục được những khán giả đầu tiên có cơ hội theo dõi chương trình trong quá trình ghi hình.

Em Bùi Nguyễn Gia Bảo - diễn viên nhí đảm nhận vai Chiến đo trong Cách em 1 milimet là khán giả trong buổi ghi hình Quảng trường mùa xuân bày tỏ: "Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, con rất hào hứng. Con tin rằng đây sẽ là một chương trình hay và bổ ích cho mọi người".

Bên cạnh chương trình đặc biệt Quảng trường mùa xuân, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều chương trình đặc sắc, đậm không khí mùa xuân, ấm áp, để cùng bước vào năm mới với nhiều niềm tin và hứng khởi.