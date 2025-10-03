Những 'dân chơi' của giới giải trí Việt

Hà Anh Tuấn ủng hộ 1,31 tỷ đồng

Ngày 2/10, ca sĩ Hà Anh Tuấn công khai số tiền ủng hộ đồng bào vùng bão lũ là 50.000 USD (khoảng 1,31 tỷ đồng).

Hà Anh Tuấn chia sẻ cả nước đang hướng về vùng bão lũ, với tư cách là một công dân, anh không thể thờ ơ. “Với tư cách là người nghệ sĩ, tôi thay mặt những khán giả để trao gửi tấm lòng và mọi người đã ủng hộ mình đến với bà con. Tôi cảm ơn khán giả đã tạo nên bản thân như hôm nay. Mong bà con vùng bão lũ vơi bớt khó khăn trước mắt", anh nói.

Nam ca sĩ cho biết anh xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh bà con bị ảnh hưởng do cơn bão để lại. “Không chỉ người nghệ sĩ mà là tất cả chúng ta dù là doanh nhân, kỹ sư, người lao động hay là bất kỳ ai cũng có thể đóng góp và hướng về mảnh đất chịu ảnh hưởng của cơn bão vừa gây ra", Hà Anh Tuấn bày tỏ.

Hà Anh Tuấn cho biết anh được truyền cảm hứng rất nhiều khi mọi người đều hướng về vùng bão lũ.

Trước đó khi cơn bão số 10 đang hoành hành, Hà Anh Tuấn gửi lời động viên tới những người đang gồng mình trong bão.

“Hình ảnh người ngư dân đứng run rẩy trên chiếc tàu phao giữa biển, núp sóng dữ thật ám ảnh. Như thể người thân. Như thể chính mình. Cùng hướng về những vùng đất ven biển dọc núi, nơi đồng bào sẽ luôn kiên cường mạnh mẽ. Vì sau lưng là cả quê hương. Xin hãy an lòng”, anh nhắn nhủ.

Ngoài Hà Anh Tuấn, nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục đóng góp tiền, chung tay với người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10 như Lý Hải - Minh Hà (300 triệu đồng), Phương Oanh (200 triệu đồng), Đông Nhi - Ông Cao Thắng (200 triệu), Ninh Dương Lan Ngọc (100 triệu đồng), Việt Hương (100 triệu đồng), Hoa hậu Kỳ Duyên (100 triệu đồng), Nhạc sĩ Tú Dưa (100 triệu đồng), Noo Phước Thịnh (100 đồng), Sam (100 triệu đồng), Hoàng Hải (100 triệu đồng), Issac (100 triệu đồng), Ngọc Thanh Tâm (100 triệu đồng), Vicky Nhung (50 triệu đồng), ê-kíp phim Bà đừng buồn con (50 triệu đồng)…

Các ‘dân chơi’ của giới giải trí

Những ngày qua, người dùng mạng bất ngờ chia sẻ lại phát ngôn về từ thiện của Hà Anh Tuấn.

Cụ thể, nam ca sĩ từng chia sẻ: "Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người... Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi.

Hãy năng kiếm tiền, làm việc hết mình đi xong rồi cứu người. Quay trở lại thời chúng ta đọc truyện cổ tích, luôn luôn có người làm anh hùng, vậy hãy làm anh hùng đi. Đừng bao giờ nghĩ những thứ bạn kiếm được là do tài năng. Quên đi. Không có người mua thì bán cho ai, không có người mua thì bạn kiếm tiền kiểu gì? Bạn hưởng từ xã hội, bạn phải trả lại”.

Không phải lúc này quan điểm về “dân chơi”, “anh hùng” của Hà Anh Tuấn mới gây sốt. Thời điểm xảy ra cơn bão Yagi, khi Hà Anh Tuấn và nhiều nghệ sĩ quyên góp, hỗ trợ đồng bào, phát ngôn của anh được nhắc lại.

Khán giả cho rằng việc Hà Anh Tuấn hay bất cứ ai bỏ công sức, tiền túi làm từ thiện đều đáng nêu gương. Đó cũng là cách giúp họ chạm tới công chúng một cách chân thực và mạnh mẽ nhất.

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ chọn hoạt động thiện nguyện là chiến lược phát triển song hành bên cạnh các dự án nghệ thuật. Họ làm một cách âm thầm và bền bỉ, có thể kể đến như Mỹ Tâm, Đen Vâu, Hòa Minzy…

Mỹ Tâm thành lập quỹ từ thiện từ năm 2008 với mục đích tài trợ cho trẻ em nghèo hiếu học. Nhiều năm qua, cô trao hàng nghìn suất học bổng, căn nhà tình thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ kinh phí được trích từ lợi nhuận công ty giải trí của cô.

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Mỹ Tâm ủng hộ 300 triệu đồng, 200 triệu đồng lúc xảy ra cơn bão Yagi và 500 triệu đồng hôm 1/10 để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng cơn bão số 10...

Rapper Đen từng chuyển toàn bộ doanh thu từ MV Nấu ăn cho em tới quỹ Nuôi em với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Dù được tán dương, Đen xin khán giả đừng tôn vinh việc làm này như một cái gì đó lớn lao.

“Chữ tử tế nó vĩ đại lắm, mình chưa đủ sức để đeo lên đâu. Đây không phải là khiêm tốn, đây là sự thật, đời sống này mỗi công việc đều có đóng góp quan trọng hỗ trợ nhau. Xã hội cho mình nhiều điều kiện để kiếm sống, mình cảm thấy đóng góp chưa là gì. Những người cần tôn vinh đó là những thầy cô cắm bản, là những nhà hoạt động xã hội bền bỉ tích cực bao nhiêu năm nay, là những người không ngại gian khổ đi muôn nơi tìm những hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ và giúp đỡ, là những người đang ngày ngày tìm cách thay đổi đời sống vùng cao và tạo công ăn việc làm cho mọi người", anh nhắn nhủ.

Ngoài tài năng, chính lối sống đẹp, truyền cảm hứng giúp nhiều nghệ sĩ có sức sống bền lâu trong lòng công chúng.