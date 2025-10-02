Trấn Thành, Trường Giang chuyển 800 triệu đồng, nhà Lương Thùy Linh ngập sâu trong lũ

Trấn Thành và nhiều sao hướng về vùng lũ

Nhiều nghệ sĩ tiếp tục có hành động thiết thực hỗ trợ đồng bào các tỉnh thành chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Trong chiều 1/10, Trấn Thành và Trường Giang gửi lần lượt 500 triệu đồng và 300 triệu đồng tới tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trấn Thành và Trường Giang chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ.

“Xin cho vợ chồng Trấn Thành - Hari được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ. Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé. Chúng ta mỗi người một ít thôi, nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều. Vì miền Trung thương yêu”, Trấn Thành chia sẻ.

Hoa hậu Tiểu Vy ủng hộ 100 triệu đồng, gửi đến bà con nơi tâm bão. “Cầu chúc mọi người thật bình an, vững vàng vượt qua những ngày khó khăn này”, cô viết.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ bà con chịu ảnh hưởng cơn bão Bualoi như Tùng Dương và những người bạn (một tỷ đồng), Đức Phúc (một tỷ đồng), Mỹ Tâm (500 triệu đồng), Tuấn Hưng (500 triệu đồng), Hòa Minzy (300 triệu đồng), Ngọc Trinh (300 triệu đồng), Duy Mạnh và những người bạn (300 triệu đồng), Diệp Lâm Anh (111 triệu đồng), MC Thanh Mai (100 triệu đồng), ca nương Kiều Anh (100 triệu đồng), Bích Phương (100 triệu đồng), Hoa hậu Hương Giang (100 triệu đồng), vợ chồng Quang Hải (100 triệu đồng), Erik (100 triệu đồng), Rapper Rhymastic (100 triệu đồng), Quốc Thiên (100 triệu đồng), Ninh Dương Story (70 triệu đồng), Phùng Khánh Linh (50 triệu đồng), Phạm Quỳnh Anh (50 triệu đồng)...

Bão số 10 Bualoi cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 6h ngày 1/10, bão số 10 và mưa lũ đã khiến 51 người chết và mất tích, trong đó 29 người chết, 22 người mất tích. Các tỉnh chịu thiệt hại lớn gồm Ninh Bình (9 người), Thanh Hóa (4 người), Lào Cai (3 người), Quảng Trị (3 người). Ngoài ra, có 139 người bị thương và 8 ngư dân trên tàu BĐ 97258 TS ở Gia Lai mất liên lạc từ ngày 27/9.

Nhà Hoa hậu Lương Thùy Linh ngập sâu trong nước lũ

Chiều 1/10, Hoa hậu Lương Thùy Linh đăng tải một số hình ảnh nhà riêng của cô ở Cao Bằng ngập trong nước lũ. Người đẹp nói dù đang ở xa quê hương vì công việc, cô luôn theo dõi tin tức và cập nhật từ gia đình.

"Mỗi lần gọi về nhìn thấy cảnh nước lũ tràn vào nhà, bà con quê mình oằn mình chống chọi, mất mát nhà cửa, thậm chí cả người thân... Theo dõi thông tin từ báo đài và được mẹ cập nhật tình hình thì nhà mình, quê mình đã ngập trong nước. Không chỉ ở Cao Bằng mà nhiều tỉnh thành khác cũng đang hứng chịu những hậu quả rất nặng nề sau cơn bão Bualoi, lòng mình không khỏi xót xa và lo lắng. Đây là những hình ảnh được cập nhật từ ngay tại nhà Linh lúc này, thật đau xót quá”, cô viết.

Nhà Hoa hậu Lương Thùy Linh ngập gần hết tầng trệt.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết cô đã lên kế hoạch trao quà cho các em nhỏ ở Cao Bằng nhân dịp Trung thu nhưng phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn. Mặt khác, cô đóng góp một khoản tiền vào quỹ cứu trợ tỉnh Cao Bằng, hỗ trợ bà con khắc phục sau bão.

“Tôi cầu mong cho bà con quê mình và các vùng đang chịu ảnh hưởng sẽ được bình an, mọi nhà sớm ổn định. Tôi xin được đóng góp một phần nhỏ bé giúp sớm bà con khắc phục hậu quả", Lương Thùy Linh chia sẻ.