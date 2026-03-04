Cáo buộc chấn động giới giải trí

Park Bom đăng đàn tố cáo Sandara dùng ma túy

Ngày 3/3, Park Bom - giọng ca chính của nhóm nhạc nữ đình đám 2NE1 - bất ngờ đăng tải bức thư tay dài trên Instagram, đưa ra những cáo buộc gây sốc liên quan đến bê bối từng khiến cô lao đao nhiều năm trước.

Nữ ca sĩ cho biết cô muốn nói ra sự thật dù hiểu việc nhắc lại câu chuyện nhạy cảm này có thể làm dấy lên tranh cãi.

“Gửi đến mọi người. Tôi là Park Bom. Tôi viết những dòng này vì muốn chia sẻ sự thật. Tôi không bị bệnh và vẫn đang nỗ lực sống tốt. Nhưng tôi sắp nói về điều nhạy cảm và đáng sợ”, cô mở đầu.

Park Bom (trái) tố YG biến mình thành kẻ nghiện để che đậy việc dùng ma túy của thành viên cùng nhóm - Sandara.

Nữ ca sĩ nhắc lại vụ việc liên quan đến Adderall - loại thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADD/ADHD) - từng khiến cô bị điều tra và hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Thời điểm đó, Park Bom bị nghi ngờ nhập khẩu và sử dụng chất cấm, phía cô khẳng định đây là thuốc được bác sĩ kê đơn khi điều trị ở nước ngoài.

“Tôi rất sợ khi phải nhắc lại chuyện này. Chỉ cần cái tên đó xuất hiện trên tin tức cũng có thể hủy hoại danh tiếng của tôi. Khi ấy tôi đã cảm thấy như mình sắp chết… Nhưng giờ tôi lấy hết can đảm để nói ra”, cô viết.

Park Bom tuyên bố mình đã bị biến thành “vật tế thần” để che đậy vấn đề của người khác trong nhóm. Cô cho biết bản thân là bệnh nhân mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và cần dùng thuốc theo chỉ định y tế.

“Đó không phải là ma túy. Tôi là bệnh nhân ADD. Sandara Park mới là người bị phát hiện sử dụng chất cấm và để che đậy chuyện đó, họ đã biến thuốc điều trị của tôi thành vụ bê bối ma túy”, Park Bom khẳng định.

Cô cũng cho rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, Hàn Quốc chưa có quy định pháp lý rõ ràng về Adderall, nhưng sau sự việc của cô, luật liên quan đã được bổ sung.

Ca sĩ Park Bom hiện tại.

Trong phần cuối bức thư, Park Bom nhắc tên công ty quản lý cũ YG Entertainment, nhà sáng lập Yang Hyun Suk, nhà sản xuất Teddy Park và trưởng nhóm CL (Lee Chaerin).

“Tôi tha thiết mong mọi người hãy tìm hiểu sự thật đúng như nó vốn có. Và điều tôi thực sự muốn nói là: YG Entertainment, Yang Hyun Suk, Teddy Park và Lee Chaerin, xin đừng báo cáo với cơ quan chức năng rằng Park Bom đã dùng ma túy vượt quá liều quy định, trong khi suốt 30 năm qua tôi chưa từng sử dụng ma túy", cô nói.

Tôi cảm thấy như danh dự của mình đang bị tổn hại". Park Bom khiến mạng xã hội xôn xao.

Tình trạng của Park Bom

Giữa lúc dư luận dồn sự chú ý vào bài viết gây sốc của Park Bom, một người thân cận với cô đã lên tiếng trấn an và làm rõ tình hình.

“Chúng tôi vừa nắm được nội dung bài đăng. Như mọi người đã biết, đây là sự việc xảy ra khi Park Bom đang trong trạng thái sức khỏe không ổn định. Mong mọi người thông cảm”, đại diện phía Park Bom nói với Osen.

Theo nguồn tin từ Osen, nội dung trên được viết trong thời điểm Park Bom không ổn định về mặt tinh thần và những cáo buộc này không có cơ sở sự thật.

Đây không phải lần đầu Park Bom gây chú ý vì những phát ngôn liên quan đến công ty quản lý cũ. Năm 2025, cô từng công khai đơn khiếu nại nhằm vào cựu tổng giám đốc YG Entertainment là Yang Hyun Suk.

Khi đó, nữ ca sĩ viết: “Mọi người hãy tìm hiểu kỹ xem YG đã làm gì với Park Bom”. Ca sĩ cho rằng công ty không thanh toán đầy đủ lợi nhuận từ các hoạt động phát hành nhạc, biểu diễn, quảng cáo và sự kiện mà cô tham gia. Park Bom đưa ra con số ước tính gây khó hiểu về khoản tiền được cho là chưa thanh toán. Thời điểm đó, một người liên quan đến Park Bom thừa nhận: “Chúng tôi cũng không kiểm soát được tình hình”.

Sau sự việc, công ty quản lý hiện tại của cô là D-Nation Entertainment khẳng định mọi vấn đề thanh toán liên quan đến hoạt động của 2NE1 đã được giải quyết từ trước và không có đơn kiện nào được chính thức nộp. Công ty cho biết Park Bom đã tạm dừng mọi hoạt động để tập trung điều trị và hồi phục, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ nghệ sĩ lấy lại sức khỏe trong thời gian tới.