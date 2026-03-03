Yêu sách của Mỹ Tâm

Đặc quyền của Mỹ Tâm

Ngày 2/3, ê-kíp phim Tài tổ chức buổi công chiếu ra mắt tại TPHCM với sự tham gia của đạo diễn, nhà sản xuất và dàn diễn viên chính. Các nghệ sĩ lần lượt chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, từ định hướng thể loại, các phân đoạn hành động đến những câu chuyện hậu trường.

Xuất hiện tại buổi ra mắt, Mỹ Tâm thu hút sự chú ý khi nói thẳng về quan điểm lựa chọn vai diễn. Nữ ca sĩ cho biết ngay từ đầu cô đã xác định ranh giới của mình với các cảnh hành động.

"Tôi xác định không đánh nhau ngay từ đầu. Tôi có nói với Phến nếu có đánh, tôi xin không nhận vai", cô chia sẻ.

Theo Mỹ Tâm, gu thưởng thức và cảm nhận điện ảnh cá nhân ảnh hưởng đến quyết định nhận vai. Cô nói thêm: “Tôi thích gì đó mạnh mẽ nhưng phải có tình cảm, có gia vị vào thì vai diễn hợp lý hơn. Hành động cần đi kèm cảm xúc”.

Mỹ Tâm chia sẻ về quá trình làm việc với Mai Tài Phến và ê-kíp Tài.

Ở vai trò nhà sản xuất, Mỹ Tâm nhấn mạnh cô không can thiệp sâu vào chuyên môn đạo diễn: "Tôi khẳng định rằng tôi chỉ đến hỗ trợ đạo diễn bằng đôi tay và tấm lòng. Tôi cũng chỉ tham gia khoảng 10% kịch bản, chủ yếu điều chỉnh câu từ và thêm một số chi tiết nhỏ cho nhân vật nữ nhằm tăng chiều sâu cảm xúc".

Trong quá trình trả lời truyền thông, nhiều lần Mỹ Tâm "gọi hớ" Mai Tài Phến là anh. Nói về việc xưng hô với đạo diễn kém mình 10 tuổi, nữ ca sĩ nói đó là thói quen khó bỏ sau nhiều năm hợp tác. “Tôi bị quen từ khi đóng Chị trợ lý của anh. Từ phim đó xong là đã xưng em rồi”, cô cười chia sẻ.

Trước câu hỏi về lời hứa "công bố điều chấn động" nếu doanh thu Tài vượt trăm tỷ, Mỹ Tâm chọn cách trả lời hài hước: “Bây giờ tôi tạm thời bị mất trí nhớ, mất kết nối. Khi nào phim trăm tỷ hơn rồi mình tính”.

4 năm để Mai Tài Phến đưa phim ra rạp

Đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời tham gia diễn xuất, Mai Tài Phến cho biết anh đã ấp ủ dự án 3-4 năm. "Tôi dựa trên những tưởng tượng của mình và thiết kế tính cách, hoàn cảnh của nhân vật. Tôi tin đã làm gì sẽ phải nhận thành quả hoặc hậu quả”, anh nói.

Về các phân đoạn hành động, nam đạo diễn nhấn mạnh triết lý làm phim: “Nó không phải đánh để đẹp, đánh để nó có cảm xúc của nhân vật này. Tôi cũng cộng tác vào việc tạo ra những cái bài đánh, bộ thế luôn nằm trong đầu mình chứ không phải là mình xem rồi mình tập lại”.

Đạo diễn Mai Tài Phến nói an tâm khi có Mỹ Tâm bên cạnh.

Theo tiết lộ, mỗi bài hành động mất khoảng 10 ngày tập luyện, tổng cộng gần 3 tuần cho các phân đoạn lớn. “Tôi quyết tâm và tự tin 100% với những phân cảnh hành động”, anh khẳng định.

Tuy nhiên, việc đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc cũng tạo ra áp lực không nhỏ. “Mấy ngày đầu là tôi thật sự rất áp lực luôn. Nhưng có Tâm ở bên cạnh thì đỡ, an tâm hơn", nam đạo diễn chia sẻ về bạn diễn, đồng thời là nhà sản xuất của phim.

Nói về quá trình làm việc với diễn viên, Mai Tài Phến cho biết nhiều cảnh quay đạt hiệu quả ngay từ lần đầu. Anh gọi Mỹ Tâm là “nữ hoàng one take” của đoàn phim khi nhiều phân đoạn “một phát ăn ngay”.

“Tôi không cần mô tả quá nhiều với diễn viên. Các anh chị đều làm rất mượt. Tôi chỉ lo lắng ở những phân cảnh hành động”, anh nói thêm.

Ban đầu, kịch bản được xây dựng theo hướng thuần hành động, nhưng sau đó đã chỉnh sửa nhiều lần để hoàn thiện bản cuối cùng. “Nếu phim đạt mốc trăm tỷ đồng, tôi sẽ cố gắng thực hiện những dự án tiếp theo”, Mai Tài Phến chia sẻ.

Bất ngờ với Hạnh Thúy và Hồng Ánh

Trong phim Tài, Hạnh Thúy đóng vai bà mẹ lam lũ, thương con nhưng "nhúng chàm" vì nghèo khó. Chia sẻ sau buổi ra mắt, Hạnh Thúy kể lại trải nghiệm bị cột dưới cống, một trong những phân đoạn khiến khán giả tò mò về độ khó.

“Nó không nguy hiểm như mọi người tưởng. Tôi thấy thư giãn lắm do nước ấm, mát nhẹ. Ban đầu, đứng trên bờ nhìn dòng nước có vẻ xiết và đáng sợ, nhưng ê-kíp cascadeur đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí tự mình xuống thử nghiệm trước khi tôi thực hiện cảnh quay", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, Hạnh Thúy nói cô không nhận ra Mai Tài Phến sau một tuần đóng máy. "Bây giờ nhìn Phến 'có da có thịt' Nhưng lúc đóng phim xong, bạn gầy và đen rất nhiều, người khô lại, nhìn rất thương", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Xuất phát từ sự cảm thông, các diễn viên trong đoàn luôn cố gắng hoàn thành cảnh quay nhanh và tốt nhất có thể. “Nhiều khi khán giả thấy diễn viên đóng phim sao cực quá. Nhưng thực chất đạo diễn còn cực hơn. Tôi thấy tội đạo diễn, cố làm sao cho tốt nhất có thể, để đạo diễn đỡ cực vì chạy hoài tội nghiệp", Hạnh Thúy chia sẻ.

Hồng Ánh cũng là nhân tố đáng chú ý của Tài. Nữ nghệ sĩ đóng vai bà Kim, bà trùm kinh doanh vàng và đồng USD ở miền Tây. Đây là lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy Hồng Ánh phản diện 100%, từ tạo hình đến những màn âm mưu, cố tình giết người để đạt được mục đích.

Dàn diễn viên chính chia sẻ quá trình ghi hình bộ phim.

“Chắc có lẽ đây là lần đầu nhiều khán giả nhìn thấy tôi đóng vai phản diện. Ban đầu, khi nhận lời mời, tôi chỉ nghĩ mình vào vai nhân vật phụ nữ nông thôn lam lũ, chịu thương chịu khó hay là có số phận. Tôi bất ngờ khi được giao vai bà Kim, vai diễn thường dành cho nam giới thôi", Hồng Ánh chia sẻ.

Ở góc độ chuyên môn, Hồng Ánh đánh giá cao sự táo bạo của Mai Tài Phến. “Đây cũng là cách nhìn rất là táo bạo của đạo diễn trẻ với dự án đầu tay. Cảm ơn vì đã khai thác Hồng Ánh ở khía cạnh này”, cô nhận xét đạo diễn.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự hồi hộp khi chờ xem bản phim hoàn chỉnh và cảm ơn Mai Tài Phến đã trao cơ hội để cô giới thiệu đến khán giả “những cái khác biệt của Hồng Ánh” so với hình ảnh quen thuộc lâu nay.

Sỹ Toàn gửi lời cảm ơn đến khán giả và chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho các cảnh hành động: "Tôi xin cám ơn quý vị vì đã dành thời gian cho anh em. Anh em cascadeur cũng chuẩn bị rất kỹ để thực hiện những phân cảnh hành động. Nhờ đó, mức độ hành động cũng rất ấn tượng".

Các diễn viên Vinh Râu và Long Đẹp Trai cũng cho biết quá trình quay phim diễn ra mượt mà với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận sản xuất. Theo họ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về bối cảnh, kỹ thuật và diễn xuất đã giúp nhiều phân đoạn đạt hiệu quả như mong muốn.

Tài ra rạp giữa lúc bốn bộ phim Tết dần giảm sức hút. Đây là giai đoạn thuận lợi để tác phẩm rộng đuờng cán mốc trăm tỷ đồng. Thể loại hành động đang được khán giả ưa chuộng trở lại sau vài năm gần như mất tích. Thời điểm này, phòng vé cũng không có phim Việt nổi bật. Sức hút của bộ đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến và nhiều cái tên thực lực như Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai... đủ sức kéo chân khán giả ra rạp sau Tết.