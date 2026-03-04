Ngọc Sơn tiết lộ “gia tài” đặc biệt được lưu giữ cẩn thận suốt 50 năm

Ngọc Sơn rất trân quý những trang báo, bài viết về mình đã được cha mẹ anh kỳ công cắt dán và lưu giữ qua bao năm tháng

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, mỗi khi thấy con trai xuất hiện trên báo, cha mẹ anh đều cẩn thận cắt lại và cất giữ. Qua thời gian, những trang báo ấy dần trở thành một bộ sưu tập lớn, ghi lại gần như trọn vẹn hành trình hơn nửa thế kỷ hoạt động của anh, từ giai đoạn đầu đi hát, những dấu mốc trong sự nghiệp cho đến các hoạt động nghệ thuật sau này.

Nhìn lại nhiều trang báo đã ngả màu theo năm tháng, Ngọc Sơn xúc động tâm sự, đó là những kỷ vật vô giá với mình. Lật giở từng trang viết, anh không chỉ nhớ về những chặng đường đã đi qua trong nghề mà còn cảm nhận rõ tình yêu thương và sự dõi theo lặng lẽ của cha mẹ dành cho mình. Chính sự chăm chút ấy khiến bộ sưu tập trở thành một phần ký ức đặc biệt của gia đình anh.

Cũng theo Ngọc Sơn, cha mẹ luôn là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của nam ca sĩ. Tình cảm dành cho đấng sinh thành cũng là cảm hứng để từ đó anh sáng tác ra nhiều ca khúc về gia đình, về công ơn cha mẹ. Với Ngọc Sơn, tình yêu của gia đình cùng sự ủng hộ của khán giả là hai điều quý giá nhất đã nâng đỡ mình trong suốt hành trình làm nghệ thuật.

Trải qua hơn 50 năm gắn bó với sân khấu, Ngọc Sơn cho rằng những trang báo cũ được cha mẹ mình gìn giữ không chỉ là tư liệu về sự nghiệp mà còn là lời nhắc nhở về hành trình đã qua, về những tình cảm chân thành đã giúp anh có được vị trí hôm nay. Vì vậy, đó mới chính là “gia tài” quý giá nhất với anh sau nhiều năm làm nghề.

Ngọc Sơn trung thành với cách gọi khán giả là "đại gia đình"

Nói thêm về cách gọi khán giả là "đại gia đình", Ngọc Sơn lý giải, cách xưng hô đó đã trở thành dấu ấn riêng của mình. Với nam ca sĩ, mỗi lần bước ra sân khấu không đơn thuần là biểu diễn mà giống như trở về gặp gỡ những người thân yêu đã đồng hành cùng anh trên chặng đường hoạt động nghệ thuật. Chính tình cảm ấy khiến mỗi buổi biểu diễn luôn mang màu sắc gần gũi, ấm áp, như một cuộc hội ngộ giữa người nghệ sĩ và những khán giả đã gắn bó với âm nhạc của anh qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh những sáng tác về gia đình, Ngọc Sơn cũng chia sẻ rằng nhiều bản tình ca được anh viết từ chính những trải nghiệm cá nhân, từ những lần rung động, yêu thương cho đến cả những tổn thương trong tình cảm. Với anh, âm nhạc cũng là cách để tự chữa lành, để chuyển hóa cảm xúc thành giai điệu và chia sẻ cùng khán giả. Nam ca sĩ tiết lộ, anh đang thực hiện một ca khúc mới mang âm hưởng quê hương miền Tây gợi nhớ ký ức tuổi thơ với hình ảnh người mẹ tảo tần và những cánh đồng mênh mang. Bài hát được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch cảm xúc nhân văn vốn là dấu ấn quen thuộc trong âm nhạc của Ngọc Sơn.