Tùng Dương góp một tỷ đồng, Đức Phúc cũng chuyển ngay một tỷ đồng tới vùng lũ

Ngày 30/9, ca sĩ Tùng Dương cho biết anh cùng nhóm bạn thân thiết đã cùng nhau quyên góp được số tiền một tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh thành đang chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10) gây ra gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa.

Theo Tùng Dương, ngay khi bão Bualoi đổ bộ vào Việt Nam, anh liên tục cập nhật thông tin và không khỏi xót xa trước hình ảnh người dân ở nhiều tỉnh thành miền Trung chống chọi với cơn bão.

Tùng Dương cùng một số người bạn quyết định thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 5 tỉnh thành để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Đây không phải lần đầu ca sĩ Tùng Dương có nghĩa cử thể hiện tinh thần "tương thân tương ái’’, chia sẻ nỗi đau với đồng bào gặp thiên tai, bão lũ, dịch bệnh…

Trong chiều 30/9, Tùng Dương đã liên lạc với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 2 tỉnh Quảng Trị, Nghệ An và chuyển 500 triệu đồng trong tổng số tiền quyên góp được.

Số tiền 500 triệu đồng còn lại sẽ sớm được anh gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa. Toàn bộ số tiền quyên góp được anh đại diện chuyển đến 5 tỉnh sẽ được sao kê, có biên lai và đăng tải trên trang cá nhân những ngày tới.

“Tôi mong rằng việc làm của mình và những người bạn sẽ làm vơi bớt đau thương, mất mát, giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống”, Tùng Dương chia sẻ.

Nam ca sĩ tiếp tục kêu gọi bạn bè thân thiết quyên góp để hỗ trợ được thêm người dân tại các tỉnh thành nơi bão Bualoi càn quét qua và để lại hậu quả nặng nề.

Đức Phúc đăng tải hình ảnh chuyển khoản ủng hộ một tỷ đồng, chia sẻ khó khăn với bà con đang trực tiếp ảnh hưởng và chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi.

“Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này”, Đức Phúc chia sẻ.

Sau khi giành quán quân Intervision 2025 trở về Việt Nam, Đức Phúc dự định trích một tỷ đồng để làm thiện nguyện, đặc biệt hướng đến những em nhỏ và các cụ già neo đơn... Tuy nhiên, trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra cho đồng bào miền Trung, quán quân Intervision 2025 đã quyết định chi khẩn cấp một tỷ đồng để kịp thời giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả trận bão.

Chiều 30/9, ca sĩ Duy Mạnh và những người bạn đóng góp 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ bà con Thanh Hóa vượt qua bão lũ thông qua Quỹ phòng chống bão lụt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nam ca sĩ chia sẻ anh có kỷ niệm và gắn bó đặc biệt với mảnh đất xứ Thanh. “Tôi và những người bạn của mình xin gửi đến bà con Thanh Hoá một chút tấm lòng. Mong bà con bình an, vượt qua cơn bão lũ”, anh viết.

Cũng trong chiều 30/9, Bích Phương ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con chịu ảnh hưởng cơn bão số 10, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cô chia sẻ: “Xin được đóng góp một chút tấm lòng đến đồng bào mình đang hứng chịu thiệt hại bão Bualoi gây ra. Cầu mong mọi người đều bình an và mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Bích Phương thông báo tạm hoãn lịch ra mắt MV để tập trung cập nhật thông tin cần thiết trong thời gian cơn bão số 10 diễn biến phức tạp.

“Xin lỗi khán giả và mong các bạn thông cảm vì đã lỡ hẹn. Bích Phương sẽ thông báo phát hành sản phẩm vào thời điểm phù hợp hơn. Lúc này xin được chia sẻ đến khó khăn của bà con ở những nơi đang chịu thiệt hại, cầu chúc bình an đến tất cả”, Bích Phương viết.

Tương tự, Phạm Quỳnh Anh tạm hoãn buổi họp báo ra mắt EP Xinh sao phải khóc và quyên góp 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào.

Ninh Dương Story ủng hộ đồng bào bão lũ 70 triệu đồng kèm chia sẻ: "Trước những thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra, Ninh và Dương xin được chung tay đóng góp một phần nhỏ bé để đồng hành cùng cộng đồng trong công tác khắc phục hậu quả sau bão. Cầu mong bình an cho mọi người".

Ngày 29/9, Hoa hậu Hương Giang gửi 100 triệu đồng đến Ban Cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 28/9, Tuấn Hưng tổ chức giải pickleball hướng về đồng bào lũ lụt, quyên góp được hơn 500 triệu đồng. Nam ca sĩ cho biết đoàn đang sắp xếp đi miền Trung, nếu không sẽ chuyển tiền đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.