Hương Giang, Ninh Dương Story góp hàng trăm triệu đến dân chịu bão Bualoi

Những ngày qua, người dân tại các tỉnh Ninh Bình, Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên... chịu nhiều thiệt hại về người và của do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Với truyền thống nhân ái, yêu thương, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau của người Việt bao đời nay, nhiều nghệ sĩ không đứng ngoài nỗi đau của đồng bào.

Hoa hậu Hương Giang đóng góp 100 triệu đồng đến Ban Cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chia sẻ: "Chứng kiến những thiệt hại của bão Bualoi gây ra tới giờ phút này thực sự quá nặng nề. Tôi xin được góp một phần nhỏ bé để khắc phục phần nào thiệt hại mà bão gây ra. Chỉ cầu mong mọi người sẽ được bình an vượt qua giai đoạn này".

Ninh Dương Story - hai KOLs nổi tiếng mạng xã hội - đóng góp 70 triệu đồng cùng chia sẻ: "Trước những thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra, Ninh và Dương xin được chung tay đóng góp một phần nhỏ bé để đồng hành cùng cộng đồng trong công tác khắc phục hậu quả sau bão. Cầu mong bình an cho mọi người".

Hương Giang, Ninh Dương Story ủng hộ người dân vùng lũ, các fan chung tay làm theo. Ảnh: Tư liệu

Đáng chú ý, bên dưới bài viết, nhiều khán giả và người hâm mộ Hương Giang, Ninh Dương Story đua nhau gửi ảnh đóng góp cho người dân vùng lũ, cho thấy sức ảnh hưởng thực tế của nghệ sĩ, người nổi tiếng trong việc lan tỏa giá trị tích cực, thông điệp nhân văn đến cộng đồng.

Ngày 28/9, ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức giải thi đấu pickleball Tôi là người Việt Nam - Hướng về đồng bào lũ lụt. Nhiều VĐV, nhà hảo tâm là bạn bè anh tham gia quyên góp, tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Tuấn Hưng nói đoàn đang sắp xếp đi miền Trung, nếu không được sẽ chuyển tiền đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhiều nghệ sĩ chấp nhận thiệt hại, hủy hoạt động ra mắt sản phẩm để tỏ lòng sẻ chia với đồng bào.

Nhóm nhạc Chillies thông báo hoãn lịch ra mắt MV Gold tối 29/9 đồng thời xin lỗi về việc bản audio của ca khúc vẫn được phát hành trên các nền tảng nhạc số vì "hệ thống không xử lý kịp việc thay đổi thời gian phát hành".

Rapper Wean Lê chia sẻ với VietNamNet cũng hủy lịch phát hành MV Bao lâu rồi em, mong khán giả thông cảm.

"Cơn bão Bualoi đang đổ bộ về các tỉnh, thành, gây ra nhiều thiệt hại và tổn thất nghiêm trọng. Mọi người giữ an toàn, hạn chế ra đường. Mong bình an đến mọi người, đặc biệt là người dân vùng tâm bão", anh chia sẻ.