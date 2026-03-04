Quốc Trường: 'Tôi quý mến Ngọc Trinh'

Quốc Trường và Ngọc Trinh gần đây được nhiều khán giả chú ý khi thường xuyên xuất hiện bên nhau. Trong một livestream, Quốc Trường bất ngờ tặng Ngọc Trinh bánh kem với phông nền cổng vu quy. Nhiều người hâm mộ gọi đây là màn cầu hôn chưa chính thức của diễn viên dành cho người đẹp sinh năm 1989.

Chia sẻ với Ngôi Sao, Quốc Trường phủ nhận thông tin cầu hôn Ngọc Trinh và cho biết đó chỉ là tình huống tạo bất ngờ, làm tăng không khí vui vẻ cho buổi livestream của cả hai. Khi được hỏi về mối quan hệ với Ngọc Trinh, diễn viên Về nhà đi con nói anh trân quý người đẹp, cả hai không chỉ là bạn bè mà còn là đối tác kinh doanh. Quốc Trường không phủ nhận tình cảm dành cho "Nữ hoàng nội y", khẳng định: "Tôi quý mến Ngọc Trinh". Tuy nhiên, anh xin phép giữ im lặng trước câu hỏi về tin đồn đang tán tỉnh người đẹp sinh năm 1989.

Quốc Trường tích cực đăng ảnh sánh đôi với Ngọc Trinh trên trang cá nhân.

Từ đầu năm 2026, Quốc Trường liên tục đăng ảnh cùng Ngọc Trinh. Dịp Tết Nguyên đán, anh còn đưa bố mẹ từ Cần Thơ đến ủng hộ nhà hàng mới khai trương của người đẹp ở TP HCM. Nam diễn viên đăng khoảnh khắc cô tình tứ khoác tay mình và viết "Ok, chốt đơn, khách hàng và cả nhà đều vui". Khi nhiều bạn bè và người nổi tiếng vào nhận xét đẹp đôi, động viên hai người đến với nhau, anh mới giải thích họ chỉ "chốt đơn" hợp tác làm ăn. Bất chấp những đồn đoán gia tăng, anh vẫn liên tục đăng ảnh chung với Ngọc Trinh và nhiệt tình tương tác trên trang cá nhân của cô.

Quốc Trường từng có tin đồn tình cảm với nhiều người đẹp trong showbiz hợp tác với mình, trong đó có ca sĩ Bảo Anh, diễn viên Midu, Minh Hằng... Tuy nhiên, những lần trước đó anh đều lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên có lần cho biết khó tìm đối tượng kết hôn vì nhiều người dè chừng trước hình tượng quý ông độc thân của mình, không cho anh cơ hội tán tỉnh hay tìm hiểu. Nhiều người còn nói anh quá hoàn hảo, không tạo được cảm giác an toàn cho phụ nữ.

Diễn viên cho biết thích phụ nữ có vẻ đẹp bánh bèo, nữ tính khiến mình muốn che chở. Anh cũng mong người phụ nữ của mình biết đối nhân xử thế, không coi thường ai, không ky bo tính toán vật chất nhỏ nhặt, cũng không thù dai đến mức có chuyện gì cũng nhắc tới nhắc lui. Anh không ngại yêu người cùng nghề, sẵn sàng để vợ ra ngoài đi làm để có sự độc lập, tự do riêng nhưng cũng mong cô ấy biết cân bằng gia đình và công việc, có thể dành ưu tiên cho những bữa cơm nhà thay vì đi công tác triền miên.

Quốc Trường khi cùng gia đình đến ủng hộ nhà hàng của Ngọc Trinh.

Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh bén duyên với phim ảnh từ khi giành giải Nhất cuộc thi Ngôi sao ngày mai 2009. Nam diễn viên từng tham gia khoảng 40 phim ở phía Nam, gây ấn tượng mạnh với vai Vũ trong Về nhà đi con. Sau đó, anh chủ yếu phát triển trong mảng điện ảnh, sắp ra mắt vai mới trong phim Ốc mượn hồn sẽ ra mắt vào tháng 6.

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh (nay là Vĩnh Long). Cô nổi tiếng từ những năm 2010 với danh xưng "nữ hoàng nội y", ban đầu hoạt động với vai trò người mẫu, sau đó mở rộng hoạt động sang kinh doanh và diễn xuất. Ngọc Trinh từng tham gia các phim Vòng eo 56, Vu quy đại náo, Chị mẹ học yêu, Em là của em, Chị chị em em 2 và Chị dâu. Những năm gần đây, cô được nhận xét tiến bộ về diễn xuất.