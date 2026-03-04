Phim 'Thỏ ơi' của Trấn Thành cán mốc 400 tỷ đồng

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim Thỏ ơi của Trấn Thành đã vượt mốc 400 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu. Đây là bộ phim thứ 4 liên tiếp của Trấn Thành chinh phục cột mốc phòng vé này. Hiện tại, bộ phim đang xếp thứ 6 trong danh sách những phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đứng sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước, Nhà bà Nữ và Bố già.

Hiện tại, Thỏ ơi vẫn giữ vị trí top 1 song sức nóng đã giảm. Không chỉ áp đảo phòng vé, Thỏ ơi còn tạo ra lượng thảo luận lớn nhất mùa phim Tết. Theo bảng xếp hạng thảo luận phim Tết Bính Ngọ 2026 (16/2–22/2), tác phẩm dẫn đầu với 639.249 lượt đề cập, vượt xa các đối thủ phía sau.

"Thỏ ơi" vượt mốc 400 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu.

Bộ phim Thỏ ơi là tác phẩm điện ảnh thứ 5 của Trấn Thành, lấy bối cảnh một talkshow do nhân vật “chị Bờ Vai” (LyLy) dẫn dắt, nơi các khách mời giấu mặt chia sẻ câu chuyện cá nhân. Nhân vật Thỏ - Nhật Hạ (Rapper Pháo) xuất hiện với câu chuyện về mối quan hệ yêu đương có dấu hiệu kiểm soát và thao túng.

Trấn Thành vào vai người bạn trai cũ có tâm lý phức tạp của Nhật Hạ. Phim tập trung khai thác các mối quan hệ độc hại và khoảng trống kết nối trong đời sống hiện đại.

Với Thỏ ơi, nam đạo diễn đã có những điều chỉnh đáng kể trong cách tiếp cận khán giả khi khai thác đề tài là các mối quan hệ độc hại và khoảng trống kết nối trong đời sống hiện đại. Phim được nhìn nhận là nổi bật về chất lượng trong nhóm tác phẩm ra rạp dịp mùng 1 Tết năm nay.

Phim Thỏ ơi tiếp tục thiết lập cột mốc 400 tỷ đồng càng củng cố vị thế “bảo chứng phòng vé” của Trấn Thành mỗi dịp Tết. Trước đó, các phim do anh đạo diễn đều đạt doanh thu ấn tượng: Mai thu 551 tỷ đồng, Nhà bà Nữ đạt 460 tỷ đồng, Bố già thu 427 tỷ đồng và Bộ tứ báo thủ cán mốc 332 tỷ đồng.