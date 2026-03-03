Nghệ sĩ Nhân dân là Phó Giám đốc Sở, từng đóng vai nữ Anh hùng Võ Thị Sáu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nghệ sĩ Nhân dân duy nhất lĩnh vực âm nhạc ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong danh sách 64 ứng viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM vừa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố có tên Nguyễn Thị Thanh Thúy (tức Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy ứng cử Đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 4 của TP.HCM. Ảnh: TL

Theo phân công, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy sẽ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại đơn vị bầu cử số 4, TP.HCM. Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy cho biết, cô vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Hội đồng bầu cử Thành phố giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Với nữ nghệ sĩ, đây vừa là vinh dự của một người nghệ sĩ, một nhà quản lý nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm trước cử tri thành phố và cử tri cả nước.

Trước đó, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy là Đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa VIII và khóa IX. Ở vai trò Đại biểu Hội đồng Nhân dân, nữ nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp thiết thực cho thanh niên, văn nghệ sĩ cũng như sự phát triển đa dạng về văn hóa của thành phố mang tên Bác.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy từng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa VIII và khóa IX. Ảnh: TL

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy sinh năm 1977 tại Trà Vinh (cũ) trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và niềm đam mê ca hát. Đến năm 15 tuổi, Thanh Thúy gia nhập Đoàn nghệ thuật Quân khu 7, được đào tạo bài bản để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, theo đuổi dòng nhạc cách mạng.

Năm 1994, ở tuổi 17, Thanh Thúy ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM. 3 năm sau, cô tiếp tục khẳng định tài năng khi đạt giải Nhất Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1997.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy được xem là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của dòng nhạc truyền thống cách mạng, dân ca; nhiều tác phẩm âm nhạc do cô thể hiện đã tạo những ấn tượng sâu sắc và được rất nhiều khán giả yêu thích như: Viếng lăng Bác, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Gần lắm Trường Sa, Xuân chiến khu, Anh Ba Hưng, Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn, Qua sông…

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy từng đóng vai Anh hùng Võ Thị Sáu trong phim "Người con gái đất đỏ" của đạo diễn Lê Dân. Ảnh: TL

Đặc biệt, ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu của tác giả Nguyễn Đức Toàn đã đưa Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy đến với điện ảnh qua vai diễn đầu tiên là nhân vật Anh hùng Võ Thị Sáu trong phim Người con gái đất đỏ của đạo diễn Lê Dân. Vai diễn Võ Thị Sáu đã giúp nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng cả nước.

Sau vai diễn này, Thanh Thúy liên tục được mời tham gia hàng chục bộ phim, giúp chị khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý như Lệ Mai (cô gái người Việt gốc Hoa) của phim truyền hình Đất khách; Ngọc Lan, Ngọc Hoa trong phim truyền hình Mắt bướm của đạo diễn Phạm Ngọc Châu…

Quá trình hoạt động nghệ thuật của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy được tiếp tục khẳng định ở vai trò đạo diễn sân khấu. Cô nỗ lực học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và đã tốt nghiệp ngành Đạo diễn loại Giỏi với vở cải lương Huyền thoại tình yêu của tác giả Hùng Tấn.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM vào cuối năm 2017. Trong những năm qua, nữ nghệ sĩ đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong công tác quản lý văn hóa nghệ thuật, đặc biệt ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Những dấu ấn của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy ghi đậm dấu ấn trong dòng nhạc cách mạng với nhiều ca khúc để đời. Ảnh: TL

Từ nền tảng là một nghệ sĩ trưởng thành từ âm nhạc và sân khấu, cô thấu hiểu đời sống nghề nghiệp của văn nghệ sĩ, những khó khăn, trăn trở của các đơn vị nghệ thuật công lập lẫn xã hội hóa. Chính vì vậy, trong vai trò quản lý, cô luôn nỗ lực kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với giới sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường hoạt động nghệ thuật ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Không chỉ tham gia hoạch định chính sách, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy còn trực tiếp đồng hành cùng nhiều chương trình, liên hoan, sự kiện văn hóa lớn của thành phố; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống song song với khuyến khích các mô hình sáng tạo mới. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm sân khấu và tư duy quản lý đã giúp cô tạo nên hình ảnh một nhà quản lý văn hóa sâu sát, trách nhiệm và giàu tâm huyết với sự phát triển bền vững của đời sống văn hóa TP.HCM.

Trên cương vị của một Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy nhìn nhận công tác hoàn thiện thể chế, chính sách thời gian qua luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định là "đột phá của đột phá" nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội.

Và vai trò của Đại biểu Quốc hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, ngành công nghiệp văn hóa, thông qua ba hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng.

Đại biểu Quốc hội không chỉ tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn chuyển hóa tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thành các quy định cụ thể, tạo hành lang pháp lý vững chắc để thúc đẩy phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và bảo tồn di sản của dân tộc.

Với những đóng góp không ngừng cho nghệ thuật, Thanh Thúy vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023.

Ở tuổi 49, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Hành trình nghệ thuật giàu dấu ấn của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Thúy không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho các nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những người yêu mến dòng nhạc cách mạng.