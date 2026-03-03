Hòa Minzy được fan tặng 6 cây vàng?

"Bắc Bling" của Hòa Minzy cán mốc 300 triệu views sau 1 năm

Sau 1 năm ra mắt, "Bắc Bling" của Hòa Minzy cán mốc 300 triệu views

Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ khi được nhóm fan tặng món quà đặc biệt là 6 "cây vàng" nhân dịp MV Bắc Bling tròn 1 tuổi. Khoảnh khắc nhận quà khiến nữ ca sĩ không giấu được sự ngỡ ngàng. Cô bật cười thích thú, liên tục cảm ơn và tương tác hài hước với người hâm mộ ngay trên sân khấu.

Hòa Minzy là một trong những giọng ca nổi bật của Vbiz với hình ảnh gần gũi, giàu năng lượng tích cực. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh ghi dấu ấn bằng loạt bản hit cùng phong cách giao lưu thân thiện, được đông đảo khán giả yêu mến.

Trong năm qua, "Bắc Bling" được xem là thành tích nổi bật nhất của Hòa Minzy. Ca khúc cũng giúp Hòa Minzy càn quét hầu hết các giải thưởng âm nhạc, trong đó có Giải Mai Vàng lần thứ 31 do Báo Người Lao Động thực hiện.

Sau 1 năm ra mắt, ca khúc "Bắc Bling" cán mốc 300 triệu lượt xem. Nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Chúc mừng gần 300 triệu views sau 1 năm ra mắt, em xin cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em có thành công để đời này". Chia sẻ của Hòa Minzy nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Hòa Minzy được đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu"

Hòa Minzy được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Ca sĩ Hòa Minzy xúc động chia sẻ trên trang cá nhân mới đây: "Hòa đã lọt vào đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm nay. Giải thưởng mà bất cứ thanh niên yêu nước nào cũng mong muốn nhận được". Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025, một trong những phần thưởng cao quý dành cho thanh niên có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực trên đất nước.

Ngay sau khi dòng thông báo được đăng tải, Hòa Minzy đã nhận được vô số bình luận chúc mừng từ người hâm mộ khắp cả nước. Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân không quá 35 tuổi có thành tích nổi bật, góp phần tích cực vào sự phát triển xã hội ở nhiều lĩnh vực như học tập, sáng tạo, xã hội, thể thao, văn hóa - nghệ thuật, khởi nghiệp và hoạt động cộng đồng.

Fan tặng Hòa Minzy 6 cây vàng nhân dịp Bắc Bling sinh nhật 1 tuổi

Trở lại với món quà đặc biệt là 6 "cây vàng" fan tặng, mang xã hội bùng nổ vì với giá thành của vàng hiện tại, đây là khoản tiền kếch xù. Tuy nhiên, thực tế, đây chỉ là món quà tinh thần, mang tính động viên Hòa Minzy mà thôi.

Thực chất 6 cây vàng chỉ là trang sức mạ vàng, mang tính tượng trưng nhưng ý nghĩa tinh thần phía sau mới là điều đáng chú ý. Món quà được khán giả chuẩn bị như một cách "lấy hên" cho chặng đường tiếp theo của nữ ca sĩ, đồng thời tạo nên màn tương tác gần gũi, vui vẻ giữa thần tượng và fan.

Nhiều khán giả nhận xét sự duyên dáng, tự nhiên của giọng ca sinh năm 1995 chính là yếu tố giúp cô giữ được lượng người hâm mộ bền vững suốt nhiều năm qua.