Ảnh sao 4/3: Midu ngắm ông xã trượt tuyết ở Hàn Quốc

Đầu năm, Midu và ông xã Minh Đạt đi ngắm tuyết ở Hàn Quốc. Tuy nhiên thay vì tận hưởng trượt tuyết cùng chồng, diễn viên chọn ngồi bên cửa sổ và ngắm chồng từ xa.

Cao Thái Hà khoe thành quả sau một buổi mua sắm. Cô cho biết được em trai nhận xét là 'theo chủ nghĩa tiêu dùng'.

Diện cùng một style trang phục, Minh Hằng và Bùi Quỳnh Hoa được nhận xét như chị em.

Lê Phương đưa gia đình đi chùa nhân dịp Rằm tháng Giêng để cầu may mắn, bình an.

Quỳnh Lương tận hưởng cuộc sống bỉm sữa thư thái trong nhà vườn của gia đình chồng ở Vĩnh Long.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà tay trong tay thể hiện tình cảm. Những năm qua, Ngọc Hà luôn bên cạnh động viên, đồng hành cùng Công Lý khi anh chữa bệnh.

Kỳ Duyên khoe căn bếp được cô sắm sửa có giá 'gần bằng tiền sửa nhà'. Từ khi chuyển về căn hộ mới, hoa hậu thích nấu ăn, thường mời bạn bè đến nhà thưởng thức.

Lọ Lem - con gái nghệ sĩ Quyền Linh - khoe vẻ mong manh khi đi biển Côn Đảo.

Minh Tú thả dáng gợi cảm trong chuyến đi biển ở Oman. Dịp Tết vừa qua, cô theo chồng Tây sang Oman công tác và bị kẹt lại một ngày do chiến sự Trung Đông, nhưng cả hai đã về Việt Nam an toàn.

Á hậu Phương Anh theo mốt diện bikini gợi cảm giữa trời tuyết âm độ ở Nhật Bản.