Victoria Beckham được khen vẫn giữ phong độ 'nữ hoàng WAG' sau 20 năm

Vic ở World Cup 2000 (trái) và ở World Cup 2026 (phải). Ảnh: DM

Hai thập kỷ sau khi trở thành biểu tượng WAG (vợ và bạn gái cầu thủ) nổi tiếng nhất nước Anh tại World Cup 2006 ở Đức, Victoria Beckham tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên khán đài FIFA World Cup 2026 cùng chồng, David Beckham và các con.

Theo Daily Mail, từ phong cách tối giản đến thần thái lạnh lùng và kiểu vỗ tay đặc trưng, nhà thiết kế 52 tuổi gần như vẫn giữ nguyên "chất Victoria Beckham" sau 20 năm.

Chuyên gia tạo mẫu Lisa Talbot nhận định: "Ngày trước là váy ôm sát, giày cao gót và kính râm cỡ lớn. Bây giờ, những yếu tố ấy được làm mới bằng quần ống rộng may đo, blazer sắc nét, váy suông thanh lịch. Cô ấy phát triển hình ảnh của mình mà không đánh mất bản sắc".

Theo chuyên gia này, Vic là minh chứng cho việc một biểu tượng thời trang không cần liên tục thay đổi để duy trì sức hút. Điều quan trọng là biết làm mới tủ đồ nhưng vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

Bà mẹ bốn con vẫn giữ phong cách tối giản sau 20 năm. Ảnh: DM

Daily Mail cũng chỉ ra nhiều điểm tương đồng giữa hình ảnh Victoria tại World Cup 2006 và FIFA World Cup 2026.

Ở trận Argentina gặp Cape Verde đầu tháng 7, Victoria xuất hiện với áo ba lỗ đen kết hợp kính râm bản lớn - phong cách gần như không thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao của giới WAG. Trong trận Tây Ban Nha thắng Pháp ở bán kết, cô lại diện áo ba lỗ trắng đơn giản, gợi nhớ hình ảnh từng xuất hiện tại World Cup 2006.

Ngay cả biểu cảm của Vic cũng không hề thay đổi. Ảnh: DM

Không chỉ thời trang, biểu cảm của Vic cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trong trận tứ kết giữa Anh và Na Uy tại Miami, khi Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa giúp tuyển Anh bùng nổ hy vọng, David Beckham, Romeo và Harper đều bật dậy ăn mừng. Riêng Vic vẫn ngồi bình thản với gương mặt gần như không biểu cảm, tạo nên khoảnh khắc lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Nhiều người dùng X hài hước bình luận rằng Victoria "vẫn là chính mình", trong khi người khác cho rằng sau gần 30 năm đồng hành cùng David Beckham trên khán đài, cô đã quá quen với bầu không khí bóng đá. Tuy nhiên, đến cuối trận, Victoria cũng hòa vào niềm vui chiến thắng khi tuyển Anh ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 để giành quyền đi tiếp.

Victoria từng thừa nhận cô không hề thích bóng đá khi bắt đầu hẹn hò David Beckham năm 1997. Dù luôn có mặt để cổ vũ chồng trong sự nghiệp thi đấu, cô từng nói bản thân không cảm thấy thực sự thuộc về bầu không khí trên sân.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times năm 2024, Victoria cho biết tình yêu với môn thể thao này chỉ thay đổi sau khi David đồng sở hữu Inter Miami. "Tôi chưa bao giờ thực sự thích xem bóng đá. Nhưng bây giờ, mỗi lần đến Miami, tôi cảm thấy mình là một phần của nơi đó. Tôi quen biết gia đình các cầu thủ và tận hưởng bầu không khí theo một cách hoàn toàn khác", cô chia sẻ.