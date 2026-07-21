MC, Á hậu Thụy Vân lên tiếng trước thông tin đã rời VTV

MC Thụy Vân lên tiếng

Sáng 21/7, MC Thụy Vân có bài đăng mới trên trang cá nhân. Cô viết: "Lạ quá, sao nhiều người nghĩ tôi nghỉ việc tại VTV? Tôi xin chia sẻ hiện tôi vẫn đang làm việc tại VTV".

Chia sẻ của Thụy Vân nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả truyền hình. Nhiều người bày tỏ niềm vui khi vẫn "bắt gặp" nàng hậu tại các chương trình trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Á hậu, MC Thụy Vân. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào năm 2025, Á hậu, MC Thụy Vân cũng từng bất ngờ vắng bóng trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), dấy lên tin đồn cô chuyển sang công việc mới.

Chia sẻ với Dân Việt, Thụy Vân cho biết đây là khoảng thời gian gia đình cô chào đón con gái thứ hai. Trong suốt thai kỳ, nữ MC vẫn bền bỉ đồng hành cùng công việc. Chỉ đến giai đoạn cuối của thai kỳ, Thụy Vân mới tạm gác công việc để nghỉ sinh và dành thời gian chăm sóc gia đình.

“Thời điểm ấy, rất ít người biết tôi đang mang bầu. Tôi vẫn muốn hoàn thành tốt công việc và tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa đó. Việc có em bé nằm trong kế hoạch của gia đình. Với tôi đây là niềm hạnh phúc trọn vẹn”, Thụy Vân chia sẻ.

Á hậu Thụy Vân sinh năm 1986 tại Hà Nội, là cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Cô được công chúng biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, đồng thời nhận giải phụ Người đẹp Ứng xử nhờ phần thể hiện tự tin và thuyết phục.

Sau cuộc thi, Thụy Vân lựa chọn gắn bó với công việc dẫn chương trình tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Với lối dẫn điềm đạm, chỉn chu và phong thái chuyên nghiệp, cô ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Bản tin Tài chính Kinh doanh cùng nhiều bản tin thời sự khác, trở thành một trong những gương mặt MC được khán giả yêu mến trên sóng truyền hình.

Sau khi kết hôn, Á hậu Thụy Vân giữ kín thông tin về chồng. Cô chưa từng đăng tải hình ảnh hay chia sẻ gì về anh trên trang cá nhân mà chỉ khoe những khoảnh khắc đáng yêu của con trai.